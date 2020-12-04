HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Brezilya’da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı

Brezilya’da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı

04.12.2020 23:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir otobüsün viyadükten düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinin Joao Monlevade kentinde yer alan Ponte Torta otobanında bir otobüs viyadükten düştü.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir otobüsün viyadükten düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinin Joao Monlevade kentinde yer alan Ponte Torta otobanında bir otobüs viyadükten düştü. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Federal Karayolu Polisi (PRF) tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Minas Gerais İtfaiye Sözcüsü Pedro Aihara ise, "Güzergah hakkında bilgi yok. İçeridekilerin bazıları halen çıkarılamadı" dedi.
Sosyal medyada feci kazanın görüntülerini paylaşan görgü tanıkları, otobüsün düşmeden önce köprüye çarptığını söyledi.
Otobüsün tur firmasına ait olduğu düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Kısıtlama başladığında İstanbul trafiği!Kısıtlama başladığında İstanbul trafiği!
30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Nüfusu yüzde 300 arttı! Kiralar 2 katına çıktı

Nüfusu yüzde 300 arttı! Kiralar 2 katına çıktı

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 3 kişi gözaltına alındı

Yasağı ihlal ettiler! Polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtılar

Polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçmaya başladılar

İstanbul'da kısıtlamanın başlamasının ardından trafik yoğunluğu

Kısıtlama başladığında İstanbul trafiği!

Sağlık Bakanı Koca, 'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.