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Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

21.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar ve kış aylarında insanın içini ısıtan renklerle enerjinizi yükseltecek kombinler hazırlayabilir, yağmurlu ve kapalı havalara inat ruhunuzun güneşiyle ısınabilirsiniz. Eğer şık kombinler yapmak için önerilere ihtiyacınız varsa doğru adrestesiniz. İhtiyaç duyacağınız kaliteli parçalar için kendinizi daha fazla bekletmeyin. İşte sizin için seçtiğimiz o ürünler!

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

Trençkotlar, kot ceketler, çiçekli elbiseler sonbahar ve kış mevsiminde giyilebilecekler listesinde başı çeken parçalardan sadece birkaç tanesi. İlhamını sararıp dökülmeye yüz tutmuş yapraklardan, bir görünüp bir kaybolan güneşten, kasvetli yağmurlara inat maviliğinden ödün vermeyen gökyüzünden ve hâlâ yeşilliğini korumak için direnen ağaçlardan alan renklerle şahane kombinler yapmaya hazır mısınız? Cevabınız "Evet" ise sizi böyle alalım!

1. Gardırobunuzun en sevilen üyesi olacak: Defacto Oversize Fit Jean Ceket

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

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Defacto Oversize Fit Jean Ceket, sonbaharın vazgeçilmezi olacak parçalardan biri. Kot ceket sayesinde içinizi üşüten serin günlerde her kombininizi tarz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Pamuklu kumaşı sayesinde terletmez. Zamansız modeliyle günceli yakalamanızı sağlayan ceket, oversize duruşuyla çok daha havalı görünmenizi sağlar. Metal düğme ve cep detaylarıyla hareketlenen modeli jean pantolon ve spor ayakkabıyla kombinleyebilir, spor bir tarz oluşturabilirsiniz.

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2. Tek parçayla zahmetsiz şıklık: Mossta Boğazlı Midi Boy Kemerli Triko Elbise

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

Mossta Boğazlı Midi Boy Kemerli Triko Elbise, şıklığı sadelikte arayanlar için şahane bir alternatif. Gösterişsiz ama iddialı modeli sayesinde çabasız şekilde şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Vücudunuzu ikinci bir ten gibi saran elbise, hatlarınızı ortaya çıkarır ve çok daha etkileyici bir görünüme kavuşmanıza yardım eder. Midi boyu sayesinde klasik bir duruş sergileyen elbisenin kemeri sayesinde spor bir tarz yakalayabilirsiniz.

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3. Olmazsa olmazlardan: Facette Haki Kuşaklı Trençkot

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

Sonbahar mevsiminde giyilebilecek en tarz parçalardan biri de Facette Haki Kuşaklı Trençkot. Üzerinize giydiğiniz andan itibaren çok daha havalı bir duruş sergileyebileceğiniz trençkot, rengi ve modeliyle kendine hayran bırakıyor. Maksi boyuyla çok daha uzun görünebileceğiniz parça, kruvaze yaka kesimiyle klasik bir duruş sergiler. Sırt kısmındaki kuşak detayını dilerseniz önde, dilerseniz arkada bağlayarak kullanabilirsiniz. Modeli çiçekli elbise, pantolon ya da eteklerle kullanabilirsiniz.

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4. Tam bir sonbahar elbisesi: DeFacto X3310AZ Elbise

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

DeFacto X3310AZ Elbise, sonbaharda da "Elbisesiz olmaz." diyenler için birebir. Uzun kolları sayesinde serin havalara meydan okuyabilir, mini boyuyla şıklığınızdan ödün vermediğinizi herkese gösterebilirsiniz. Elbisenin insanın yüzünde tatlı bir gülümseme oluşturan renkleriyle kasvetli havalara inat canlı kombinler oluşturabilirsiniz. Bisiklet yakasıyla spor görünen elbiseyi krem renkli çorap ve taba tonlarda botlarla kombinleyebilir, omuzlarınıza kot ceket atarak havalı bir sonbahar kombini oluşturabilirsiniz.

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5. Sonbahar renklerini üzerinizde taşıyın: Defact Crop Triko Kazak

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

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Defact Crop Triko Kazak, her dolapta bulunması gereken kurtarıcı parçalardan biri. Triko kumaşı ve tatlı rengiyle sonbaharda giyilebilecekler listesinin başını çeken kazağı üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Crop modeliyle güncel bir tarz oluşturmanızı sağlayacak parça, bisiklet yakasıyla oldukça spor bir görünüme sahip. Jean ya da çiçekli eteklerle kolaylıkla kombinleyebileceğiniz kazağı güzel ve romantik bir kombin oluşturmak için elbiselerinizin üstüne de giyebilirsiniz.

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6. Spor kombinlerinizin kurtarıcısı olacak: Bigdart Kapüşonlu Uzun Şişme Yelek

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

Spor kombinlerden vazgeçemiyorsanız Bigdart Kapüşonlu Uzun Şişme Yelek, tarzınızın tamamlayıcı olacak! Klasik şişme yeleklerden farklı olan uzun boyu sayesinde çok da havalı görünmenizi sağlayacak modeli günlük hayatta ya da yürüyüşlerde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Cep detaylarıyla ve yumuşak dokusuyla sizi rahat ettirecek yelek, yağmurlu havalarda da kapüşonu sayesinde ekstra konfor sağlar. Modeli gri eşofmanlar, krem rengi pantolonlar ya da jeanlerle kombinleyebilirsiniz.

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7. Kovboy çizmelerle tarzınızı konuşturun: Modaadam Castello Kovboy Çizme

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

Modaadam Castello Kovboy Çizme, sonbahar kombinlerinizin yıldız parçası olmaya aday. Giydiğiniz andan itibaren şıklığı ve konforuyla "Neden daha önce almamışım?" dedirtecek çizmeyi hem spor hem klasik kombinlerinizde kullanabilir, şıklığınızı tarz bir dokunuşla tamamlayabilirsiniz. İdeal topuk boyu sayesinde yürürken size rahatsızlık vermez ve günü konforlu şekilde tamamlamanızı sağlar. Yıldız desenleriyle çok daha şık bir forma dönüşen çizme, süet kumaşıyla oldukça kullanışlı.

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8. Fiziğinizin güzelliğini ön plana çıkaracak bir jean: Trendyolmilla Yırtmaçlı Yüksel Bel Jean

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

Trendyolmilla Yırtmaçlı Yüksel Bel Jean, her mevsim sizi mutlu edecek ve şık görünmenizi sağlayacak şahane bir model. Yüksel beli sayesinde ekstra konfor vadeder ve belinizin çok daha ince görünmesini sağlar. Tam kalıbıyla bacaklarınızı sarar. Bilek kısımlarındaki yırtmaç detaylarıyla hareketlenen pantolonu günlük hayatta gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Modeli hardal renk bir kazak ve trençkotla tamamlayarak şık bir sonbahar kombini oluşturabilirsiniz.

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9. Tarzına farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için: Trendyolmilla Tüvit Jile Elbise

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

Sürekli aynı tarzda giyinmekten sıkılan ve stiline farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için Trendyolmilla Tüvit Jile Elbise, şahane bir alternatif. Sonbaharın vazgeçilmezi tüvit kumaşıyla içinizi ısıtacak modeli doğum günlerinde, iş yerinde veya şık olmanız gereken her yerde tercih edebilirsiniz. Mini boyu, derin V yakasıyla oldukça şık bir forma giren jile elbisenin içine beyaz bir kazak tercih edebilir, kombininizi siyah postallarla tamamlayabilirsiniz.

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10. Kombininizde romantik rüzgârlar estirin: Trendyolmilla Yeşil Çiçek Desenli Elbise

Bu sonbahar mutlaka sahip olmanız gereken en trend parçalar

Trendyolmilla Yeşil Çiçek Desenli Elbise, sonbahar günlerinizi renklendirecek bir model. Rengi ve modeliyle hayranlık uyandıran elbiseyle aynadaki yansımanıza âşık olacaksınız. Transparan tül kolları, etek ucundaki pilesi ve yaka kesimiyle romantik bir duruş sergilemenizi sağlayacak modeli hem günlük hayatta hem şık akşam yemeklerinde tercih edebilirsiniz. Daha kıvrımlı bir bel görünüme kavuşmak için siyah bir kemer tercih edebilir, kombininizi kısa botlarla tamamlayabilirsiniz.

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