Stilinize hava, hayatınıza kolaylık katacak modadan elektroniğe onlarca üründe indirim

İhtiyaçlar hiç bitmiyor! Şöyle durup bir düşününce, kendimizi "Şuna da ihtiyacım var, bunu da ilk fırsatta almalıyım." derken buluyoruz. Hâl böyleyken alışveriş listemizdeki ürünleri en uygun fiyata almanın yollarını arıyoruz. İndirim dönemlerinde büyük bir sevinç yaşamamız da bundan... Neyse ki yine sevindirici bir haberimiz var, kış sezonu indirimlerinin eli kulağında, hatta çoğu marka şimdiden büyük fırsatlarla ürünlerini satışa sunmaya başladı bile. Biz de sizin için modadan elektroniğe onlarca kategorideki indirimli ürün gruplarını derledik. Haydi gelin, aradığınız ürünleri yarı fiyatına varan indirimlerle almanın keyfini yaşayın!

Günün fırsatları burada! İndirimlerin tamamını görmek için buraya tıklayın. Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

1. PUMA Puma Rebound Joy Fur Spor Ayakkabı Üniseks Yetişkin

Kullanıcı yorumları

"Ayağa tam oturuyor. Sıcak tutuyor. Ayak ağrılarım geçmişte kaldı."

"Harika ayakkabılar, sadece biraz küçükler. Daha büyük bir boyut sipariş etmeniz önerilir."

2. Biggdesign Cats Sarı Büyük Boy 28'' Valiz

Kullanıcı yorumları

"Ben bu ürünü yarı fiyatına almıştım cidden içi gayet yeterli,kullanılan malzeme kaliteli tavsiye ederim."

"Ürünü indirimli fiyattan alınca açıkçası markayı bilmediğim için kalitesinden şüpheliydim. Bir gün içinde teslimi yapıldı. Kutu içine konmuş zarar görmeden tertemiz elime ulaştı. Kutuyu açtığımda şaşırdım; çok güzel, kaliteli, tertemiz ürünü görünce. Amazon’a teşekkür ediyorum, bu fiyattan almamı sağladığı için. Satıcıya kargo hızı ve özeni için ayrıca teşekkür ediyorum, tereddüt etmeden alabilirsiniz."

3. Melitta Cremio II 1014-02, Süt Köpürtücü

Kullanıcı yorumları

"Ürün üst düzey kaliteli sıcak ve soğuk süt köpüğünü kısa sürede yapıyor,malzeme kalitesi güzel, uygun fiyata almamı sağlayan Amazon'a teşekkür ederim."

"Pasta kreması gibi süt köpürtüyor, gerçek latte sütü, makine yurt dışından geldi kapımıza kadar, gümrük masraflarında Amazon bir iade bile yaptı, masraflar düşük çıkarsa iade yapıyor, çok iyi bir hizmet verdi Amazon, teşekkürler."

4. Longeek Kamp Çadır 1-4 Kişilik 4 Mevsim

Kullanıcı yorumları

"Kaliteli ve 2+1 kapasitesi ile yeterli. Tavsiye ederim."

"Süper tavsiye ederim."

5. Biggcoffee FY92 French Press (350 ML)

Kullanıcı yorumları

"Malzeme kalitesi gayet iyi. 1 litrelik olanın boyutu biraz büyük zaten bunu seçecek olan az çok tahmin ediyordur. Fiyat bandı indirimle tercih edilebilir. Bu kalitede rakibi çok az."

Gayet düzgün derli toplu bir French Press. Üst taraftaki siyah plastiğe kadar su doldurduğunuz da 1 mug'lık içecek oluyor. Porsiyon ayarla derdi de yok. Plastiği, hissiyatı falan da iyi. Fiyat performans ürünü tam olarak."

6. N&D Prime Kuru Kedi Maması, Tahılsız, Tavuk ve Narlı, Kısırlaştırılmış Yetişkin, 1.5 kg

Kullanıcı yorumları

"Yemek konusunda çok isteksiz kızımız bir tek bu mamayı düzenli itirazsız tüketiyor."

"Kedinize gerçek bir öğün mü vermek istiyorsunuz daha fazla yoruma gerek yok."

7. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Kullanıcı yorumları

"Halama aldım mutfak için. Beğendi. Güzel, malzeme kalitesi iyi."

"Ürün kutusunun içinden pil ile geldi jelatini üzerinde paketleme çok iyi ürün kalitesi fiyat göz önüne alındığında tatmin edici derecede iyi , uzun yıllar kullanılabilir güzel bir ürün tavsiye ederim."

8. U.S. Polo Assn. Erkek Gömlek Uzunkol Basic

Kullanıcı yorumları

"Her erkeğin dolabında mutlaka olmalı. Çok beğendim."

"US Polo kalitesi, başka diyecek söz yok."

9. Under Armour Erkek UA Men's Blitzing 3.0 kep

"Kaliteli ürün."

"Rahat şık tasarım."

"Bir günde elime ulaştı. Malzemesi çok kaliteli."

10. Asus Zenscreen INK MB14AHD 14" 5MS (Micro-HDMI USB-C)

Kullanıcı yorumları

"Oğluma derslerinde yardımcı olması için aldım. Çok beğendik."

"Her kullanıma uygun, oyun da oynayabiliyorum, işle de ilgileniyorum."

Günün fırsatları burada! İndirimlerin tamamını görmek için buraya tıklayın. Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.