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Brezilya’daki otobüs kazasında ölü sayısı 16’ya yükseldi

05.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya, yaralıların sayısı 27’ye yükseldi.Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinin Joao Monlevade kentinde yer alan Ponte Torta otobanında dün 46 yolcunun bulunduğu bir otobüs viyadükten düşmüş, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya, yaralıların sayısı 27’ye yükseldi.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinin Joao Monlevade kentinde yer alan Ponte Torta otobanında dün 46 yolcunun bulunduğu bir otobüs viyadükten düşmüş, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya, yaralıların sayısının ise 27’ye yükseldiği aktarıldı.
İtfaiye, 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ambulansta, 12 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini açıklarken, kazada yaralanan 1 yetişkin ve 2 çocuğun durumlarının ciddi olduğunu belirtti.
Kaza ile ilgili yapılan ön soruşturmada, frende mekanik bir arıza olduğu ve sürücünün otobüsün kontrolünü kaybettiği aktarılarak, "Sürücü frenleri kaybetti. Otobüsün kontrolsüz bir şekilde yola devam etmeye başladı. Köprünün yan korumasına çarpıp düştü” ifadeleri kullanıldı.
Şoför, kazadan önce otobüsten atlamış
Raporda, olay yerinden kaçtığı için henüz yeri belirlenemeyen sürücü de dahil olmak üzere 6 kişinin, otobüs viyadükten aşağı düşmeden önce otobüsten atlamayı başardıkları bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde ise, Ulusal Toplu Taşımacılık Derneği’ne (ANTP) göre, otobüs şirketi yolcu taşıma yetkisi olmadan faaliyet gösterdiği iddia edildi.
Minas Gerais Valisi Romeu Zema yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği BR-381 karayolunun "tarihsel olarak eyalette en çok kaza ve ölümün yaşandığı yol" olduğunu ifade etti.

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