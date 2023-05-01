Büyük beden model Steph Oshiri büyük göğüslere sahip olmanın avantajlarını açıkladı! "Yandan bakınca daha da..."

Kanada'da yaşayan 28 yaşındaki model Steph Oshiri, büyük bedeniyle barışık olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak kendi gibi büyük bedenli kadınlar tarafından destek alıyordu. Kilo vermek için fitness yolculuğuna başlayan Steph, hayranları tarafından tedirginlikle karşılandı. Birçok hayran genç modelin düzgün kıvrımlı vücudunun bozulabileceğini belirtirken Steph, bu yolculukta büyük sahte göğüslere sahip olmanın avantajlarını açıkladı.

"YANDAN BAKINCA DAHA BÜYÜK GÖRÜNÜYORLAR"

Steph, binlerce beğeni alan bir videoda şöyle açıkladı: "Sahte göğüslere sahip olmanın avantajlarından biri, kilo verirken harika bir referans noktası olmalarıdır.

Çünkü bunlar sahte, kilo verdiğimde küçülmüyorlar. Kilo verdiğimi biliyorum çünkü yandan bakınca daha büyük görünüyorlar."

Daha sonra yana döndü ve "daha büyük göründüklerini" gösterdi. Steph, bir videoda sahte göğüslerinin "doğal göründüğünü" çünkü cerrahının "gerçekten iyi bir iş çıkardığını" iddia ederek yanıt verdi.

CERRAHININ ÇIKARDIĞI İŞTEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTTİ

"Cerrahımın gerçekten iyi bir iş çıkardığı gerçeğini asla inkar etmeyeceğim. Süper kabarık, süper yumuşak, süper kabarık. Çok gerçek göründüklerini söyleyebilirim."

