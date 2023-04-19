Ecevit'ten sonra bu kez Deniz Gezmiş iddiası! DSP lideri Önder Aksakal son açıklamasıyla çok konuşulacak: "Kime oy vereceğini biliyoruz"

14 Mayıs'a 1 aydan az süre kala siyasi arenayı hareketlendiren açıklamaların en çok geldiği isimlerden biri de Önder Aksakal. Aksakal'ın seçimlerde desteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana açıklaması uzun süre konuşulmuştu. Bu kararın yankıları hala sürerken Önder Aksakal, idam edilen Deniz Gezmiş'in yaşaması durumunda seçimde destekleyeceği tarafla ilgili ses getirecek sözler kullandı.

MUHALEFETE "KÜFFAR" TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın diğer üyeleriyle çeşitli illerdeki törenlerde, programlarda konuşmalar yapan Aksakal "14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz" sözleriyle muhalefeti "kafirler" olarak nitelemesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

'ECEVİT' İDDİASI

Aksakal ayrıca eski CHP'li, eski başbakan ve DSP kurucusu Bülent Ecevit ile ilgili de "Yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" demişti.

MAHİR ÇAYAN, DENİZ GEZMİŞ...

Son olarak DSP lideri benzer bir çıkışa Haber Global ekranlarında konuk olduğu canlı yayında imza attı.

Seçim gündemini değerlendiren Aksakal; Mahir Çayan'ın, Deniz Gezmiş'in de yaşasalardı Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini şu sözlerle savundu:

"Bu ülkede Mahir Çayan'lar Kızıldere'de çatır çatır vuruldu. Oradan sağ çıkıp gidenler de vardı. Deniz Gezmiş'ler, üç fidan asıldı. Onları bir kez daha rahmetle anacağız. Onlar da tam bağımsız Türkiye için canlarını feda etti, onlar da solcuydu. Ama ben inanıyorum ki emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirdi çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Amerikan karşıtıdır; DSP, Amerikan karşıtıdır. Millet İttifakı'nın yapısına bakın, kurucusu ve organizatörü Amerika. Ecevit öldü ama fikirleri ayakta. O fikirler doğrultusunda bugün kime ne oy vereceğini biliyoruz. Ecevit topraklarımızı kullandırarak Irak'ı işgal ettirmediği için siyasetten uzaklaştırılmış bir devlet adamıydı."