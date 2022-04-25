Çocuklarınızın oyun zevkini arttırıp hayal güçlerini geliştirecek oyuna yardımcı ürünler

Çocukların oyun sırasında faydalı ve eğitici oyuncaklarla oynaması hem fiziksel hem zihinsel gelişimleri için önem taşıyor. Yaratıcı ve eğitici ürünler, çocukların bilişsel, duyusal becerilerine olumlu katkılar sunuyor. Bazı oyuncaklar el becerilerine odaklanırken bazı oyuncaklar müzik ve şarkı yoluyla dikkati toplamak, konsantrasyonu arttırmak gibi etkiler sağlıyor. Böylece oyun sırasında faydalı bilgi ve beceriler kolayca pekiştirilebiliyor. Hazırsanız bu ürünleri keşfedelim!

1. Çocuğunuz oynarken öğrensin: Clementoni 12 Adet Eğitici Küp Puzzle

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Çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkaran oyuncaklar arasında yer alan Clementoni 12 Adet Eğitici Küp Puzzle, çok renkli yapısı ve yaratıcı şekilleriyle dikkat çekiyor. Ev, blok, gökdelen, dükkân şekilleri içeren küpler, şekillerin ve renklerin oyun sırasında öğrenilmesine yardımcı oluyor. 12 farklı küpten oluşan oyun seti, çocukların farklı görselleri bir araya getirip kendilerine özgü tasarımlar oluşturmalarına da imkân tanıyor. Bu sırada el becerilerinin gelişimine de katkı sunuyor. Clementoni 12 Adet Eğitici Küp Puzzle geri dönüşümlü malzemelerden üretildiği için ebeveynlerin de takdirini kazanıyor.

2. Oyun odalarına şirin bir dokunuş: Matrax Çocuk Oyun Karosu Eva Puzzle Ev Matı Meyveler 304

Çocukların oyun alanlarına renk ve canlılık katacak Matrax Çocuk Oyun Karosu Eva Puzzle Ev Matı Meyveler 304, ebeveyn ve çocuklara birçok faydalı avantaj sunuyor. Çocuklarının soğuk zemin üzerinde oyun oynamasını istemeyen anne ve babalar, oyun odalarının zeminini kolaylıkla oyun matıyla kaplayabiliyor. Isı yalıtımı sağlayan meyve desenli mat, yumuşak ve esnek dokusu sayesinde çocukların güvenli bir alanda oyun oynamalarını sağlıyor. Renk ve meyvelerin de öğrenilmesine yardım eden oyun matı, çıkartılıp takılabiliyor. Bu sayede çocukların analitik düşünmelerine de yardımcı oluyor.

3. Kesintisiz eğlence: BK Story Türkçe Ve Yabancı Müzikli Dans Eden Konuşan Şarjlı Pelüş Kaktüs

Çocuklarına yaratıcı bir oyuncak satın alarak sürpriz yapmak isteyenlere BK Story Türkçe Ve Yabancı Müzikli Dans Eden Konuşan Şarjlı Pelüş Kaktüs tavsiye ediliyor. Yumuşak malzemelerden üretilen pelüş oyuncak, birçok farklı özelliğe sahip. Eğitici ve eğlenceli müzikler çalabiliyor, dans edebiliyor ve ışıkları sayesinde lamba olarak da kullanılabiliyor. Pelüş kaktüsün en önemli özelliği ise taklit yeteneğine sahip olması. Böylece söylenen sözleri algılayıp tekrar edebiliyor. Çocuklar kaktüsle hem eğleniyor hem öğreniyor. Şarjla çalışan ürün, USB kablo aracılığıyla kolayca şarj edilebiliyor.

4. Yaratıcılık zamanı: BİLMİŞ ÇOCUK Manyetik Lego Çubukları Ve Topları

Çocukların oyunlarına yeni bir soluk getiren BİLMİŞ ÇOCUK Manyetik Lego Çubukları Ve Topları, farklı renklere sahip tam 42 parçadan oluşuyor. Renklerin öğrenilmesine yardımcı olan rengârenk bloklar, manyetik özellikleri sayesinde kolayca birleşiyor. Böylece her çocuk kendi yaratıcılığı doğrultusunda yeni şekiller ortaya çıkararak keyifli oyunlar oynuyor. Çocukların 3 boyutlu düşünmesini ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağlayan zekâ geliştirici eğitici oyuncak, hayal gücü gelişimine de katkı sunuyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen eğlenceli oyuncak, dayanıklı yapısıyla uzun süre çocuğunuza eşlik edebiliyor.

5. Kâğıt israfına son: TEKNO DÜNYAM Objaks Grafik Dijital Çocuk Yazı Tahtası Çizim Tableti

En iyi oyuncak çeşitleri arasında öne çıkan TEKNO DÜNYAM Objaks Grafik Dijital Çocuk Yazı Tahtası Çizim Tableti, çocukların hayal gücü gelişimine büyük oranda katkı sunuyor. Akıllı kalemi sayesinde çocukların her istediklerini kolayca çizmelerine yardımcı olan çizim tableti, ultra ince tasarımı ve hafif yapısı sayesinde taşıma avantajı sağlıyor. Böylece çocuklar ürünü hem kolayca tutuyor hem her yere götürebiliyor. 8.5 inç LCD ekranı sayesinde çizimlerin net görülmesini sağlayan çizim tableti, hafif rengiyle gözlere zarar vermiyor. Silme tuşuyla da çocuklara pratiklik sunuyor.

6. Ailece eğlence: Ravensburger Zıp Zıp Tavşan

Çocuk, genç, yetişkin aile bireylerinin hep beraber keyifle oyun oynamasına imkân tanıyan Ravensburger Zıp Zıp Tavşan, çocukların her defasında farklı düşünmelerini sağlayan oldukça eğlenceli bir oyun. Bir tepeden oluşan oyun platformunda her oyuncu tepenin üst kısmındaki havuza ulaşmaya çalışıyor ve ilk ulaşan oyunu kazanıyor. Ancak çeşitli sürpriz ve engellerle dolu olan tepede ilerlemek için taktiksel şekilde düşünmek gerekiyor. Çocukları düşündürürken eğlendiren kutu oyunu, tüm ailenin keyifli anlar geçirmesini sağlıyor. Ürünün önemli bir avantajı da kolaylıkla kurulup hemen oynanabilmesi.

7. Güvenli ve eğitici: LC Eğitici Oyuncak İlk Tabletim

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Çocuğunuz sürekli tablet istiyor ve henüz tabletlerin onun yaşına uygun olmadığını düşünüyorsanız LC Eğitici Oyuncak İlk Tabletim ile onlara hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Farklı yaş gruplarına uygun oyunlar içeren tabletin internet erişimi olmadığından çocuklar için güvenli kullanım sunuyor. Tablette hafıza oyunları, çocuk şarkıları ve sesli komuta dayalı oyunlar yer alıyor. Böylece çocuklar oynarken düşünüyor ve yaratıcılıkları artıyor. Ayrıca ürün, hayvan türlerinin ve renklerin öğrenilmesi konusunda da kolaylık sunuyor. İnce ve hafif yapılı ürün, çocuklar tarafından rahatlıkla kavranabiliyor.

8. Oyunla konsantrasyon gelişimi: Nene Toys Manyetik Çocuk Oyunu

En ilginç ve sevimli çocuk oyunları arasında yer alan Nene Toys Manyetik Çocuk Oyunu'nun şirin ve rengârenk tasarımı çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların bilişsel, duyusal ve fiziksel becerilerine odaklanan sevimli oyun, tırtılların dikkatli bir şekilde yakalanıp bebek piliçlerin beslenmesine dayanıyor. Manyetik yapıları sayesinde mıknatıslarla yakalanabilen tırtıllar, çocukların oyuna konsantre olmalarını istiyor. Böylece odaklanma, el ve göz koordinasyonu gibi temel motor becerilerin gelişimine yardım ediyor. Ayrıca çocukların sorumluluk duygularının gelişimine de katkı sağlıyor. Oyun, güvenli ve kaliteli malzemelerden oluşuyor.

9. Harika bir arkadaş: Fisher-Price Eğlen & Öğren Yaşa Göre Gelişim Eğitici Köpekçik

Sevimli tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan Fisher-Price Eğlen & Öğren Yaşa Göre Gelişim Eğitici Köpekçik, en iyi çocuk oyuncak çeşitleri arasında gösteriliyor. Türkçe dil desteği bulunan ürün, 75'ten fazla şarkı, melodi, müzik ve cümle yapılarına sahip. Etkileşimli 5 noktası sayesinde çocukların dokunuşlarına tepki verebiliyor. Yumuşacık oyuncakta 3 farklı seviye mevcut. Böylece çocuğunuzun gelişimine uyum sağlayabiliyor. Vücudun farklı bölgeleri, sayı sayma, alfabe gibi temel bilgilerin öğrenilmesine yardımcı olan eğitici oyuncak, çocuğunuzun yanından ayırmak istemeyeceği eğlenceli ve eğitici arkadaşı olacak!

10. Muhteşem bir oyun alanı: Bondigo BL2702 Türkçe Konuşan Eğitici Aktivite Masası

Çocukların hayal güçlerini özgür bırakacak ve diledikleri gibi oyun oynamalarına imkân verecek Bondigo BL2702 Türkçe Konuşan Eğitici Aktivite Masası, en iyi çocuk aktivite masaları arasında yer alıyor. Eğlendirici müzikler ve eğitici şarkılar çalabilen aktivite masası, rengârenk tasarımı, bir dolu farklı oyun sunan yapısıyla kesintisiz eğlence imkânı sunuyor. Motor becerilerin, el ve göz koordinasyonunun gelişimini destekleyen mini oyunların yer aldığı aktivite masası, çıkarılabilir ayak sistemi sayesinde kullanım kolaylığı da sunuyor. Böylece çocuklar nerede isterse orada oyun oynayabiliyor.