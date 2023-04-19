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Sosyal medyadaki ‘oyunuz geçersiz sayılır’ iddiasına yanıt! Oylar hangi durumda geçersiz sayılır?

19.04.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala seçmenler artık oy kullanırken dikkat edilmesi gereken durumları da merak etmeye başladı. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların ardından seçmenler “Mühür diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İşte oylar hangi hallerde geçersiz sayılır sorusunun cevabı…

Sosyal medyadaki ‘oyunuz geçersiz sayılır’ iddiasına yanıt! Oylar hangi durumda geçersiz sayılır?

Oy verirken dikkat edilmesi gerekenler merak konusu oldu. Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken, sosyal medyada dolaşan bazı iddialar seçmenin endişe duymasını sağladı.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda oy pusulasının dışa doğru katlanması gerektiği, aksi takdirde mürekkebin diğer adaya bulaşıp, oyun geçersiz sayılacağı iddiası öne sürüldü.

"MÜHRÜN ÇİZGİLİ BÖLGEYE TAŞMIŞ OLMASI GEÇERSİZ KILMAZ"

Anadolu Ajansı Teyit Hattı söz konusu iddiayı açık kaynaklardan araştırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili yayımladığı, 15 Mart 2023 tarihli ve 2023/129 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'sinin 41. maddesinin 1. fıkrasının ç ve d bendlerine göre,

ç) "Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi",

d) "Bir cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak alanı veya bağımsız aday alanına basılan "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

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Ayrıca, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü kanun ile sabit.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILIR?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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