Deniz, kum, güneş... Yaz aylarında hayatınızı kolaylaştıracak pratik ürünler

Yazın enerjisi sokaklarda, sahillerde ve açık hava etkinliklerinde kendini hissettirirken sıcaklarla başa çıkmak da ayrı bir mesele haline geliyor. Güneşli ve sıcak günlerde dışarıda olmak, makyajın akmasına, cildin yağlanmasına ya da kurulukla mücadele etmeye neden olsa da yaz mevsiminin tadını kaçırmadan rahatça geçirmek mümkün! Gerek serin kalmanıza yardımcı olacak pratik çözümler gerekse bakım ve güzellik rutininizi yaz koşullarına göre güncelleyecek ürünlerle bu yazı daha konforlu geçirebilirsiniz. Hazırsanız içeriği inceleyelim!

1. Cildini güneşe karşı hazırla: L’Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi (50 ml)

Yazın cildimiz biraz daha fazla korunmaya ihtiyaç duyuyor. L’Oréal Paris'in hafif dokulu Revitalift Clinical güneş kremi, iz ve yağlı his bırakmadan kolayca emiliyor, cildin nefes almasına izin verirken makyajın kalıcılığını da arttırıyor. C vitamini, Hyaluronik asit ve E vitaminiyle cilt tonunu eşitleyip aydınlık bir görünüm sağlıyor. Üstelik hassas ciltler de dahil tüm cilt tipleri için uygun!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ciltte beyazlatma yapmıyor, güzel nemlendiriyor ve koruması çok güzel.”

“Yağlı karma bir cilde sahibim ve o sebeple aldığım her güneş kreminde çekinip ürküyorum. Lakin bunu kullanıyorsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. İlk olarak kıvamı sıvı ve cilde çok güzel yayılıyor. Ben makyaj altına baz niyetiyle de kullandım bir yandan ve tamamen makyaj yüzüme oturdu.”

L’Oréal Paris güneş kreminin yanında La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid SPF50+ Güneş Kremi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Güneşten sonra cildine etkili bir dokunuş: Bioderma Photoderm Güneş Sonrası Nemlendirici ve Yatıştırıcı Bakım Kremi (200 ml)

Güneşte geçen uzun bir günün ardından cilt ister istemez hassaslaşıyor. Bioderma’nın after sun ferahlatıcı jel-krem yapılı bakım ürünü de cildinizi hem yatıştırıyor hem de 8 saate kadar nemli tutuyor. Hafif yapısıyla ciltte yapış yapış bir his bırakmazken bronzluğu da destekliyor. Paraben içermeyen formülüyle en hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabilen krem, yazın sonunda yumuşacık ve sağlıklı görünen bir ten istiyorsanız tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu krem bizim çok işimize yarıyor. Marka olarak da güveniyoruz. Çok işimize yaradı. Farklı markalardan da deneme yapma fırsatımız oldu ama gerçek sonucu bununla aldık.”

“Kesinlikle yapış yapış değil kokusu güzel. Güneşten sonra soyulmayı önleme için aldık, işe yaradı. En önemlisi ağrı ve sızı da olmadı kullanınca.”

Bioderma güneş sonrası bakım kreminin yanında NIVEA SUN Güneş Sonrası Serinletici ve Ferahlatıcı Sprey ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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3. Saçları yaz sıcağına karşı korumak için: Urban Care Style Guide Natural Flex Gazsız Doğal ve Kalıcı Tutuşlu Saç Spreyi (200 ml)

Yaz sıcağında saçı şekle sokmak zaten zorken nemle kabaran saçı düzeltmeye uğraşmak gerçekten de başa bela oluyor. Ama endişelenmeyin çünkü Urban Care’in gazsız saç spreyi, doğal keratin ve UV filtresiyle saçlarınızı ağırlaştırmadan ve sertleştirmeden sabitliyor ve elektriklenmeyi önlerken saçlarınız hep yumuşak ve esnek kalıyor. Hem fön ısısına hem de dış etkenlere karşı koruma sağlayan spreyle plajda, sokakta ya da düğünde… Saçlarınız yaz boyunca sizinle uyum içinde olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle ağırlık yapmıyor saçta, günlük kullanıma çok uygun, tavsiye ederim.”

“Vegan olması çok önemli. Diğer yandan kıvırcık saçlarda yumuşak ve doğal bir görüntü oluşturmasına bayılıyorum.”

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4. Sivrisinekleri sorun olmaktan çıkaran: Raid Elektro Likit Sinek Kovucu

Yaz geceleri camı açıp uyumak kadar keyifli bir şey yok ama kulağımızın dibinde vızıldayan o misafirler yok mu! Neyse ki Raid’in elektrikli likit sinek kovucusu, gece boyunca 8 saat etkili koruma yaparak sizi sivrisinek derdinden kurtarıyor. 45 gece boyunca aynı etkiyle kullanabileceğiniz bu pratik çözümle yaz akşamlarını huzurla geçirebilirsiniz. Üstelik, ışık ya da pencere açıkken bile etkisini kaybetmiyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Gece yatmadan 10 dakikaya evvel taktığınızda rahat bir şekilde tüm sinekler kaçmış oluyor, sabaha kadar rahatlıkla uyuyabilirsiniz.”

“Odamda kullandım, 32 m2lik bir alan fakat evin tamamında sivrisinek kalmadı. Evin tamamı yaklaşık 126 m2.”

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5. Cildiniz yaza hazır olsun: Dove Nar Çekirdeği ve Shea Yağı İçeren Vücut Peelingi (225 ml)

Yaz mevsimi demek açık omuzlar, bronz tenler ve ışıltılı bir cilt demek. Dove’un nar çekirdeği ve shea yağı içeren vücut peelingi ise ölü derileri nazikçe arındırarak cildi hem nemlendiriyor hem de besliyor. Kremsi dokusuyla duşta kullanım sonrası yağlı bir his bırakmadan yumuşacık bir cilt sunuyor. Jojoba mumu boncukları ve doğal içerikleriyle de duş sonrası cildiniz pürüzsüz ve parlak kalıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü severek kullanıyorum, gerek kokusu gerek cilde verdiği yumuşaklık hissi gerçekten çok başarılı.”

“Kremsi dokusu ve ince peeling parçacıkları cildi yumuşak ve pürüzsüz hissettirir. Hafif bir peeling deneyimi arayanlar için uygun fiyatlı bir seçenek.”

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6. Cildinizi ışıl ışıl yapın: Pastel Profashion Beauty Filter Final Touch Fixing Powder Pudra

Yaz sıcağında parlama sorunuyla vedalaşmak istiyorsanız Pastel Profashion'ın sabitleme pudrası tam sizlik! Hafif yapısı sayesinde cilde kadifemsi bir dokunuş veriyor, parlamayı kontrol altına alıyor ve makyajının tüm gün yerinden oynamadan kalmasına yardımcı oluyor. Soft focus özelliğiyle kırışıklıkları yumuşatıp cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırırken mavi ışık korumasıyla sadece güneşe değil ekrana bakarken de cildinizi güvende tutuyor. Makyajlı ya da makyajsız fark etmez, bu pudrayla yaz boyunca taze ve aydınlık bir cilt sizinle!

Kullanıcılar ne diyor?

“Patlamayı önlemek ya da fondöten sabitlemek için çok uygun. Özellikle kapatıcı sonrası uygulayınca makyaj çok dayanıklı oluyor. Şeffaf ve matlaştırıcı özellikte olması güzel.”

“Favori makyaj ürünüm. Bir tanesini bitirdim, yeni aldım. Aşırı güzel. Makyaja müthiş bir bitiş sağlıyor. Her şeyi çok güzek dengeliyor ve çok güzel bir dokunuş sağlıyor.”

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7. Her yerde serinliğin tadını çıkarın: Robeve Taşınabilir Buharlı Mini Fan

Yaz sıcağına meydan okuyan Robeve mini fan, buhar spreyi özelliğiyle hem serinlik veriyor hem de cildini nemlendiriyor, bu sayede açık havada ya da makyaj yaparken tam bir kurtarıcı haline geliyor. 4 farklı hız ayarı ve güçlü motoru sayesinde istediğiniz rüzgar şiddetini anında yaratıyor. Hem elde taşınabiliyor hem masaüstü kullanıma uygun hem de boyna asılabiliyor. Hızlı şarj özelliği ve uzun ömürlü bataryasıyla da yaz boyunca çantanızdan eksik etmeyeceğiniz bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

“1. kademe dahi yeterli. Tam dolu şarj 5-6 saat kadar çalıştı. Gerçekten sessiz çalışıyor. Böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa tereddüt etmeyin.”

“Ürün çok güzel, su haznesinin olması da ayrıca güzellik katmış, buhar da veriyor. Ürün küçük ve yanında askısının olması kullanımı açısından da çok avantajlı.”

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8. Güçlü koruma: La Roche Posay Anthelios UVmune Fluid SPF50+ Renkli Güneş Kremi

Güneşe karşı yüksek koruma arıyorsanız ama aynı zamanda cildinizde eşit bir ton ve hafif renkli bir görünüm istiyorsanız UV ışınları, hava kirliliği, kum, ter ve kızılötesi ışınlara karşı sağlam bir önlem olan La Roche Posay'in güneş kremine bir göz atabilirsiniz. Sıvı dokusuyla ciltte ağırlık yapmazken renkli yapısıyla cilt tonunu eşitleyen güneş kremi, özellikle de yaz günlerinde fondöten kullanmak istemeyenler için ideal bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

“Yapısı krem gibi yoğun değil daha çok losyona benziyor. Sürdükten sonraki dokusu kadifemsi yağlı bir his ve beyaz bir kalıntı bırakmıyor.”

“Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum.Güneş kremleri ile pek anlaşamayan, kuru ve hassas bir cilde sahibim. Ona rağmen bu krem cildime çok iyi geldi. Sıvı formda, hemen emiliyor. İyi bir koruma sağladığını düşünüyorum. Sivilce, yağlanma vs. yapmadı. Her gün en az 8 saat cildimde kalıyor. Bu sürenin sonunda bile yağlanma, parlama, ağırlık vs. yapmıyor. Kesinlikle tavsiye ederim.”

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9. Tüm gün taze kalan makyajın sırrı: Golden Rose Makyaj Sabitleyici Sprey (120 ml)

Yazın en büyük sıkıntısı sabah yapılan makyajın akşama kadar dayanmaması! Ama Golden Rose'un hafif yapılı sabitleyici spreyiyle makyajınız sabit kalıyor, üstelik cilde kuruma ya da yapış yapış bir his de yaşatmıyor. Uygulaması kolay, etkisi uzun süreli olan sprey, cilde ferah bir his verirken gün boyu canlı ve taze bir görünüm sunuyor. Sıcak havalarda fondötenin ve allığın yüzünüzde sabit kalmasını istiyorsanız bir şans verebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“İlk kez kullanıyorum, nemlendirici özelliği ve sabitlemesi muhteşem.”

“Fiyatına göre piyasadaki en iyi makyaj spreyi bence. Ciltte gerginlik yapmıyor, makyajı bütün gün koruyor, ferah lavanta-sümbül arası güzel bir kokuya sahip. 2. şişeyi aldım, başka ürünlerle riske girmiyorum hiç.”

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10. Gün boyu buz gibi içecek keyfi: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak (1,18 lt)

Sıcaktan bunaldığınızda elinizin altında buz gibi bir içeceğiniz olsun istiyorsanız Stanley Quencher tam bir yaz klasiği! Hem pipetli hem kapaklı olarak kullanılabilen dev termos, içeceklerinizi soğuk 11 saat, buzlu olarak tam 48 saat boyunca istediğiniz ferahlıkta tutuyor! Ergonomik kulpu sayesinde taşınması kolay, araç bardaklıklarına da uyumlu. Evde, işte, spor salonunda ya da sahilde… Yaz boyunca serin kalmanın en pratik yolu Stanley Quencher termos!

Kullanıcılar ne diyor?

“Yaz sıcaklarının kurtarıcısı oldu.”

“O kadar kaliteli ki. Tüm yaz elimden düşmedi. Soğuk tutması çok başarılı.”

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