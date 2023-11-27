Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan muradına erdi! 'Baba evi' CHP'ye dönüşüne yeşil ışık

2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Tanju Özcan genel merkeze, özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirileriyle adından çokça söz ettirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi devralan Özgür Özel'in ilk işi ise CHP'nin 100. yılına özel af çıkarıp 'baba evine dönüş' çağrısında bulunmak oldu. Özcan baba evine dönen ilk isimlerden biri oldu.

ÖZCAN'IN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün toplandı. Toplantıda Özcan'ın "bağışlanma" talebi masadaydı. MYK, oy çokluğuyla Özcan'ın talebini kabul etti.

Özcan'ın partisine dönmesinin kesinleşmesi için son bir adım daha gerekiyor. Kararı yine bugün toplanacak olan CHP Parti Meclisi verecek.

PARTİLİLERDEN HELALLİK İSTEDİ

Karardan yaklaşık 1 saat önce ise Tanju Özcan şu paylaşımda bulunmuştu:

"Biraz önce ‘Baba Evine’ dönüş talebim ile ilgili konunun bugün CHP MYK’sı ve Parti Meclisi’nin gündemine geleceğini memnuniyetle öğrendim. Yaşanan bu süreçte başarı odaklı bir siyasetçi olarak, paylaşımlarım ve söylemlerim sebebiyle istemeden kırdığım ve üzdüğüm partililerimizden helallik istiyorum. Bundan sonra partimizin yerelde ve genelde başarısı için daha çok çalışacağım… Her şey çok daha güzel olacak."i

NEDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ?

Tanju Özcan genel merkeze yönelik eleştirileri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden tepki toplarken 16 Mayıs 2022'de Bolu Belediye Meclisi toplantısında, oylamada el kaldıran AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

ADAYLIK BAŞVURULARININ SÜRESİ UZATILDI

Bugünkü MYK toplantısında alınan bir başka karar ise adaylık başvurularıyla ilgili oldu. NTV'nin haberine göre adaylık başvurularının tarihi 28 Kasım'dan 5 Aralık'a uzatıldı.





