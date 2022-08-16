Bu yaz eğlenceye doymak isteyenler için uygun fiyatlı benzersiz ürün önerileri

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı zorlukları olabiliyor. Bu zorluklar esnasında güzel vakit geçirebilmek adına farklı aktiviteler yapmak isteyebilirsiniz. Soğuk bir içecek hazırlamak veya ailecek kapalı alanda eğlenceli oyunlar oynamak gibi aktivitelerle zamanınızı daha eğlenceli hâle getirebilirsiniz. Bu senenin en eğlenceli ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Eğer siz de daha çok keyif alacağınız bir yaz geçirmek istiyorsanız listemize mutlaka göz atmalısınız.

1. Yaz içeceklerine serinlik katın: KIWI 8681438106780 Buz Makinesi Standart

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Yazı eğlenceli kılmanın en temel yolu, soğuk içeceklerden geçer. Soğuk içecekleri daha keyifli yapmanın yollarından biri ise buz kullanımı. KIWI 8681438106780 Buz Makinesi 1,7 litre su haznesi ile dokuz dakika içinde dokuz adet buz küpünü size teslim eder. Bir gün içerisinde 10 ila 12 kilogram arasında buz yapma yeteneği bulunan ürün, düşük su ya da aşırı dolu uyarılarıyla sizi yönlendirir. "Soğuk kahve, kokteyl ya da smoothieler için nasıl hemen buz bulacağım?" derdine bir son vermek istiyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var.

2. Balkonlarınızı renklendirin: Exeo Solar Led Ayyıldız Rüzgâr Çanı

Yaz dönemlerinde bahçe ve balkonlara asılabilecek en güzel süslerden biri, rüzgâr çanı olabilir. Exeo Solar Led Ayyıldız Rüzgâr Çanı, standart rüzgâr çanlarından farklı olarak güneş enerjisiyle çalışan led lambalar içerir. Ürünün içinde yanan led lambalar, düzenli aralıklarla renk değiştirir ve bulunduğu ortamda loş bir aydınlatma yaratır. 600 mAh pilden güç alan lambalar, gün boyu güneş enerjisiyle şarj olur ve gece olunca otomatik yanar. Ürünün manuel şekilde şarj etme ve açma/kapatma seçeneği de bulunur. Yaz akşamlarında bahçe keyfini ikiye katlamak istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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3. Evde yapılacak en keyifli aile aktivitesi: Revensburger RPK100163 Çocuk Uzay Yapboz

Kızgın yaz sıcaklarında dışarı çıkmak başlı başına bir dert. Sıcak, ter ve daha bir sürü boğucu şeyle uğraşmak yerine ailecek evde keyifli vakit geçirmenin bir yolunu bulmak gerek. İşte, o yol Ravensburger RPK100163 Çocuk Uzay Yapboz gibi ürünlerden geçiyor. Evde klimayı açıp keyif yapmanızı sağlayan ürün, çocuklarınız ile yapabileceğiniz en eğlenceli aile aktiviteleri arasında yer alıyor. 150 parça XXL boyutundaki puzzle, çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlarken dikkat seviyelerinin artmasına yardımcı oluyor. Yüksek kalite ve detaylı işçilik ile üretilen yapboz, çocukların ellerini kullanarak küçük kas grupları üzerindeki hâkimiyetinin artmasını sağlıyor.

4. Yazı eğlenceli hâle getirmenin en kolay yolu: BiWini Çoklu Minimal Uzaylı Gezegen Geçici Dövme Tattoo

Yaz ayları, geçici dövme kullanmanın en uygun zamanı olabilir. Küçük tatlı bir detay size renk katarken özgüveninizi arttırmanıza yardımcı olur. BiWini Çoklu Minimal Uzaylı Gezegen Geçici Dövme Tattoo, su transferli olarak üretilir ve ürünün içinde 15 adet tek kullanımlık dövme bulunur. Cildin temiz ve kuru olduğundan emin olduktan sonra istenilen desen kesilip çıkarılır ve dövme yüzü cilde yapıştırılır. Islak bir bez veya sünger ile dövmenin üzerinden yavaşça geçilir. Daha sonra dövmenin yapıştığını yavaşça kaldırıp kontrol edilirsiniz. Eğer yapıştıysa üzerindeki kâğıdı çıkararak 10 saniye kadar dövmenin kurumasını beklemelisiniz.

5. Telefonunuzla su altı fotoğrafları çekmeye hazır olun: Taks (ttec) Profesyonel Su Geçirmez Telefon Koruma Kılıfı

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6,8 inç boyuta kadar tüm mobil cihazlarla uyumlu olan Taks (ttec) Profesyonel Su Geçirmez Telefon Koruma Kılıfı, pratik yapısıyla yazı çok daha eğlenceli hâle getirebilir. Su geçirmesi muhtemel elektronik cihazları korumak için üretilen ürün; kum ve kara karşı da koruma sağlar. Dokunmatik şeffaf yapısı sayesinde telefonunuzu kullanmanıza yardımcı olan model; kılıf içindeyken telefonla konuşma, yazışma ve hatta fotoğraf ile video çekmeye olanak tanır. Böylelikle birçok su altı videosu ve fotoğrafı çekerek yazı çok daha eğlenceli ve bol anılı bir hâle getirebilirsiniz.

6. Eğlenceli içecekler için: Earabul Dörtlü Küre Buz Topu Kalıbı

TikTok veya Instagram'daki içecekler gibi farklı görünen içecekler hazırlamak isteyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Kendinize eğlenceli içecekler hazırlamayı planlıyorsanız, derin dondurucuda sızıntı yapmadan harika biçimde buzlar yapabileceğiniz Earabul Dörtlü Küre Buz Topu Kalıbı tam sizlik! Donduktan sonra içindeki buzlar kristal berraklığını alacağı için buzları meyveli toplar hâlinde hazırlayabilirsiniz. Sevdiğiniz bir içeceği ya da soğuk kahveyi zenginleştirmek için bu ürün ile buz topları oluşturabilirsiniz.

7. Yaz sıcaklarına en eğlenceli çözüm: Aksesuar Dünyası Şarjlı Boyun Askılı Fan Vantilatör

Aksesuar Dünyası Şarjlı Boyun Askılı Fan Vantilatör, güçlü hava üfleme özelliğiyle yaz sıcaklarını en rahat şekilde geçirmenizi sağlar. Eller serbest şekilde kullanılabilen ürün, hem boyna takılabilir hem masa üstünde kullanılabilir. Üç farklı fan hızı bulunan vantilatörün kablosuz olması sayesinde ürünü istediğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz. Şarjı uzun saatler boyunca dayanan cihaz, sizi asla yarı yolda bırakmaz ve yaz sıcaklarında en büyük yardımcınız olur. Ürünü; yolda giderken, yürürken, iş yerinde veya ayakta çalışırken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Serinliği âdeta yanınızda taşımanıza imkân veren ürün, USB ile kolay şekilde şarj olur.