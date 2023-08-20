Ersin Tatar BM'ye rest çekti! Türk askeriyle BM askerlerini karşı karşıya getiren gerginlik sonrası KKTC polisi teyakkuzda

Geçtiğimiz günlerde KKTC'nin Yiğitler köyünden BM kontrolündeki Yeşil Hat'ta yer alan Pile köyüne uzanan yolda çalışmalar BM askerleri tarafından engellenmeye çalışılmış, arbede yaşanmış ve Türk askerleriyle BM askerleri karşı karşıya gelmişti. Bölgedeki yol onarım ve genişletme çalışmalar devam etti. Hafta sonu etkisiyle sabah düşük yoğunlukta başlayan çalışmalar öğle saatlerinde sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" derken "KKTC kendi egemenliğini koruyacak. Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız" mesajını verdi.

KKTC yetkililerinden alınan bilgiye göre, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nde işçiler, sabah saatlerinde başladıkları düşük yoğunluklu temel çalışmalarını öğle saatlerinde sonlandırdı.

Çalışmaları izlemek amacıyla bölgede bulunan BM Barış Gücü personeli, KKTC tarafının öngördüğü Yeşil Hat üzerindeki bölgede beklemeye devam ediyor.

KKTC polisinin güvenliğini sağladığı çalışmalarda BM personel ve araçlarının hiçbir şekilde KKTC topraklarında bulunan çalışma alanına girmesine müsaade edilmiyor.

Yetkililer, pazartesi sabahtan itibaren yol onarım ve genişletme çalışmalarının tam kapasiteyle tüm gün devam edeceğini bildirdi.

"İNSANLIĞA AYKIRI BİR DURUŞ"

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk'te olayla ilgili şu mesajları verdi:

"Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs'tan çekiniyor. Bizimle de anlaşma yapmak zorundalar. Bu insanlığa aykırı bir duruş, herkesi sağ duyuya çağırıyoruz."

"ASKERİ BİR AMAÇ YOK"

"Hafta sonu dolayısı ile çalışmalar yavaşlatıldı. İnsani bir hareket. Bu yolun büyük bölümü KKTC sınırları içinde. İnsani nedenlerle önemli, askeri bir amaç yok."

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

"10 dakikalık yol bir saati geçiyor. Pile özel bir köy. O bölgede hayvancımız var çiftçimiz var. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok."

"EGEMENLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ"

"KKTC kendi egemenliğini koruyacak. Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız. İnşallah sağ duyulu bir şekilde sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok."

NE OLMUŞTU?

KKTC, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere insani sebeplerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni hazırlamış, yol yapım çalışmalarını engellemek isteyen BM Barış Gücü ile KKTC güvenlik kuvvetleri arasında cuma günü gerginlik yaşanmış ve projenin KKTC sınırları içindeki bölümüne müdahale etmek isteyen BM Barış Gücü askerleri, KKTC polisince Yeşil Hat'ta geri itilmişti.

(AA)

