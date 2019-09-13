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Dolandırdıkları altın ve paralarla yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

MALATYA'da, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan 4'ü Suriyeli 5 kişi, Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Dolandırdıkları altın ve paralarla yakalandılar

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan 4'ü Suriyeli 5 kişi, Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan M.G.'yi (19) telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısının bulunduğunu söyledi. Ardından şüpheliler, paniğe kapılan M.G.'den evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi. M.G, evindeki altın ve paraları poşete koyup belirtilen yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.G, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren takip sonucu şüphelilerin kullandığı aracı ve plakasını belirledi. Aracın Doğanşehir ilçesinde olduğunu ve şüphelilerin Şanlıurfa'ya kaçmaya çalıştığını tespit eden polis, 4'ü Suriye uyruklu 5 şüpheliyi Sürgü Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin A.E, F.Ş, H.Z, İ.Ş, ile M.E üzerinde yaptığı aramada iç çamaşırı ve çoraplarına gizlenmiş, 20 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, 2 çeyrek altın, 2 yüzük, 2 çift küpe, 1,5 metre uzunluğunda altın zincir, 5 burma bilezik, 2 bin 340 TL ile 80 sim kart ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli sevk edilen şüphelilerden İ.Ş ve M.E, tutuklandı, A.E, F.Ş, ile H.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dolandırdıkları altın ve paralarla yakalandılarDolandırdıkları altın ve paralarla yakalandılarDolandırdıkları altın ve paralarla yakalandılarDolandırdıkları altın ve paralarla yakalandılar

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