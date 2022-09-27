Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kabine sonrası yanıt verdi! Miçotakis'ten tehditvari sözler: "Yalnız değiliz"

Ankara-Atina hattındaki gerilimde peş peşe gelişmelere paralel olarak liderler arasındaki tansiyonu yükselten söylemler de devam ediyor. Yunan lider Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamasına kendi kabinesiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yanıt verdi.

ERDOĞAN: YUNANİSTAN MUHATABIMIZ DA DENGİMİZ DE OLAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından "Yunanistan bizim muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturmamızı engellemek olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. "Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız" diyen Erdoğan, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak zırhlı araç sevkiyatı yapmasına göndermeyle "Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir" diye konuşmuştu.

"TÜRKİYE AVRUPA VE NATO'YA KARŞI DURUYOR"

Bugün Kabinesini topladıktan sonra gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye ile yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Miçotakis, uluslararası hukukun ve müttefiklerinin desteğiyle durdukları konuma güvendiklerini söyledi.

Miçotakis, "Türkiye yalnızca Yunanistan'a değil, tüm Avrupa'ya ve NATO müttefiklerimize karşı duruyor" dedi.

"SÖYLENECEK NE VARSA SÖYLEDİK"

Yunanistan'ın söylenecek ne varsa BM Genel Kurulu'nda açıkça söylediğini ifade eden Miçotakis şöyle konuştu:

"Konumumuz belli, bu konumu uluslararası hukukun gücü, silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteği sayesinde güven içinde ve sakin bir şekilde devam edeceğiz."

Miçotakis konuşmasını noktalarken "hararetli sözler" yerine "yaratıcı eylemler ve yapıcı diyalog yolu"ndan dem vurdu.

ERDOĞAN: AMERİKA, AVRUPA SİZİ KURTARMAZ

Erdoğan bugünkü konuşmasında da Yunanistan'ı "Kendinize gelin" sözleriyle uyararak "Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız" demişti.



