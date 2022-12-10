Demokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladı: Erdoğan teklif etti, kabul etmedim

Seçimlere 7 aydan kısa bir süre kaldı. Siyaset gündemi hareketli günlerine devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sözleri önümüzdeki günlerde çok tartışılacak. Milletvekili özelinde transferlerin gerçekeştiği şu günlerde Uysal, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Beştepe'deki görüşmelerini anlattı. İşte ilk kez açıklanan o görüşmenin detayları...

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal TV100'de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamanın en önemli kısmı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demokrat Parti liderine teklifinin konuşulduğu anlar oldu.

"BİZİMLE BERABER OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Uysal, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sunduğu teklifi açıkladı. Yerel seçimlerden önce gerçekleştiği belirtilen görüşmenin Beştepe'de yapıldı da açıkladın. Uysal konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanından epey bir zaman önce bize de teklif geldi. 3-4 yıl önce oldu. Bir kez görüştük sayın Erdoğan'la. Kendisi bizimle beraber olmak istediğini söyledi. Ama biz şahşı kariyer peşinde değiliz. Partinin bir ölçüsü var. Yakın zamanda da sayın Bozdağ 'Demokrat Parti'nin altılı masada ne işi var?' dedi. Ama biz böyle bir arayış içinde değiliz. O görüşmeden ret yanıtını verdik. Altılı masada da bu teklif hiç gündeme gelmedi.



