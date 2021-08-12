Erkek cilt bakım ürünleriyle tarzını yeniden yarat

Günlük yaşamda şık ve bakımlı olmak size kendinizi iyi hissettirir ve iyi bir izlenim bırakmanızı sağlar. Bakımlı olmak ve iyi görünmek için birkaç bakım ürünü sizi baştan aşağı değiştirecektir. Yüksek meblağlar ödemeden kendi bakımınızı kendiniz yapabileceğiniz birbirinden faydalı öne çıkan ürünleri sizin için bir araya getirdik.

1- İstenmeyen tüy derdine son

Bakımlı olmanın ilk şartlarından biri iyi bir cilt görünümüne sahip olmak tüylerden arındırılmış, terleme ve ter kokusu sorunu yaşamayacağınız pürüzsüz bir cilt için; Veet men tüy dökücü kreme BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Sivilcelerin önüne geçmek için...

Akne, sivilce ve siyah nokta oluşumunu önleyen bu jel günlük kullanıma uygundur.

LA ROCHE-POSAY Effaclar Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici jele BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- İyi bir deodorantla ter kokusunun önüne geçin

Yirmi dört saat etki gösteren içeriğe sahip deodorant ile terleme ve ter kokusunun önüne geçmek mümkündür. Nivea Fresh Active Pump Sprey deodoranta BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Saçlarınız dökülmesin, sağlıkla uzasın...

Saçlarınızda dökülme probleminiz varsa bu ürünle dökülmenin önüne geçmeniz mümkün sağlıkla uzayan saçlarla tarzınızdan ödün vermemek için; Sebamed dökülme karşıtı bakım şampuanına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Dudaklarınızı koruyun

Sağlıklı ve bakımlı görünmenin önemli kısmı ışıl ışıl nemli bir cilt görünümüne sahip olmaktır. Dudakların nemli ve canlı görünmesi ise daha genç gösterir. Dudakları neme doyuran; Vaseline aloe vera dudak nemlendiricisine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Tıraşı keyifli hale getirin

İçeriğinde bulunan aloe vera doğal özleri ile tıraşı keyifli ve faydalı hale getiren köpük aynı zamanda nemlendirme etkisine sahip. Traşta büyük kolaylık ve konfor sağlayan;

Nivea hassas tıraş köpüğüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Siyah noktalarla vedalaşın

Siyah nokta bantları ile cildin derinlerine inen siyah noktalarla baş etmek mümkün. Daha sağlıklı ve temizlenmiş bir cilt görünümü için Stopever pore strip siyah nokta burun plasterine BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Hoş kokulu duş jeli ile banyo keyfi bir başka

İyi hissetmek için arınmış ve güzel kokan bir cilde sahip olmanız yeter. Hoş kokulu duş jeli ile kendinizi şımartabilirsiniz. Le Petit Marseillais duş jeli men serisi ardıç ağacı ve füjer özlü duş jeline BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Kaş usturaları ile gri bölgelere elveda

Bu kolay kullanım imkanı sunan ustura ile kaş, bıyık gibi bölgelerde yer alan tüylerden kısa sürede kurtulmanız mümkündür. Kaş usturasına BURADAN ulaşabilirsiniz.



