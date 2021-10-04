HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Dünya gittikçe kararıyor! İşte sebebi

Dünya gittikçe kararıyor! İşte sebebi

04.10.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Dünya'nın giderek karardığını keşfetti. Araştırmacılara göre, bunun muhtemel suçlusu ise iklim değişikliği.

Dünya gittikçe kararıyor! İşte sebebi

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Ay'ı aydınlatan dünya ışığını gözlemleyerek Dünya'nın yansımasını ölçtüler. Çalışma kapsamında 1998'den 2017'ye kadar yaklaşık 20 yıllık veri toplandı.

DÜNYA'NIN YANSIMASINDA AZALMA

ScienceAlert'te yer alan habere göre, yapılan ölçümler, Dünya'nın 1998'e kıyasla metrekare başına yaklaşık yarım watt daha az ışık yansıttığını gösterdi. Bu, Dünya'nın yansımasında yüzde 0,5'lik bir azalmaya eşdeğer.

Bir bir yok oluyorlar! ABD’de 23 canlı türünün nesli tükendiBir bir yok oluyorlar! ABD’de 23 canlı türünün nesli tükendi

Gezegenimiz şu anda kendisine ulaşan güneş ışığının yaklaşık yüzde 30'unu yansıtıyor. Dünya'nın parlaklığı ise hem ona ulaşan güneş ışığının miktarına hem de gezegenin yansıtıcılığına bağlı.

OKYANUSLAR ISININCA YANSIYAN IŞIK DÜŞÜYOR

Ancak iklim değişikliğine bağlı olarak okyanuslar ısındıkça, daha az parlak bulut üretiyor gibi görünüyorlar, bu da daha az güneş ışığının uzaya geri yansıdığı anlamına geliyor.

Dünya

Araştırma ekibi tarafından incelenen uydu ölçümleri, Doğu Pasifik Okyanusu üzerindeki parlak, yansıtıcı, alçak bulutlardaki azalmanın, Dünya'nın parlaklığındaki azalmaya önemli bir katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Şimdi araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ölçümler yapılması için çağrıda bulunuyorlar.

Önceleri, ısınan bir gezegenin daha büyük bir yansıma yaratacağı ve böylece ısınmanın bir kısmını azaltacağı umulmuştu.

Bilimsel çalışmalar ortaya çıkarttı! 2500 yılında dünya insanlar için nasıl bir yere dönüşecek?Bilimsel çalışmalar ortaya çıkarttı! 2500 yılında dünya insanlar için nasıl bir yere dönüşecek?

Ama görünen o ki tam tersi oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 metrelik yılan paniği! Görünce ne yapacağını şaşırdı2 metrelik yılan paniği! Görünce ne yapacağını şaşırdı
Bir anda havada gördü, sopayla kovaladıBir anda havada gördü, sopayla kovaladı
Sosyal medyada viral oldu! Yolcu uçağı köprünün altında sıkıştıSosyal medyada viral oldu! Yolcu uçağı köprünün altında sıkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Yeni bir parti daha geliyor

Yeni bir parti daha geliyor

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.