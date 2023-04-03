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Bıttım sabunu nedir? Bıttım sabunu kullananlarda ne işe yarar?

31.03.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bıttım sabunu, Türkiye'nin güneydoğusunda yetişen ve menengiç olarak da bilinen bitkiden elde edilir. Bu bitki, zeytin ağacı gibi yağlı bir meyve verir. Bu meyve, yağlı özelliğinden dolayı yüksek oranda oleik asit içerir. Oleik asit, antioksidan özelliğiyle doğal nem dengesini korumaya yardımcı olur. Bıttım sabununu, faydalı kılan da bu meyve tohumunun oleik asit içeriğidir. Meyveden elde edilen sabun hem saçlarda hem de vücudun temizliğinde kullanılır. Bıttım sabunu faydaları nelerdir?

Bıttım sabunu nedir? Bıttım sabunu kullananlarda ne işe yarar?

Bıttım sabunu içeriğinde yer alan oleik asit sayesinde özellikle ciltteki kaşıntı, kuruluk, egzama ve sedef hastalığı gibi rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, saç dökülmesini önlemeye ve kepeği azaltmaya da destek verebilir. Üretici firmaya göre değişiklik gösterse de doğal bir ürün olması nedeniyle, sentetik bileşenler içermez. Aynı zamanda bu sabun, yağlı içeriği sebebiyle cildi tahriş etmeden temizler. Bu nedenle, son yıllarda doğal kozmetik ürünleri arasında popüler hale gelmiştir.

Bıttım sabunu nedir?

Bıttım sabunu, karanfilgiller familyasına ait bitki olan menengiçten elde edilir. Bu bitkinin tohumlarında yüksek oranda sağlıklı yağ yer alır. Bu yağ, antioksidan, antienflamatuar, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Bıttım sabunu, bitkinin yağıyla zenginleştirilerek üretilir. Sabunun üretiminde, bıttım bitkisi tohumu yağına sodyum hidroksit ve su ilave edilir. Bu işlem sırasında oluşan kimyasal reaksiyon, sodyum hidroksitin yağ asitlerine etkisi sonucu saponifikasyon adı verilen bir reaksiyonla gerçekleşir. Bu reaksiyon sonucunda, yağ asitleri sabun moleküllerine dönüşür ve böylece sabun elde edilir. İçeriğinde yer alan yağ sabunu cilt bakımı için ideal hale getirir.

Bıttım sabunu ne işe yarar?

Bıttım sabunu faydaları arasında doğal bir nemlendirici olması ön plana çıkar. İçeriğinde yer alan yağ sebebiyle cildi nemlendirmekle kalmaz ve kuruluğunun önlenmesine de destek verir. Bunların yanı sıra bıttım sabunun faydaları şöyle sıralanabilir:

  • Cilt sorunlarının tedavisinde destek verir: Bıttım sabunu, özellikle kepek, sedef, egzama gibi cilt sorunlarının tedavisini destekleyen bir doğal çözüm olarak kullanılır. Sabunun içerisindeki bıttım bitkisi tohumu yağı, cildi nemlendirmesinin yanı sıra ve doğal bir antiseptik etki gösterir.
  • Sebum dengesinin korunmasına katkıda bulunur: Bıttım sabunu içerisindeki yağ asitleri, ciltteki fazla yağı emerek cildi temizler. Bu nedenle, sabunun düzenli kullanımı ciltteki yağlanma sorunu azaltarak sebum dengesinin korunmasına katkı sağlayabilir.
  • Antioksidan etkisi sağlar: Bıttım bitkisinin tohumunun yağı, antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sayede cildin serbest radikallerden korunmasına destek sunar.
  • Antimikrobiyal etki sunar: Bıttım sabunu, antimikrobiyal etkiye sahip olduğu için zararlı bakteri ve mantarları ciltten uzaklaştırır.
  • Saç dökülmesini azaltmaya katkı sağlayabilir: Saç derisi problemlerinin tedavisinde kullanılabilir. Sabunun içerisindeki bıttım bitkisi tohumu yağı, saç derisini nemlendirir ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca bıttım sabunu saça faydaları arasında daha parlak ve canlı görünüm de sayılabilir.
  • Yara ve çiziklerin tedavisine destek verebilir: Bıttım sabunu, içerisindeki antiseptik özellikler sayesinde yara ve çiziklerin tedavisine destek verebilir. Sabun, yara ve çiziklerde enfeksiyon oluşma riskinin azalmasına katkı sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Zengin ve doğal içeriği, bu sabunu cilt için faydalı hale getirir. Ancak yine de cilt hastalığı veya yara ve çizik durumundan mutlaka bir dermatologdan destek alınması gerekir.

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Bıttım sabunu nasıl kullanılır?

Bıttım sabunu hem vücut hem de saç temizliği için kullanılabilir. Sabunu elinizde veya bir cilt temizleme süngerinde köpürterek cildinize uygulayabilirsiniz.Bıttım sabununu cildinize masaj yaparak uyguladığınızda kan dolaşımınız artabilir. Kan dolaşımının artması, selülit ve cilt sarkmaları gibi problemlerin giderilmesine de katkı sağlayabilir. Ayrıca bıttım sabunu, içerisindeki küçük tanecikler sayesinde doğal bir peeling etkisi gösterir. Bu sayede ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesine ve cildin yenilenmesine katkı sağlayabilir.

Bıttım sabunu nereden alınır?

Bıttım sabunu, cildi nemlendirerek temizlemeye yarar. Kimyasal maddeler içermediği için doğal bir temizleyicidir. Sabunun içerisindeki tohumun yağı, cildi derinlemesine temizler ve kirlerin ortadan kalkmasını sağlar. Tüm özellikleri sayesinde hem cilt hem de saç bakımında kullanılır. Kullanım sırasında cildi ve saçları temizlerken besler ve güçlendirir. Bıttım sabunu genellikle aktarlarda veya doğal ürünler satan mağazalarda bulunabilir. Ayrıca, online mağazalardan da satın alınabilir. Ancak, kaliteli ve güvenilir bir bıttım sabunu satın almak için sabunun içeriğindeki bıttım bitkisine ek olan bileşenlere ve üreticisine dikkat etmek önemlidir.

Bıttım sabunu saç çıkarır mı?

Bıttım sabunu saçlarınızın uzamasında doğrudan etkili değildir. Ancak, saçlar için faydalı yağlara sahip olduğu için saç derisinin güçlenmesine katkıda bulunur. Bu sayede de saçlarınızın daha sağlıklı ve güçlü şekilde uzamasına destek verebilir.

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