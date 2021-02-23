HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

23.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem kabinede hem de parti yönetiminde bazı değişikliklere gideceği iddia edildi.

Türkiye'de genel seçimler 2023 Haziran'da yapılacak. Bu süreye daha 2 yıldan fazla bir süre olmasına rağmen partiler hazırlıklarına hız verdi. 2023 seçimleri öncesinde il il kongrelerini yapan AK Parti, 24 Mart'ta büyük kongreyi yapacak.

2023'te yapılması planlanan seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Bunun için seçim gününe kadar var gücünüzle sahada çalışmanızı ve kapısını çalmadık kişi bırakmamanızı istiyorum." açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet Gazetesi'nde bugünkü 'Reform gündemli bahar' yazısında Hande Fırat, AK parti kulislerinde kongre sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem kabinede hem de parti yönetiminde bazı değişikliklere gideceğinin konuşulduğunu iddia etti.

ŞENOCAK YERİNE KABAKTEPE

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını duyurmuş, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe olmuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kongrede aday olmayacağını açıkladıAK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kongrede aday olmayacağını açıkladı
Son Dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu (Osman Nuri Kabaktepe kimdir?)Son Dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu (Osman Nuri Kabaktepe kimdir?)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Normalleşme beklenirken Vali açıkladı: Önlemler artacakNormalleşme beklenirken Vali açıkladı: Önlemler artacak
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Son Dakika: Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan itmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Ordu Valisi Sonel 'Yüzde 80' diyerek açıkladı: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı

Normalleşme beklenirken Vali açıkladı: Önlemler artacak

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Son seçim anketi! Partilerin oy oranları dikkat çekti, 4 parti baraj altı kaldı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.