Bugüne özel indirimlerle birbirinden güzel puzzle, oyuncak çeşitleri ve kırtasiye ürünleri

Çeşit çeşit defterlerden rengarenk kalemlere, eğlenceli oyuncaklardan muhteşem kitaplara geniş bir çeşitlilik sunan kırtasiye ürünleri; küçük büyük demeden herkesin ilgisini çekiyor. Siz de birbirinden güzel kırtasiye ürünlerine sahip olmak ya da bu ürünleri hediye olarak değerlendirmek istiyorsanız internet üzerinden sipariş vererek ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Amazon’un sadece 26 Kasım tarihinde geçerli indirim kampanyası ile birbirinden güzel puzzle, oyuncak çeşitleri ve kırtasiye ürünlerine muhteşem fiyatlar ile sahip olabilirsiniz.

1. Karlar Ülkesi serisini seven çocuklar için eğlenceli bir oyuncak yapım seti: LEGO | Disney Princess Anna ve Elsa'nın Hikâye Kitabı Maceraları

Arendelle Şatosu'nda sevilen karakterlerle dolu katlanan bir kitap olan Karlar Ülkesi seti, çocuklarınız için eğlenceli bir dünya yaratır. Kompakt ve taşınabilir tasarımı sayesinde çocuklarınız Disney Karlar Ülkesi'nden en sevdikleri anları, evde ya da diledikleri herhangi bir yerde kolayca canlandırabilir. Bu setteki sevimli karakterler, ilginç figürler ve keşfedilmeyi bekleyen müzik notaları; çocuklarınızı kendi hikayesini yaratmaya teşvik eder. Toplanma zamanı geldiğinde kuleyi katlayarak kolayca kapatabileceğiniz bu ürünü klipsi sayesinde zarar görmeden taşıyabilirsiniz.

2. Hasbro Tabu XL Kutu Oyunu ile ekstra eğlence!

Klasik Tabu’dan sıkılanlar için Hasbro Tabu XL Kutu Oyunu, muhteşem bir alternatif. Klasik oyunun yanı sıra çizim, Tabu kuklası ve en fazla 15 kelime ile anlatım olmak üzere 4 farklı seçeneği de olan Tabu XL sayesinde aileniz ve arkadaşlarınızla daha keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Herkesin istediği takımda yer aldığı iki ayrı grup ile başlanan oyunda aşamalar ve zorluk dereceleri katlanarak artıyor. Bu noktada her bir oyun için anlatılacak kelimelerin yazılı olduğu A, B, C ve D kartlarındaki farklı kelimeler ile oyun kendini sürekli yenilemiş oluyor. Temeli yasaklı kelimeleri söylemeden asıl sözcüğü anlatmaya dayalı olan bu oyun; 252 kart, 2 piyon, Tabu kuklası, oyun alanı, kum saati, çizim defteri ve oyun kılavuzu ile sunuluyor.

3. Çocuklarınızla vakit geçirmek için mükemmel bir seçenek: Clementoni Disney Pixar Cars Frame Me Up Yapboz

Çocukların gözlem yeteneklerinin yanı sıra mantık kurma ve el becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanan Clementoni Yapboz, çocukların en sevdiği animasyon serilerinden biri olan Disney Pixar Cars ile çocukları büyülüyor. Sıkıca oturan parçalara ve özenle seçilmiş görsellere sahip bu puzzle, sevimli tasarımı ile çocukların beğenisini kazanıyor. Yenilikçi bir tasarıma sahip olan bu ürün, özel bir karton çerçeve ile üretildiği için tutkal gerektirmeden pratik bir şekilde çerçevelenip asılabiliyor. Kolay montajı ile kullananlardan tam puan alan bu yapboz sayesinde çocuğunuzun odasına eğlenceli bir dokunuş yapabilirsiniz.

4. Hasbro Monopoly Deal ile akşamlarınızı daha keyifli bir hale getirin!

Her an ve her yerde Monopoly eğlencesini yaşamanız için tasarlanan Monopoly Deal, sizlere en hızlı oyun deneyimini yaşatıyor. 110 kartın yer aldığı bu oyunda amacınız üç farklı renk grubundaki arsaları toplamak. Ancak kartlar arasında joker görevi görenlere dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın çünkü bu kartlar ile oyundaki tüm dengeler alt üst olabilir! Temposu yüksek, eğlencesi bol olan bu oyun; ev partilerinizin çok daha keyifli geçmesini sağlayacak.

5. Fisher-Price Yağmur Ormanı Üçü Bir Arada Jimnastik Merkezi, bebeğinizin duyularını canlandırarak gelişimine destek olacak!

Fisher-Price Yağmur Ormanı Üçü Bir Arada Jimnastik Merkezi, içeriğindeki beş oyuncak ve yanınızda taşıyabileceğiniz aslan figürü ile bebeğinizin eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesine imkan tanır. İki farklı müzik modu bulunan aslan figürü, uzun süre çalması için ayarlandığında 10 dakikaya kadar ses çıkarabilir. Bebeğiniz mat üzerinde yatarak, emekleyerek ya da oturarak sevimli figürlerle oynayabilir. Bağlanabilen aktivite oyuncaklarını farklı şekillerde düzenleyerek çocuğunuzun figürlere doğru uzanarak oynamasını keyifle izleyebilirsiniz.

6. Faber-Castell E-Motion Krom/Ahşap Versatil Kalem, hediye etmek için ideal bir tercih olabilir!

260. yıllık tecrübesini kaliteli ürünlerine yansıtan Faber-Castell, kalem ve yazım gereçleri alanında bir dünya devi olarak karşımıza çıkıyor. Yaratıcılığın simgesi haline gelen Faber-Castell, armut ağacından yapılmış gövdesiyle dikkat çeken E-Motion Krom/Ahşap Versatil Kalem modeli ile kalitesini tekrar gözler önüne seriyor. Ekstra yumuşak yazım sağlayan bu kalem, kırılmayan ve açmayı gerektirmeyen ucu ile kullananlar tarafından tam puan alıyor. Kapağının altında ekstra büyük bir silgi bulunan versatil kalem, 1.4 mm kalınlık sunuyor.

7. Puzzle meraklıları için Clementoni Le Magnifique Mont Saint Michel Puzzle

Keyifli anlar sunan ve büyük bir dikkat gerektiren puzzlelar, boş zamanlarını değerlendirmek ve biraz kafa dinlemek isteyenler için doğru bir seçim olabilir. Bu noktada gerçek puzzle meraklıları için efsane bir yapboz serisi sunan Clementoni, 1000 parçalık Le Magnifique Mont Saint Michel Puzzle modeli ile görenlerin beğenisini kazanıyor. En ince detaylarda bile kendini gösteren yüksek kalitesi ile dikkat çeken bu puzzle, parçaların birbirine mükemmel uyumu sayesinde kolayca birleştirilebiliyor.

8. Fisher-Price Oyun Hamuru ile çocuklarınızın yaratıcılığını destekleyin!



Oyun hamurları, çocukları üretmeye ve yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik eder. Oyun hamuru ile yapılan şekiller, çocuğunuzun iç dünyasını yansıtması için iyi bir fırsat sunarken hamura şekil vermek için uğraşması da ince motor becerilerinin gelişmesine olanak sağlar. 2 yaş ve üzerindeki çocuklara hitap eden Fisher-Price Oyun Hamuru; sarı, yeşil, mavi ve kırmızı renklerde olmak üzere her biri 100 gr olan 4 adet oyun hamuru içerir. Ürünü uzun süreli bir kullanım için oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz.

