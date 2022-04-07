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Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

06.04.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğanın canlandığını müjdeleyen bahar mevsimi nihayet geldi. Ağır paltoları, bereleri, atkıları ve hantal ayakkabıları rafa kaldırabiliriz. Peki, bahar aylarında şıklığıyla gözleri üzerinize çekecek, hafif yapısıyla konforlu hissettirecek, kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday modellere göz atmaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet" ise birbirinden güzel modellere yer verdiğimiz yazımızı incelemeye ne dersiniz?

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

Her mevsimin kendine has güzelliği ve kombin parçaları var. Bahar aylarında gardırobumuzda kışın ağır parçalarından sıyrılıp yenilenen doğaya "Merhaba" dediğimiz kıyafetlere yer veriyoruz. Peki, bu baharda da elbise dolabınızda demode ürünler yerine şıklığıyla kalbinizi fethedip gözde ürünleriniz olacak parçalara yer vermeye ne dersiniz? Eğer bu teklifimiz sizi de heyecanlandırdıysa birbirinden kaliteli modellere yer verdiğimiz listemize gelin, hep birlikte göz atalım!

1. Siyahın zarafetini LilyCoco Bluz ile üzerinizde taşıyın

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

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Bahar sezonunun olmazsa olmaz parçaları arasında bulunan siyah bluzlar, hemen her kombinle kusursuz bir uyum yakalamayı başarıyor. Eğer siz de kombinlerinizin kurtarıcısı olacak bir model arayışındaysanız LilyCoco Bluz'a bir bakmalısınız. Bluz, hoş görünümüyle üzerinizde şık bir duruş sergiliyor. V yaka kesimi boğaz kısmını rahatsız etmiyor. İster gündelik yaşamda ister özel günlerde tercih edebileceğiniz kıyafet, hafif yapısıyla konforlu kullanım sunuyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ürün, uzun yıllar kullanım imkânı veriyor. Nefes alabilen yapısıyla sıcak havalarda kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Esnek tasarımıyla çekme yapmayan kıyafet, aynı zamanda iç de göstermiyor. Standart kesime sahip bluzu stiletto ayakkabı ve jean pantolon ile kombinleyebilirsiniz.

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2. Eşsiz tasarımıyla TRENDYOLMİLLA Büstiyer

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

Zamansız tasarımıyla büstiyerler her dönemin gözde parçaları arasında yer alıyor. Siz de güzel bir büstiyer arayışı içindeyseniz TRENDYOLMİLLA Büstiyer'e bir göz atmalısınız. Suni deriden elde edilen kıyafet, eşsiz görünümüyle tüm gözleri üzerinizde topluyor. Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz ürün, crop kesime sahip. Straplez kol tasarımıyla dikkat çeken kıyafet, tarzından ödün vermeyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ön kısımda bulunan çizgi izleri giysiye hareket katıyor. Bordo renk büstiyeri açık renk mini etekle ve topuklu ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz.

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Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

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3. Oversize rahatlığı için DeFacto Tişört

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

Rahatlık ve şıklığı bir arada isteyenlerdenseniz DeFacto Tişört istediğiniz ürün olabilir. Oversize tasarıma sahip kıyafet gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Gündelik yaşamda tercih edebileceğiniz giysi, V yaka özelliğiyle boyun kısmını rahatsız etmiyor. Pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. Nefes alan yapısıyla bahar ve yaz aylarında serin kalmanıza yardımcı oluyor. Siyah zemin üzerinde bulunan ve beyaz harflerle yazılan "Always Casual" yazısı, tişörte farklı bir hava katıyor. Kıyafeti beyaz renk pantolonla ve klasik tarz ayakkabıyla tercih edebilirsiniz.

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4. Klasik ve şıklık bir arada Oodji Ultra Gömlek

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

Bahar ayının popüler trendleri arasında gömlekler de yer alıyor. Gardırobunuzda olması gereken parçalar arasında bulunan Oodji Ultra Gömlek, dikey çizgili tasarımıyla klasik duruşu ve rahatlığı bir arada barındırıyor. İster özel günlerde ister ofiste tercih edebileceğiniz ürün, hafif yapısıyla gün boyunca rahat ettiriyor. Pamuktan elde edilen ürün, nefes alan yapısıyla sıcak bahar ve yaz aylarında kuru kalmanızı sağlıyor. Cep detayı cüzdan ve anahtar gibi küçük eşyaları yanınızda taşımanız için gereken alanı sunuyor. Gömleği, jogger pantolonla ve sneakers ayakkabıyla tercih edebilirsiniz.

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5. Tarzından ödün vermeyenler için SheIn Crop Tişört

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

Crop kesim son dönemin olmazsa olmazı. Zarif ve cesur görünüme sahip model, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Bahar aylarında gardırobunuzu yenilemek istiyorsanız alışveriş listenizde SheIn Crop Tişört'e yer vermelisiniz. Geniş V yaka tasarımıyla dikkat çeken kıyafet, hafif kumaşıyla gün boyu rahat ettiriyor. Yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandıran giysiyi ister günlük yaşamda ister özel günlerde tercih edebilirsiniz. Düğümlü ön kısım tişörte zarif bir hava katıyor. Kıyafeti keten mini etek, uzun topuklu ayakkabı ve küçük el çantası ile kombinleyebilirsiniz.

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6. Baharın canlılığını yansıtan Grebest Bluz

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

Bahar ayının canlılığını ve tazeliğini elbise dolabınıza yansıtacak Grebest Bluz, çiçek desenleriyle üzerinizde hoş bir duruş sergiliyor. Uzun kollu tasarıma sahip ürünü ister yaz ister ister bahar aylarında tercih edebilirsiniz. Polyester malzemeden elde edilen kıyafet, nefes alan yapısıyla serin ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Geniş V yaka modeli sıcak havalarda boğaz kısmını rahatsız etmiyor. Yaka bölgesinde bulunan ipler, bluza güzel bir detay katıyor. Gündelik olarak kullanabileceğiniz giysiyi dilerseniz ofiste de tercih edebilirsiniz. Bluzu; kot şort, küçük kol çantası ve sandalet ile kullanabilirsiniz.

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7. Güzel duruşuyla Pieces Etek

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

Pieces Etek, zarif örme tasarımıyla üzerinizde güzel bir duruş sergiliyor. Ultra yumuşak kumaşı teninizde hoş bir his uyandırıyor. Midi boy modele sahip kıyafeti ister günlük hayatta ister ofiste kullanabilirsiniz. Bel kısmında bulunan ip sayesinde eteği belinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. %52 polyesterden elde edilen giysiyi bahar aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Vücudu saran tasarımıyla hatlarınızı ortaya çıkaran etek, bulunduğunuz ortamda gözleri üzerinizde topluyor. Eteği oversize tişört, yarım boy çizme ve hasır şapka ile birlikte kullanabilirsiniz. Dayanıklı materyallerden üretilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

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8. İster ofiste ister özel günlerde tercih edebileceğiniz Modkofoni Pantolon

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

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Baharın en çok talep edilen giysileri arasında yer alan Modkofoni Pantolon, üzerinize oturan tasarımıyla hoş bir görünüm sunuyor. Bilek boyu ile dikkat çeken giysiyi ister gündelik yaşamda ister özel günlerde tercih edebilirsiniz. %85 polyesterden elde edilen pantolon, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Esnek tasarımı sayesinde gün boyu hareket özgürlüğü sağlıyor. Cep detayları telefon, cüzdan ve anahtar gibi küçük eşyaları yanınızda taşımanız için gereken alanı sunuyor. Bej renkli pantolonu siyah gömlek ve topuklu ayakkabı ile kullanabilir, şık bir kombine imza atabilirsiniz.

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9. Zarif görünümüyle Kdm Kadın Modası Elbise

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

Zarif tasarımlı Kdm Kadın Modası Elbise, üzerinizde güzel bir duruş sergiliyor. Hem özel günlerde hem ofiste tercih edebileceğiniz kıyafeti bahar aylarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hava geçirmeyen kumaşa sahip elbise, sıcak havalarda kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Kruvaze yakalı tasarımıyla boyun kısmınızı rahatsız etmiyor. Bel kısmı lastikli olan elbise, belinize tam olarak oturuyor. Ayrıca kuşak kemeriyle elbiseyi belinize göre ekstra ayarlayabilirsiniz. Kıyafetin kol kısmında bulunan tül, ürüne hareket katıyor. Elbiseyi, uzun topuklu ayakkabı ve zarif bir el çantası ile kombinleyebilirsiniz.

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10. Çiçek desenleriyle baş döndüren Julude Elbise

Bu baharın gözde ürünleri olmaya aday şık ve zarif kıyafetler

Bahar ayının gözde ürünleri arasında yer alacak, zarif parçalara yer verdiğimiz yazımızda sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Julude Elbise, benzersiz çiçek desenleriyle hoş bir duruş sergiliyor. Şifondan elde edilen ürün, nefes alan yapısıyla sıcak bahar aylarında serin ve kuru kalmanızı sağlıyor. V yaka modeli boğaz kısmını rahatsız etmiyor. Midi etek boyu kıyafete hoş bir görünüm kazandırıyor. Bel kısmında bulunan kuşak sayesinde elbiseyi belinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Etek üzerindeki tül detayları elbiseye hareket katıyor. Ürünü; siyah stiletto ayakkabı ve zarif küçük kol çantası ile tercih edebilirsiniz.

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