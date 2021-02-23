Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Türkiye'de genel seçimler 2023 Haziran'da yapılacak. Bu süreye daha 2 yıldan fazla bir süre olmasına rağmen partiler hazırlıklarına hız verdi. 2023 seçimleri öncesinde il il kongrelerini yapan AK Parti, 24 Mart'ta büyük kongreyi yapacak.

2023'te yapılması planlanan seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Bunun için seçim gününe kadar var gücünüzle sahada çalışmanızı ve kapısını çalmadık kişi bırakmamanızı istiyorum." açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet Gazetesi'nde bugünkü 'Reform gündemli bahar' yazısında Hande Fırat, AK parti kulislerinde kongre sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem kabinede hem de parti yönetiminde bazı değişikliklere gideceğinin konuşulduğunu iddia etti.

ŞENOCAK YERİNE KABAKTEPE

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını duyurmuş, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe olmuştu.



