Dünya gittikçe kararıyor! İşte sebebi

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Ay'ı aydınlatan dünya ışığını gözlemleyerek Dünya'nın yansımasını ölçtüler. Çalışma kapsamında 1998'den 2017'ye kadar yaklaşık 20 yıllık veri toplandı.

DÜNYA'NIN YANSIMASINDA AZALMA

ScienceAlert'te yer alan habere göre, yapılan ölçümler, Dünya'nın 1998'e kıyasla metrekare başına yaklaşık yarım watt daha az ışık yansıttığını gösterdi. Bu, Dünya'nın yansımasında yüzde 0,5'lik bir azalmaya eşdeğer.

Gezegenimiz şu anda kendisine ulaşan güneş ışığının yaklaşık yüzde 30'unu yansıtıyor. Dünya'nın parlaklığı ise hem ona ulaşan güneş ışığının miktarına hem de gezegenin yansıtıcılığına bağlı.

OKYANUSLAR ISININCA YANSIYAN IŞIK DÜŞÜYOR

Ancak iklim değişikliğine bağlı olarak okyanuslar ısındıkça, daha az parlak bulut üretiyor gibi görünüyorlar, bu da daha az güneş ışığının uzaya geri yansıdığı anlamına geliyor.

Araştırma ekibi tarafından incelenen uydu ölçümleri, Doğu Pasifik Okyanusu üzerindeki parlak, yansıtıcı, alçak bulutlardaki azalmanın, Dünya'nın parlaklığındaki azalmaya önemli bir katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Şimdi araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ölçümler yapılması için çağrıda bulunuyorlar.

Önceleri, ısınan bir gezegenin daha büyük bir yansıma yaratacağı ve böylece ısınmanın bir kısmını azaltacağı umulmuştu.

Ama görünen o ki tam tersi oluyor.

