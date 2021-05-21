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Clubhouse Android uygulaması Türkiye'ye açıldı!

21.05.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Clubhouse Android uygulaması için beklenen gelişme yaşandı. Daha önce Google Play Store'da ön kayıt almaya başlayan uygulama, nihayet Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Clubhouse Android uygulaması Türkiye'ye açıldı!

Clubhouse Android uygulaması için geçtiğimiz haftalarda önemli gelişmeler yaşanmıştı. Uygulamanın Android sürümü Google Play Store'da listelenmeye başlamış ve ABD'deki kullanıcıların kullanımına sunulmuştu. Uygulama Türkiye'deki Android kullanıcıları için ise ön kayıtları almaya başlamıştı. Clubhouse, bu hafta boyunca daha fazla ülkenin uygulamaya erişim sağlayacağını belirtmişti. Nitekim Clubhouse Android uygulaması için müjdeli haber geldi.

CLUBHOUSE ANDROID UYGULAMASI ÇIKTI

Android için Clubhouse uygulaması, Türkiye'deki Android kullanıcıları için Google Play Store üzerinden indirilmeye sunuldu. Yani ülkemizdeki Android kullanıcıları artık Google Play Store'a gidip resmi Clubhouse uygulamasını indirebiliyor. Fakat uygulama henüz başlangıç sürümünde olduğu için bazı sorunlarla karşılaşmanız olası olabilir.

Clubhouse

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Clubhouse, davetiye sistemi ile kullanıcılarına kapılarını açan bir sosyal medya uygulaması. Bu yüzden uygulamanın iOS sürümünde olduğu gibi, Android sürümünde de içeriye girebilmek için bir davetiyeye ihtiyacınız var.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Türkiye Clubhouse
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