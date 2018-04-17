Bu ilacı kullanacaksanız, aman dikkat!

Kortizon tedavisi, birçok hastalığın tek tedavi yöntemi olsa da gereğinden fazla uygulandığı taktirde geri dönüşü olmayan sorunlara ve başka hastalıklara sebep olabilir.

Yüksek dozda alındığında, vücutta çok fazla su ve sodyum biriktiren kortizon, tansiyonu yükseltir, şeker hastalığını tetikler ve yağ birikmesine sebep olur. Kortizon kullanan hastanın özellikle beslenmesine dikkat etmesi, kilo almaması için beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi, tuzsuz yiyecekler yemesi, süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum zengini gıdalar tüketmesi gerekir.

Vücut kortizon salgılar mı?

Böbrek üstü bezlerinin ürettiği kortizon, her insanın vücudunda farklı miktarlarda salgılanır. Örneğin, dinlenmekte olan normal kiloda bir kişinin salgıladığı kortizon miktarı günlük 15-40 miligram arasında değişirken, kilosu fazla birinin günlük üretimi bundan yüzde 50 oranında daha fazladır. Gün içinde salgılanan kortizon miktarı, vücut ısısına, kan basıncına, günün gece ya da gündüz oluşuna göre değişiklik gösterir.

Sinir ve panik anında ise kortizonunun salgılanma oranı on katına dek çıkabilirken, vücudumuz kortizon hormonunu en çok sabah vaktinde salgılar.