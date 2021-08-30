Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yasağı ve 18 yaş altına yeni kısıtlama

Çin Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin karşılaştığı baskıyı etkili bir şekilde hafifletmek amacıyla zorunlu eğitim kapsamında okulların sınav sayısını büyük oranda azaltmasına ilişkin genelge yayımladı.

BBC'nin haberine göre, Çin'in eğitim alanındaki reformların bir parçası olarak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, bu baskının öğrencilerin "fiziksel ve zihinsel sağlığına" zarar verdiği kaydedildi.

"AŞIRI YÜK GETİREN SORUNLAR VAR"

Açıklamada, "Sınavlar eğitimin gerekli bir parçasıdır ancak bazı okullarda çok sık tekrarlanan sınavlar gibi öğrencilere aşırı yük getiren sorunlar var. Bu durumun düzeltilmesi gerekir." değerlendirmesi yer aldı.

Yeni kurallarla ayrıca Çin'de bir okulun dönem başına belirleyebileceği test ve sınav sayısı da sınırlandı.

Açıklamada, "İlkokul birinci ve ikinci sınıfların yazılı sınava girmelerine gerek kalmayacak. Diğer sınıflar için okul her dönem bir final sınavı düzenleyebilir. Ortaokul için ara sınavlara izin verilir." ifadesi kullanıldı.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da bazı kullanıcılar kararın, çocuklar üzerindeki baskıyı hafifletmek için doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ifade ederken, bazıları okulların yetenekleri sınavsız nasıl test edip ölçeceğini sorguladı.

18 YAŞ ALTINA ÇEVRİM İÇİ OYUN SAATLERİ KISITLAMASI

Öte yandan Çin’de 18 yaş altı kişilerin çevrim içi oyun saatlerini kısıtlayan bildiri yayımlandı. Xinhua’nın haberine göre, Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından yayımlanan bildiride, yetişkin olmayan kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığının korunması ve oyun bağımlılığının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bildiride, çevrim içi oyun firmalarından, reşit olmayanlar için oyun saatlerini cuma günü ve hafta sonları 20.00-21.00 saatleri ile sınırlı tutmaları istendi.

Bunun yanı sıra, çevrim içi oyun firmalarının gerçek isimlerle açılmayan kullanıcı hesaplarına hizmet vermesi engellendi.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresine bağlı kuruluşlarca ilgili yasa ve kuralların sıkı bir şekilde uygulanması için kontrollerin artırılacağı kaydedilen bildiride, okulların ve ebeveynlerin de çocuklara karşı yasal sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

Yeni kısıtlamaların teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Çin’de daha önce yürürlükte olan düzenleme ile reşit olmayanlar için çevrim içi oyun çoğu günlerde 1,5 saatle sınırlandırılıyordu.

Kaynak: AA



