CHP'li belediye başkanları Ankara'ya hareket etti! Gözler yarına çevrildi

Türkiye seçimlere giderken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları gündemi bir anda değiştirdi. Açıklama sonrasında CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'ya hareket ettiği belirtildi. Belediye başkanlarının yarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplanacağı öğrenildi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI ANKARA'YA HAREKET ETTİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.

MANSUR YAVAŞ'IN EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANTI

Belediye başkanlarının cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplantı yapacakları öğrenildi.

SEYİT TORUN: HEP BERABER KAZANACAĞIZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, depremle ilgili çalışmalar nedeniyle toplantıya katılması beklenmiyor.

Öte yandan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Azimli, kararlı ve umutluyuz. Hep beraber çalışacak, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

