Canlı yayında kelimeler boğazında düğümlendi, sözü stüdyoya devretti: Kahramanmaraş'taki mezarlıktan canlı yayında duygusal anlar

Türkiye bundan tam 1 yıl önce unutulamayacak bir felakete uyandı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma yol açarken tüm ülkeyi derinden sarstı. Depremde yaşamını yitiren 53 binden fazla kişinin yakınları bugün mezarlıklardaydı. Kapıçam Mezarlığı'ndan canlı yayın gerçekleştiren CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak'ın zor anları sesine ve yüzüne yansıdı.

"KONUŞMAK ÇOK ZOR"

Canlı yayında "Öyle bir yerdeyiz ki kelimelerin düğümlendiği, konuşmanın zor olduğu bir yayın gerçekleştiriyoruz" diyen Çakmak, "Konuşmak çok zor çünkü buraya gelen aileler her biri bir mezar taşına kapaklanmış ve başında dua ediyorlar" dedi.

"KAHRAMANMARAŞ'TA ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Kahramanmaraş'ta 14 bin kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Çakmak, "Burada duygunun durdurulamayacağı bir an yaşanıyor. Kahramanmaraş'ta artık hiçbir şey eskisi gibi değil" diye devam etti.

Konuşmaya devam etmekte güçlük çeken Çakmak, "Çok zor, kusura bakmayın" derken gözyaşlarına da hakim olamadı.

Çakmak, Bugün acının tarifinin yapılamadığı bir gün. Girerken birkaç kişiyle konuştum, dolayısıyla devam ettiremeyeceğim" deyip sözü stüdyoya devretti.