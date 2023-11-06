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  4. CHP kurultayına damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği iddia edilmişti, görüntüler ortaya çıktı: 'Hayır, hayır, izin vermiyoruz'

CHP kurultayına damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği iddia edilmişti, görüntüler ortaya çıktı: 'Hayır, hayır, izin vermiyoruz'

06.11.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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CHP, hafta sonu düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'nda yeni genel başkanını seçti. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği oylamanın ilk turu sonuçları sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği ancak sonrasında ikna edildiği iddia edilmişti. İlk tur sonrası partililerle yapılan görüşmede "Kılıçdaroğlu'na mücadeleye devam edeceğiz, adaylıktan çekilmeyin" denildiği aktarılmıştı. Söz konusu görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı.

CHP'de hafta sonu kurultay heyecanı yaşandı. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda yeni genel başkanı seçmek delegeler oy kullandı. İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in adaylıktan çekilmesi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkan olabilmek için yarıştı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gece yarısına kadar süren ilk tur oylamasında Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı. İlk tur oylaması sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği ancak sonrasında ikna edildiği iddia edilmişti. İlk tur sonrası partililerle yapılan görüşmede "Kılıçdaroğlu'na mücadeleye devam edeceğiz, adaylıktan çekilmeyin" denildiği aktarılmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP Kurultayında, ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilme tartışmalarının görüntüleri ortaya çıktı.

"İZİN VERMİYORUZ"

Görüntülerde bir partilinin Kılıçdaroğlu'na "Hayır, hayır, hayır böyle bir şey olmaz. İzin vermiyoruz, mücadele edeceğiz, kaybedeceğiz" dediği anlar yer aldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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