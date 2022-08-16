HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

15.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında yapılacak birçok farklı aktivite mevcut. Bu aktivitelerden daha fazla keyif almak için ufak tefek bazı ihtiyaçlarınız olabilir. Eğer siz de yaz mevsimini eğlenceli geçirmekten hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Yazı daha eğlenceli hâle getireceğini düşündüğümüz ürünleri araştırdık. Gelin, sizin için seçtiğimiz bu ürünleri beraber inceleyelim.

Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı zorlukları olabiliyor. Bu zorluklar esnasında güzel vakit geçirebilmek adına farklı aktiviteler yapmak isteyebilirsiniz. Soğuk bir içecek hazırlamak veya ailecek kapalı alanda eğlenceli oyunlar oynamak gibi aktivitelerle zamanınızı daha eğlenceli hâle getirebilirsiniz. Bu senenin en eğlenceli ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Eğer siz de daha çok keyif alacağınız bir yaz geçirmek istiyorsanız listemize mutlaka göz atmalısınız.

1. Yaz içeceklerine serinlik katın: KIWI 8681438106780 Buz Makinesi Standart

Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yazı eğlenceli kılmanın en temel yolu, soğuk içeceklerden geçer. Soğuk içecekleri daha keyifli yapmanın yollarından biri ise buz kullanımı. KIWI 8681438106780 Buz Makinesi 1,7 litre su haznesi ile dokuz dakika içinde dokuz adet buz küpünü size teslim eder. Bir gün içerisinde 10 ila 12 kilogram arasında buz yapma yeteneği bulunan ürün, düşük su ya da aşırı dolu uyarılarıyla sizi yönlendirir. "Soğuk kahve, kokteyl ya da smoothieler için nasıl hemen buz bulacağım?" derdine bir son vermek istiyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var.

Ürünü İncele

2. Balkonlarınızı renklendirin: Exeo Solar Led Ayyıldız Rüzgâr Çanı

Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

Yaz dönemlerinde bahçe ve balkonlara asılabilecek en güzel süslerden biri, rüzgâr çanı olabilir. Exeo Solar Led Ayyıldız Rüzgâr Çanı, standart rüzgâr çanlarından farklı olarak güneş enerjisiyle çalışan led lambalar içerir. Ürünün içinde yanan led lambalar, düzenli aralıklarla renk değiştirir ve bulunduğu ortamda loş bir aydınlatma yaratır. 600 mAh pilden güç alan lambalar, gün boyu güneş enerjisiyle şarj olur ve gece olunca otomatik yanar. Ürünün manuel şekilde şarj etme ve açma/kapatma seçeneği de bulunur. Yaz akşamlarında bahçe keyfini ikiye katlamak istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın.

1457631_540x270_6261c3e2-2eeb-418d-a7c6-d4e510d0f2d2 (1)

3. Evde yapılacak en keyifli aile aktivitesi: Revensburger RPK100163 Çocuk Uzay Yapboz

Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

Kızgın yaz sıcaklarında dışarı çıkmak başlı başına bir dert. Sıcak, ter ve daha bir sürü boğucu şeyle uğraşmak yerine ailecek evde keyifli vakit geçirmenin bir yolunu bulmak gerek. İşte, o yol Ravensburger RPK100163 Çocuk Uzay Yapboz gibi ürünlerden geçiyor. Evde klimayı açıp keyif yapmanızı sağlayan ürün, çocuklarınız ile yapabileceğiniz en eğlenceli aile aktiviteleri arasında yer alıyor. 150 parça XXL boyutundaki puzzle, çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlarken dikkat seviyelerinin artmasına yardımcı oluyor. Yüksek kalite ve detaylı işçilik ile üretilen yapboz, çocukların ellerini kullanarak küçük kas grupları üzerindeki hâkimiyetinin artmasını sağlıyor.

Ürünü İncele

4. Yazı eğlenceli hâle getirmenin en kolay yolu: BiWini Çoklu Minimal Uzaylı Gezegen Geçici Dövme Tattoo

Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

Yaz ayları, geçici dövme kullanmanın en uygun zamanı olabilir. Küçük tatlı bir detay size renk katarken özgüveninizi arttırmanıza yardımcı olur. BiWini Çoklu Minimal Uzaylı Gezegen Geçici Dövme Tattoo, su transferli olarak üretilir ve ürünün içinde 15 adet tek kullanımlık dövme bulunur. Cildin temiz ve kuru olduğundan emin olduktan sonra istenilen desen kesilip çıkarılır ve dövme yüzü cilde yapıştırılır. Islak bir bez veya sünger ile dövmenin üzerinden yavaşça geçilir. Daha sonra dövmenin yapıştığını yavaşça kaldırıp kontrol edilirsiniz. Eğer yapıştıysa üzerindeki kâğıdı çıkararak 10 saniye kadar dövmenin kurumasını beklemelisiniz.

Ürünü İncele

5. Telefonunuzla su altı fotoğrafları çekmeye hazır olun: Taks (ttec) Profesyonel Su Geçirmez Telefon Koruma Kılıfı

Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

6,8 inç boyuta kadar tüm mobil cihazlarla uyumlu olan Taks (ttec) Profesyonel Su Geçirmez Telefon Koruma Kılıfı, pratik yapısıyla yazı çok daha eğlenceli hâle getirebilir. Su geçirmesi muhtemel elektronik cihazları korumak için üretilen ürün; kum ve kara karşı da koruma sağlar. Dokunmatik şeffaf yapısı sayesinde telefonunuzu kullanmanıza yardımcı olan model; kılıf içindeyken telefonla konuşma, yazışma ve hatta fotoğraf ile video çekmeye olanak tanır. Böylelikle birçok su altı videosu ve fotoğrafı çekerek yazı çok daha eğlenceli ve bol anılı bir hâle getirebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Eğlenceli içecekler için: Earabul Dörtlü Küre Buz Topu Kalıbı

Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

TikTok veya Instagram'daki içecekler gibi farklı görünen içecekler hazırlamak isteyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Kendinize eğlenceli içecekler hazırlamayı planlıyorsanız, derin dondurucuda sızıntı yapmadan harika biçimde buzlar yapabileceğiniz Earabul Dörtlü Küre Buz Topu Kalıbı tam sizlik! Donduktan sonra içindeki buzlar kristal berraklığını alacağı için buzları meyveli toplar hâlinde hazırlayabilirsiniz. Sevdiğiniz bir içeceği ya da soğuk kahveyi zenginleştirmek için bu ürün ile buz topları oluşturabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Yaz sıcaklarına en eğlenceli çözüm: Aksesuar Dünyası Şarjlı Boyun Askılı Fan Vantilatör

Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

Aksesuar Dünyası Şarjlı Boyun Askılı Fan Vantilatör, güçlü hava üfleme özelliğiyle yaz sıcaklarını en rahat şekilde geçirmenizi sağlar. Eller serbest şekilde kullanılabilen ürün, hem boyna takılabilir hem masa üstünde kullanılabilir. Üç farklı fan hızı bulunan vantilatörün kablosuz olması sayesinde ürünü istediğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz. Şarjı uzun saatler boyunca dayanan cihaz, sizi asla yarı yolda bırakmaz ve yaz sıcaklarında en büyük yardımcınız olur. Ürünü; yolda giderken, yürürken, iş yerinde veya ayakta çalışırken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Serinliği âdeta yanınızda taşımanıza imkân veren ürün, USB ile kolay şekilde şarj olur.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Bir anda üzerine uçtu! Hırsızlık yapmak istedi, neye uğradığını şaşırdıBöylesi görülmedi: Bir anda üzerine uçtu! Hırsızlık yapmak istedi, neye uğradığını şaşırdı
Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'
Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!
Anahtar Kelimeler:
dövme buz makinası buz torbası su geçirmez telefon kılıfı yapboz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Hem spor hem de şık bir görünüme sahip 2000 TL altı kol saatleri

Hem spor hem de şık bir görünüme sahip 2000 TL altı kol saatleri

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Kampta ya da piknikte daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak katlanabilir kamp masaları

Kampta ya da piknikte daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak katlanabilir kamp masaları

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Tümünü Gör
Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Kullanım kolaylığı ve bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken en iyi ayaklı vantilatörler

Kullanım kolaylığı ve bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken en iyi ayaklı vantilatörler

Kaliteli, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü en iyi buzdolaplarını keşfedin!

Kaliteli, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü en iyi buzdolaplarını keşfedin!

Kalite ve şıklık bir arada! Bu dış mekân mobilyaları bahçenize hoş bir hava katacak

Kalite ve şıklık bir arada! Bu dış mekân mobilyaları bahçenize hoş bir hava katacak

Evde sinema zevkini yaşayın! İşte en iyi Samsung televizyonlar

Evde sinema zevkini yaşayın! İşte en iyi Samsung televizyonlar

Sürekli kırılıp bükülen şarj kablolarından bıkanlar buraya! İşte en iyi kablosuz şarj aletleri

Sürekli kırılıp bükülen şarj kablolarından bıkanlar buraya! İşte en iyi kablosuz şarj aletleri

Tümünü Gör
Sürekli kırılıp bükülen şarj kablolarından bıkanlar buraya! İşte en iyi kablosuz şarj aletleri

Sürekli kırılıp bükülen şarj kablolarından bıkanlar buraya! İşte en iyi kablosuz şarj aletleri

Küçük ev aletlerine mi ihtiyacınız var? Çok satan 500 TL altı ürünleri sizin için derledik

Küçük ev aletlerine mi ihtiyacınız var? Çok satan 500 TL altı ürünleri sizin için derledik

Sorunlara pratik çözümler! TikTok'ta popüler olan ve herkesin bayıldığı o ürünler

Sorunlara pratik çözümler! TikTok'ta popüler olan ve herkesin bayıldığı o ürünler

"Ben bu ürünü nasıl keşfetmemişim?" diyeceğiniz rahatlıktaki ve kalitedeki ürünler

"Ben bu ürünü nasıl keşfetmemişim?" diyeceğiniz rahatlıktaki ve kalitedeki ürünler

Zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçiren gamerlara özel oyuncu masaları

Zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçiren gamerlara özel oyuncu masaları

Can sıkıcı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak en kaliteli temizlik ürünleri

Can sıkıcı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak en kaliteli temizlik ürünleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Hem spor hem de şık bir görünüme sahip 2000 TL altı kol saatleri

Hem spor hem de şık bir görünüme sahip 2000 TL altı kol saatleri

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Kampta ya da piknikte daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak katlanabilir kamp masaları

Kampta ya da piknikte daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak katlanabilir kamp masaları

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Böylesi görülmedi: Bir anda üzerine uçtu! Hırsızlık yapmak istedi, neye uğradığını şaşırdı

Böylesi görülmedi: Bir anda üzerine uçtu! Hırsızlık yapmak istedi, neye uğradığını şaşırdı

Kahreden olay! Arabada unutulan bebek yaşamını yitirdi

Kahreden olay! Arabada unutulan bebek yaşamını yitirdi

Gece nöbetindeki taksiciyi öldüresiye darbettiler! O anlar kamerada

Taksiciyi öldüresiye darbettiler! O anlar kamerada

Defalarca konsolosluktan arayıp dönmesini istediler, roketler düşerken bile ayrılmadı! Bir ülke o berberi konuşuyor

Defalarca konsolosluktan arayıp dönmesini istediler, roketler düşerken bile ayrılmadı! Bir ülke o berberi konuşuyor

Yıllar sonra hayallerini gerçekleştirdiler! 'Gençlere hayatın devam ettiğini göstermek istedik'

Yıllar sonra hayallerini gerçekleştirdiler! 'Gençlere hayatın devam ettiğini göstermek istedik'

Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle durdurdu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Motorun sesini duydu, uçan tekmeyle durdurdu! Neye uğradığını şaşırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.