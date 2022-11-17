Deri eşyalarınızın ilk günkü gibi yeni ve temiz olmasını sağlayacak ürünler

Ayakkabıdan çantaya deri yüzeye sahip eşyalar, kimyasal temizleyiciler ile temizlendiğinde aşınabilir veya eşyalarda renk değişimi meydana gelebilir. Bu nedenle deriler için özel olarak geliştirilen bakım ürünlerini tercih etmek gerekir. Bazı bakım ürünlerinde bulunan doğal yağlar deriye ekstra yumuşaklık ve parlaklık kazandırabilir. Birbirinden kaliteli deri bakım ürünlerini sizler için derledik. İşte detaylar!

1. Deri ayakkabı ve çantalarınızı yenileyin: Carr & Day & Martin Belvoir Balsam Deri Bakım Ürünü

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Lanolin ve bal mumundan oluşan renksiz Carr & Day & Martin Belvoir Balsam Deri Bakım Ürünü ile deri eşyalarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz. Ürünü bir süre yumuşak bir bez veya sünger ile temiz deri eşyanıza uyguladıktan sonra on dakika kadar bekleyin. Ardından tekrar bir bez yardımıyla yüzeyi ovalayarak parlatın. Deri ürünlerin temizliğini ve bakımı kısa sürede yapmak işte bu kadar kolay!

2. Canlılığını yitiren deri ürünleri için: Wren's Deri Kremi

Deri eşyaların uzun ömürlü olmalarını sağlamak için muhakkak düzenli şekilde bakımlarını yapmak gerekir. Deriyi beslemek ve temiz tutmak, deri ürünlerinin ömrünü uzatan en temel faktörlerden biri. Wren's Deri Kremi ile deri yüzeylerin bakımını kolayca sağlayabilirsiniz. Ürünü uyguladıktan ve kurumasını bekledikten sonra uygun bir fırça ya da sünger ile parlatma işlemini yapabilirsiniz.

3. Deri eşyalarınızın ömrü uzasın: Lumbelle Birinci Sınıf Deri Balsamı

Jojoba yağı ve bal mumu içeren Lumbelle Birinci Sınıf Deri Balsamı, sertleşmiş ve parlaklığını yitirmiş deri ürünlerinizin yumuşayıp parlamasını sağlar. Ürün, jojoba yağı ile deriyi besler. Böylece deri ürünler canlı bir görünüm kazanır. Sünger ya da fırça yardımıyla ürünü kolayca uygulayabilirsiniz. Balsam, deri yüzeyli koltuktan torpido kapağına kadar geniş bir kullanım alanı sunar.

4. Yepyeni bir görünüm için: Kaps Boya

Deri eşyalar zamanla parlaklığını yitirir ve eşyalarda kullanım sıklığına bağlı olarak çatlak oluşabilir. Ayrıca hava sıcaklığındaki değişimler de derinin yıpranmasına neden olabilir. Gerçek veya suni fark etmeksizin tüm deri yüzeyler için kullanılabilen Kaps Boya sayesinde deri materyalle üretilen çanta ve ayakkabılarınızdaki çatlak oluşumunu ve matlığı engelleyebilirsiniz. Onları daha temiz ve canlı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

5. Geçmişten günümüze uzanan kalitesiyle: Nuri Leflef Naturel Deri Besleyici

En bilinen ve en eski deri bakım ürünlerinden biri olan Nuri Leflef Naturel Deri Besleyici ile deri eşyalarınız ilk günkü hâlini korumaya devam etsin! Düz deri için uygun olan ürün, içerdiği badem yağı sayesinde deriyi maksimum seviyede besler ve derinin çatlamasını önler. Ürünü kullanmak da oldukça kolay. Bunun için bakım kremini deri yüzeye uygulayabilir, ardından lostra fırçası ile parlatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

6. Tertemiz deri ayakkabılara kavuşun: Collonil Deri Kıyafet ve Ayakkabı Bakımı

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Deri materyalle üretilen kıyafetleri seviyorsanız onların bakımlarını yapabileceğiniz harika bir ürünle karşınızydayız! Deriler için özel olarak geliştirilen Collonil Deri Kıyafet ve Ayakkabı Bakımı, deri ürünlerin bakım ve onarımını sağlar. Ürün; deri ceketlerden koltuklara, ayakkabılardan çantalara kadar pek çok eşya için uygun. Siz de deri eşyalarınızın görünümlerini canlandırmak ve çatlak oluşumlarına engel olmak için yoğun bakım sağlayan ürüne şans verebilirsiniz.

7. Temiz ve bakımlı deri ürünleri için: Dificato Deri Temizleme Solüsyonu

Deri ürünlerinin yenilenmesini sağlayan Dificato Deri Temizleme Solüsyonu ile kısa sürede bakımlı ve temiz ürünlere kavuşabilirsiniz. Temizleme solüsyonu, özel olarak geliştirilen formülü sayesinde deri yüzeyleri aşındırmaz ve yüzeylerde herhangi bir renk değişimine neden olmaz. Hızlı kurur ve yapışkan bir yüzey oluşturmaz. Hemen her deri yüzeyde kullanılabilen ürünü çok seveceğinizden şüphemiz yok!

8. Deri koltuklarınızın en iyi dostu: Derby Special Base Krem Deri Çatlak Giderici

Yıpranan ve çatlayan deri ürünlerin tamiri gözünüzü korkutuyorsa endişe etmenize gerek yok. Deri eşyalarınızın tamirinde kullanabileceğiniz harika bir ürünle karşınızdayız! Çanta, ceket, kemer ya da koltuk gibi pek çok deri eşyanızda zamanla oluşan çatlakları Derby Special Base Krem Deri Çatlak Giderici ile giderebilirsiniz. Üstelik ürünü tamir gerektiren deri yüzeylerde dolgu işlemi için de kullanabilirsiniz.

9. Deri eşyalarınız için sihirli bir dokunuş: Lettro Balm Renew

Rengi solmaya başlayan ve yüzeyinde çatlaklar oluşan suni ya da gerçek deri eşyalarınızın bakımını Lettro Balm Renew ile gerçekleştirebilirsiniz. Deri eşyalarınızın ömrünü uzatacak bu özel bakım ürünü, görünüm yenileyici bir özelliğe de sahip. Beş farklı renk seçeneği arasından eşyalarınıza uygun renkte ürünü seçebilir, deri malzemelerinizin kısa sürede yepyeni görünmelerini sağlayabilirsiniz.

10. Deri yüzeylerin temizliği ondan sorulur: Turkishcare Deri Bakım Spreyi

Deri materyale sahip her türlü eşyayı temizlemek ve onların bakımını sağlamak için özel olarak geliştirilen Turkishcare Deri Bakım Spreyi’ni denemenizi öneriyoruz. Ürün, deri yüzeyleri aşındırmadan ve yüzeylerin rengini değiştirmeden temizler. Eşyalarınıza parlak bir görünüm kazandırır. Ayrıca sprey antistatik olduğu için su gibi sıvı maddeleri iter ve tozlanmayı geciktirir. Deri eşyalarınızın temiz ve bakımlı görünmesini isterseniz ürüne bir şans verebilirsiniz.