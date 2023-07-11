Dereyi didik didik aradılar, ağaçları kontrol ettiler: Ordu'da sel sırasında kaybolan kadından haber alınamıyor! Başörtüsü bulundu

Hayvanları için yaprak kesmeye giden Naciye Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Yılmaz'ın kentte etkili olan sel nedeniyle 10 metre yükselikten dereye düştüğü değerlendiriliyor. Naciye Yılmaz'ın kaybolmadan önceki anlarını oğlu Metin Yılmaz anlattı. Bölgedeki yoğun arama çalışmaları da kameralara yansıdı.

KAYALIK ALANDA YAPRAK KESMEYE GİTTİ

Olay, dün ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi’nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafında bulunan kayalık alanda, hayvanları için yaprak kesen 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz’dan bir süre sonra yakınları haber alamadı.

Bahçenin alt tarafında bulunan dereye düştüğünü tahmin eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

Çevrede arama yapan ekipler, dere kenarında Naciye Yılmaz’ın başörtüsünü buldu. Havanın kararması nedeniyle ekipler arama çalışmalarına ara verdi. Sabah olay yerine yeniden gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri, derede arama çalışması başlattı. Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.

Naciye Yılmaz’ın oğlu Metin Yılmaz, “Dün sabah annem, inekleri sağıyor. Süt kabını evin önüne bırakarak hayvanlar için yaprak kesmeye gidiyor. O sırada ayağı kayıp suya düştüğünü düşünüyoruz. Benim olaydan saat 14.00’te haberim oldu. Dün yapılan arama kurtarma çalışmalarında sonuç alınamadı. Umutlu bekleyişimiz var" diye konuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

“Ordu Fatsa’da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen bir ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

(DHA)

