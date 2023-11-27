Burgazada'ya nasıl gidilir? Burgazada vapur seferleri ve saatleri

Geniş bir tarihçesi olan ve her gün birçok yerli ve yabancı ziyaretçi kabul eden Burgazada’da, Büyük İskender’in generali olan Demetrios’un babası Antigone tarafından yaptırılan büyük bir kale de yer almaktadır. Yunanca’da kale anlamına gelen Burgaz kelimesi kaleye ve bu kale ile anılan adaya isim olarak verilmiştir. Heybeliada ile arasında bir kilometrelik bir boğaz vardır. Sait Faik Abasıyanık adı ile anılan Burgazada, onun hikâyelerinde de sıklıkla yer almıştır. Hatta Abasıyanık’ın yıllarca yaşadığı ev onun ölümünün ardından müzeye dönüştürülmüştür.

Burgazada nerededir?

İstanbul açıklarında yer alan Burgazada, prens adaları adı verilen dokuz adadan biridir. Bu adalardan diğer ikisi olan Kınalıada ve Heybeliada’nın arasında yer alır. Türkiye’nin en değerli tarihi ve doğal yerlerinden biridir ve ülkenin kültür mirasları arasında yer alır. Marmara Denizi’nde bulunan Burgazada’da Sait Faik Abasıyanık Müzesi ile Hristos Manastırı bulunur. Manastır 176 metre yüksekliğinde olduğu bilinen Bayrak Tepe’dedir. İskele tarafında birçok balık lokantası da vardır.

Burgazada'ya nasıl gidilir?

Burgazada’da ada içindeki ulaşım daha çok yürüyerek sağlanır. Bunun dışında faytonların ve bisikletlerin kullanıldığı adaya başka yerlerden ulaşım deniz yolu ile mümkündür. İstanbul ağırlıklı olmak üzere farklı şehirlerden birçok ziyaretçi kabul eden adaya gitmek için vapur seferleri kullanılır. Burgazada’ya gidebilmek için vapur seferlerinin saatleri bilinmelidir. Belirlenmiş olan vapur saatlerinde Bostancı, Kadıköy ve Eminönü iskelelerinden adaya ulaşım sağlanabilir.

Burgazada vapuru nereden kalkıyor?

Farklı bir şehirden gelinecekse öncelikle İstanbul’a geçiş sağlanmalıdır. Daha sonra adaya seferi olan iskelelerden vapurlara binmek gerekir. Adaya ulaşım sağlayan iskelelerden biri de Eminönü iskelesidir. Eminönü Burgazada vapuruna binmek isteyen kişiler hafta içi ya da hafta sonu için düzenlenmiş sefer saatlerine göre seyahat edebilirler. İstanbul Şehir Hatları resmi sitesinde güncel olarak yayınlanan saatler gitmek istenen tarihe ve saate göre seçim yapılarak görüntülenebilir.

Kadıköy Burgazada arası ne kadar sürer?

Burgazada’ya Kadıköy tarafından gitmek isteyen kişiler Kadıköy iskelesinden vapura binmelidir. Bunun için Kadıköy Burgazada sefer saatlerine göre vapura yaz dönemi içinde binilecekse sadece hafta sonları sefer düzenleyen Mavi Marmara kullanılabilir. Kadıköy’den Burgazada’ya gidecek olan kişilerin yolculukları yaklaşık olarak kırk dakika sürer. Bu yolculuğun ardından Burgazada’ya ulaşabilmek mümkün olur. Sefer ücretleri de şehir hatlarının resmi internet sitesinde yer almaktadır.

Heybeliada'dan Burgazada’ya nasıl gidilir?

Heybeliada üzerinden Burgazada’ya gidilecekse Mavi Marmara seferleri kullanılabilir. Eğer Mavi Marmara kullanılacaksa varış süresi daha farklı olacaktır. Heybeli ada ile Burgazada arası yaklaşık olarak bir buçuk ya da iki saat sürmektedir. Burgazada Bostancı şehir hatları kullanacak olan kişiler hafta içi ve hafta sonu her saat aralığında bulunan seferler aracılığı ile Burgazada’ya gidebilirler. 07:00’da başlayan seferler 23:00’a kadar devam etmektedir.







