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Dekolteli üstleri sütyensiz giymenin çözümünü paylaştı! Bu tüyoyu her kadının bilmesi gerekiyor

10.04.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dekolteli üstlerden gözüken sütyen, kıyafetlerin kalitesizleşmesine neden olabiliyor. Bu sorun hem küçük hem de büyük göğüslü kadınların ortak dertleri arasında yer alıyor. Kadınlar dekolteli kıyafetlerde sütyen giymeden frikik verme sorunu aşmak için çeşitli çözümler arıyor. TikTok'ta kendi stil tüyosunu paylaşan kadın bu yöntemin oldukça rahat hissettirdiğini belirtti.

Dekolteli üstleri sütyensiz giymenin çözümünü paylaştı! Bu tüyoyu her kadının bilmesi gerekiyor

Kıyafetlerden çıkan sütyen askılarına müdahale etmek kolay olsa da göğüs dekoltesi ve sırt dekoltesinden görülen sütyenler istenmeyen durumlar arasında bulunuyor. Bu problemi çözmek için oldukça fazla tüyo bulunuyor. Ancak birçok kadın klasik sütyenleri giymezse göğüslerinin özellikle beyaz kıyafetlerde belli olacağını düşünüyor. TikTok'ta paylaşım yapan Casey Benson, sütyen giymekten nefret ediyorum diyerek görünmeyen sütyen tüyosunu açıkladı.

Casey, beyaz renkte olan ve hem sırt hem de göğüs dekoltesi bulunan üstüyle giydiği sütyeni gösterdi.

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"RAHAT HİSSETTİRİYOR"

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Günümüzde her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken ten rengi yapışkan sütyeni gösteren Casey, bu sütyenlerin hiçbir şey takmamış gibi rahat hissettirdiklerini açıkladı.

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Casey, yapışkan sütyenleri göğüsüne yapıştırdıktan sonra ortalarını bir araya getirip birleştirmenizi söyledi. Ancak giyeceğiniz kıyafete göre ortası birleştirilmeyen yapışkan sütyenler, pedler de bulunuyor.

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