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Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

10.11.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün boyu âdeta yeni banyo yapmış gibi temiz ve ferah hissetmek ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise doğru yerdesiniz! Yazımızda, "Deodorant stick nedir?" ve "Stick deodorant nasıl kullanılır?" gibi soruların cevabını bulabileceksiniz. Gelin; doğal ürünlerden kokusuz seçeneklere, kadın ve erkek deodorantlarından unisex sticklere, hipoalerjenik seçeneklerden hassas ciltlere uyumlu deodorantlara kadar pek çok seçeneği bir araya getirdiğimiz, her zevke ve bütçeye uygun ürünleri beraber inceleyelim.

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

İçindekiler

  • 1. Alkol ve paraben içermeyen: Deotak Invisible Roll-On Deodorant
  • 2. MotionSense teknolojisiyle öne çıkan: Rexona Invisible Black White Kadın Stick Deodorant
  • 3. Nemlendirici krem etkili: Dove Kadın Stick Deodorant Original
  • 4. Vegan bir seçenek: Rosece Deo Balm Stick Purple Doğal Deodorant
  • 5. Uzun süre kalıcılık: Old Spice Whitewater Erkek İçin Stick Deodorant
  • 6. Ağdadan sonra bile kullanabilirsiniz: Forever Living Ever-Shield Stick Deodorant
  • 7. Kimyasal içermeyen: Jolie Fresh Doğal Kristal Deodorant
  • 8. Gözenekleri kapatmaz: Incia Doğal Beyazlatıcı Roll-on Deodorant
  • 9. Hipoalerjenik ve organik içerikli: Yeşilmarka Doğal Deodorant
  • 10. Dry pore teknolojisiyle öne çıkan: Avon- OnDuty Active Erkek Roll on
  • 11. Tamamen kokusuz: Biotherm Pure Kadın Stick Deodorant
  • 12. Hem kadınların hem erkeklerin kullanımına uygun: Naturalive Doğal Deodorant Stick
  • 13. Leke karşıtı: Nivea Men Erkek Stick Deodorant Black & White Invisible Original
  • 14. Alüminyum içermeyen: Sebamed Fresh Deodorant Roll On
  • 15. Kullanıcıların beğenisini kazanan: Lady Speed Stick Aloe Sensitive Deodorant

Deodorant kullanımı kişisel bakımın en önemli adımlarından biri. Pek çok kişi gibi siz de deodorant kullanımını önemsiyor ancak sprey ürünlerden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Bu durumda roll on veya stick formundaki deodorantları tercih edebilirsiniz. Deodorantların bazı seçenekleriyle ter kokusunu önlerken koltuk altınıza bakım da yapabilirsiniz. Size en uygun deodoranta karar vermek için yazımıza göz atmaya ne dersiniz?

1. Alkol ve paraben içermeyen: Deotak Invisible Roll-On Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

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Alkol ve paraben içermeyen bir erkek stick deodorant arayışındaysanız Deotak Invisible Roll-On Deodorant'ı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Giysilerde leke bırakmayışı sayesinde ürünü farklı renklerdeki kıyafetlerinizi giymeden önce kullanmanız mümkün. Yenilenen formülüyle yapışkan bir his bırakmadan ter kokusunun önüne geçen deodorant ile gün boyu tertemiz hissetmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Kolayca uygulayabileceğiniz bütçe dostu deodorant sayesinde gün boyu dışarıda kalsanız bile terlemekten ve ter kokusundan endişe duymadan özgürce hareket edebilirsiniz. Stick deodorant erkek kullanıcıların da gözde ürünleri arasında yer alıyor. Ürünü bir kere denedikten sonra onu kişisel bakım rutininizin ayrılmaz bir parçası hâline getireceksiniz!

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2. MotionSense teknolojisiyle öne çıkan: Rexona Invisible Black White Kadın Stick Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Deodorant kullandıktan sonra giysilerinizde oluşan beyaz veya sarı renkli lekelerden sıkıldıysanız ve stick deodorant tavsiyesi arayışındaysanız Rexona Invisible Black White Kadın Stick Deodorant'ı tercih edebilirsiniz. Rexona deodorantla giysilerinizdeki leke oluşumunun önüne geçebilirsiniz. MotionSense teknolojisi ile öne çıkan ürün sayesinde en hareketli günlerde bile 48 saat boyunca ter ve koku oluşumunu engelleyerek kendinizi ferah hissedebilirsiniz. Deodorantı çantanıza atabilir ve her ihtiyaç duyduğunuzda hızlıca kullanabilirsiniz. Kullanıcıların beğenisini kazanan ve birçok olumlu yorum alan, iz yapmayan stick deodoranta siz de şans vermeye ne dersiniz?

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3. Nemlendirici krem etkili: Dove Kadın Stick Deodorant Original

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

48 saatlik üstün koruma sunan Dove Kadın Stick Deodorant Original, %100 bakım yağı içerir. Ürün koltuk altınızı tere ve rahatsız edici kokulara karşı korurken nemlendirici formülüyle aynı zamanda koltuk altınıza bakım yapar. Peki, stick deodorant nasıl kullanılır? Kuru ve temiz koltuk altınıza stick deodorantı ileri geri hareketlerle 2-3 defa sürerek uygulayabilirsiniz. Üst notalarında meyve kokuları, karanfil sardunya; orta notalarında gül, ylang ylang, yasemin; alt notalarında amber, misk ve odun notaları bulunan deodorant eşsiz kokusuyla gün boyu mis gibi kokmanızı sağlar. En iyi stick deodorantlar arasında yer alan ürün size gün boyu ferahlık hissi sunar. Etil alkol içermemesiyle de tercih sebebi olan deodorant, dermatolojik testler sonucunda üretilir.

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4. Vegan bir seçenek: Rosece Deo Balm Stick Purple Doğal Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

%100 bitkisel ve vegan olarak üretilen Rosece Deo Balm Stick Purple Doğal Deodorant bu özelliğiyle hayvan dostlarını önemseyenler için en ideal ürünler arasında yer alır. Deodorant, sentetik kokular içermeyen formülüyle teninize muhteşem şekilde uyum sağlar. Gün boyu temiz ve taze hissetmenize yardımcı olacak ürünün içeriğinde narenciye yağları, çiçek kokuları, vanilya ve lotus gibi notalar bulunur. Birbiriyle mükemmel uyum sağlayan notalarının karışımı sayesinde deodorant, kokusuyla sizi mest eder. Koruyucu, renklendirici, kimyasal maddeler, alüminyum ve karbonat içermeyen temiz içerikli ürün; bitkisel bileşenleriyle koltuk altınıza bakım da yapar. Siz de doğal bir ürün arayışındaysanız deodorantla tanışmalısınız!

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5. Uzun süre kalıcılık: Old Spice Whitewater Erkek İçin Stick Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Kokusuyla ön plana çıkan bir erkek stick deodorantı arayışındaysanız Old Spice Whitewater Erkek İçin Stick Deodorant, ihtiyacınız olan ürün olabilir. Esansıyla gönlünüzü fethedecek ürün, giysilerinizde sarı ve beyaz lekeler bırakmayarak keyifli bir kullanım sağlar. Uzun süre kalıcı oluşuyla tek kullanımda dahi saatlerce dikkat çekici kokusunu muhafaza eder. 48 saate kadar ter kokusuna karşı koruma özelliği sayesinde ne kadar hareket ederseniz edin, deodorant sizi konforlu ve kuru hissettirir. Kullanmaya başladıktan sonra herkese deo stick tavsiyesi olarak önermek isteyeceğiniz ürünü geçmişte kullanmadığınız her ana pişman olacaksınız!

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6. Ağdadan sonra bile kullanabilirsiniz: Forever Living Ever-Shield Stick Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Forever Living Ever-Shield Stick Deodorant, mum gibi yapısıyla kolay bir sürüm/uygulama sağlar. Uzun süre kalıcı olan stick deodorant, giysilerinizde rahatsız edici ve çıkmayan lekeler bırakmaz. Aloe veralı yumuşak formülü sayesinde duştan ve epilasyondan hemen sonra bile rahatlıkla kullanılabilir. Sağlığa zararlı olabilecek kimyasalların azaltıldığı ürün, size her kullanımda gün boyu tazelik ve temizlik hissi sunar. Zengin dokusuyla dikkat çeken deodorantı tercih ederek hem sağlığınızı koruyabilir hem ter kokusuna karşı cilt dostu bir çözüm bulabilirsiniz. Eh, bir deodoranttan daha ne beklenebilir ki?

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7. Kimyasal içermeyen: Jolie Fresh Doğal Kristal Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Hiçbir kimyasal bileşeni bulunmayan Jolie Fresh Doğal Kristal Stick Deodorant tamamen %100 Doğal Saf Potasyum Alum'dan üretilir. Koltuk altının yanı sıra genital bölge, ayaklar ve bütün vücut için kullanılabilir. Hamilelerin de güvenle tercih edebileceği ürün, Türkiye'de ilk üretilen kristal deodorantlar arasında yer alır. Peki, taş deodorant nasıl kullanılır? Daha kolay kullanabilmek için taş deodorantı bir miktar nemlendirdikten sonra onu rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Siz de doğallığın ve kalitenin ön plana çıktığı stick deodorant önerisi arayışındaysanız doğal minerallerden oluşan ürünü hiç vakit kaybetmeden denemelisiniz!

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8. Gözenekleri kapatmaz: Incia Doğal Beyazlatıcı Roll-on Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Incia Doğal Beyazlatıcı Roll-on Deodorant tamamen doğal formülüyle gözenekleri kapatmaz ve terlemeyi önler. Koltuk altının yanı sıra kararma olan vücudun bütün bölgelerinde tercih edilebilir. Hayvanlar üzerinde deney yapılmadan üretilen deodorant, kullanım sonrasında da doğaya ve canlılara zarar vermez. Cildinizin nefes almasına yardımcı olan roll on deodorant ter kokusuna karşı yüksek etki gösterir. Teninizde yapışkan bir his ve giysilerinizde leke bırakmaz. Siz de "Beyazlatıcı etkisi de bulunan en iyi stick roll on deodorant hangisi?" diye düşünüyorsanız doğal içeriklere sahip bu ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

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9. Hipoalerjenik ve organik içerikli: Yeşilmarka Doğal Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Hipoalaerjenik oluşuyla en hassas ciltlerin bile kullanımına uygun olan Yeşilmarka Doğal Deodorant, ter kokusunu gözenekleri kapatmadan önler ve bu özelliğiyle cildinize nefes aldırır. %100 lavanta yağı içeren ürünün helal ve vegan sertifikaları bulunur. Mineral tuz ile doğal koruma sağlayan deodorant, roll on başlığıyla kolay kullanım avantajı sunar. "Peki, stick deodorant mı roll on mu tercih edilmeli?" Stick deodorantların kullanım yüzeyleri daha geniş olur ve katı formda bulunur. Roll on deodorantlar ise daha pratik bir kullanım sağlar. Siz de doğa ve hayvan dostu bir roll on deodoranta ihtiyaç duyuyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz.

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10. Dry pore teknolojisiyle öne çıkan: Avon- OnDuty Active Erkek Roll on

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

48 saate kadar koruma sağlayan Avon- OnDuty Active Erkek Roll on, Dry Pore teknolojisi sayesinde cildinizde terlemeye karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. En hareketli günlerinizde bile aktif koruma sağlayacak deodorant kendinizi güvenli ve konforlu hissetmenizi sağlar. Uygun fiyatıyla da tercih sebebi olan ürün, roll on yapısıyla kolayca kullanılabilir. Banyo sonrasında kullandığınızda ferahlık ve tazelik sunan deodorant, bakımınızın vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. Siz de kaliteyi uygun fiyata kullanmak istiyorsanız bu ürünü tercih edebilir ve mis gibi kokmanın keyfini doya doya çıkarabilirsiniz.

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11. Tamamen kokusuz: Biotherm Pure Kadın Stick Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Tamamen kokusuz olan Biotherm Pure Kadın Stick Deodorant, bu özelliğiyle bütün parfümlerle birlikte rahatlıkla kullanılabilir ve parfüm kokusunu etkilemez. Hassas ciltler dâhil olmak üzere tüm cilt tiplerinin kullanımı için uygun olan ürün, gözenekleri tıkamadan ve terlemeyi önlemeden ter kokusuyla savaşır. Özel yapısı sayesinde epilasyon sonrasında bile rahatlıkla kullanılabilir. Ciltte beyazlık bırakmayan ürün, dermatolojik testlerden geçirilerek üretilir. Stick deodorant kullananlar tarafından beğeni kazanmasının yanı sıra kalitesiyle de en iyi deodorantlar arasında yer alır. Siz de kokulara karşı duyarlı biriyseniz deodorant stick ile tanışmalısınız!

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12. Hem kadınların hem erkeklerin kullanımına uygun: Naturalive Doğal Deodorant Stick

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Naturalive Doğal Deodorant Stick hem kadın hem erkeklerin kullanımına uygun olarak üretilir. Doğal formülüyle alüminyum, alkol ve koruyucu katkı maddeleri içermez, güvenle kullanılabilir. Doğal terleme fonksiyonlarını etkilemeden terleme sonucunda kötü kokuya sebep olan bakterilerin oluşumuna engel olur. 3 güne kadar koruyucu etkisi devam eden ürün 5.5 pH derecesiyle cildin doğal asit dengesini korur. Siz de unisex kullanıma uygun, doğal bir stick deodorant arayışındaysanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Doğal deodorantı bir kere kullandıktan sonra onu çantanızdan eksik etmek istemeyebilirsiniz!

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13. Leke karşıtı: Nivea Men Erkek Stick Deodorant Black & White Invisible Original

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Leke karşıtı Nivea Men Erkek Stick Deodorant Black & White Invisible Original; koyu renkli giysilerde beyaz, açık renkli giysilerde sarı renkli leke oluşumunu engeller. 48 saat ter kokusuna karşı koruyucu olan ürün erkeksi kokusuyla uzun süreli ferahlık sağlar. Pudralı ürün alkol ve boya içermemesinin yanı sıra dermatolojik testlerden geçirilerek üretilir. En çok tercih edilen stick deodorantlar arasında yer alan deodorantı koltuk altınıza uyguladıktan sonra kurumasını beklemeniz tavsiye edilir. Siz de kendinizi gün boyu duştan yeni çıkmış gibi temiz ve ferah hissettirecek bir deodoranta sahip olmak istiyorsanız Nivea stick deodorantı tercih edebilirsiniz.

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14. Alüminyum içermeyen: Sebamed Fresh Deodorant Roll On

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

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Alüminyum, koruyucu, boya, metal türevleri ve alkol içermeyen ürün, pH 5.5 değeri ile cildin doğal yapısını korumaya yardımcı olur. Etkin koku giderici bileşenleriyle Sebamed Fresh Deodorant Roll On Trietil Sitrat, spesifik olarak vücut kokusuna yol açan bakterilerin çoğalmasını engelleyerek ter kokusunu önler. Ter bezlerinin fizyolojik işleyişini bozmayan deodorant gün boyu güvenilir koruma sağlar. Üç farklı parfüm seçeneği bulunan deodorantın zevkinize en çok hitap eden kokusunu tercih edebilirsiniz. Ter kokusunu engelleyen ve hassas cilt dostu olan fresh deodorant ile gün boyu kuru ve temiz koltuk altlarına sahip olmanın tadını çıkarabilirsiniz.

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15. Kullanıcıların beğenisini kazanan: Lady Speed Stick Aloe Sensitive Deodorant

Çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz pratik en iyi stick deodorantlar

Hepimizin günlük temizlik rutinimizin en önemli parçalarından biri deodorant kullanımı olabilir. Duş sonrası uyguladığınızda gün boyu tertemiz kokmanızı sağlayacak ve size en yoğun anlarınızda bile ferah hissettirecek bir stick deodoranta ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz! Ter kokusuna karşı 48 saate kadar koruma sağlayan Lady Speed Stick Aloe Sensitive Deodorant ihtiyacınız olan o ürün olabilir. Ter kokusuyla savaşmasının yanı sıra cildinizin tahriş olmasına ve kurumasına da engel olur. Kullananların beğenisini kazanan ürün mum yapısında bulunur. Aloe vera katkısıyla cildinize iyi davranacak ürüne siz de bir şans vermeye ne dersiniz?

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