HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ersin Tatar BM'ye rest çekti! Türk askeriyle BM askerlerini karşı karşıya getiren gerginlik sonrası KKTC polisi teyakkuzda

Ersin Tatar BM'ye rest çekti! Türk askeriyle BM askerlerini karşı karşıya getiren gerginlik sonrası KKTC polisi teyakkuzda

20.08.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'ta Türk askerleri ile Birleşmiş Milletler (BM) askerlerini karşı karşıya getiren gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önemli mesajlar verdi. BM'ye rest çeken Tatar, yol çalışmasının akıbetiyle ilgili 'egemenlik' vurgusu yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan arbedenin ardından bölgede bugün sakinlik gözlendi. KKTC polisi BM personel ve araçlarının girişine müsaade etmemek adına geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ersin Tatar BM'ye rest çekti! Türk askeriyle BM askerlerini karşı karşıya getiren gerginlik sonrası KKTC polisi teyakkuzda

Geçtiğimiz günlerde KKTC'nin Yiğitler köyünden BM kontrolündeki Yeşil Hat'ta yer alan Pile köyüne uzanan yolda çalışmalar BM askerleri tarafından engellenmeye çalışılmış, arbede yaşanmış ve Türk askerleriyle BM askerleri karşı karşıya gelmişti. Bölgedeki yol onarım ve genişletme çalışmalar devam etti. Hafta sonu etkisiyle sabah düşük yoğunlukta başlayan çalışmalar öğle saatlerinde sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" derken "KKTC kendi egemenliğini koruyacak. Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız" mesajını verdi.

AW011333_05

KKTC yetkililerinden alınan bilgiye göre, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nde işçiler, sabah saatlerinde başladıkları düşük yoğunluklu temel çalışmalarını öğle saatlerinde sonlandırdı.

Türk askerinden BM barış gücüne büyük ayar! Türk askerinden BM barış gücüne büyük ayar!

AW011333_07

Çalışmaları izlemek amacıyla bölgede bulunan BM Barış Gücü personeli, KKTC tarafının öngördüğü Yeşil Hat üzerindeki bölgede beklemeye devam ediyor.

AW011333_04

KKTC güçleri ve BM askerleri arasında gerginlik! 'Geri dönüş olmayacak' KKTC güçleri ve BM askerleri arasında gerginlik! 'Geri dönüş olmayacak'

KKTC polisinin güvenliğini sağladığı çalışmalarda BM personel ve araçlarının hiçbir şekilde KKTC topraklarında bulunan çalışma alanına girmesine müsaade edilmiyor.

AW011333_02

Yetkililer, pazartesi sabahtan itibaren yol onarım ve genişletme çalışmalarının tam kapasiteyle tüm gün devam edeceğini bildirdi.

AW011333_06

Türkiye'den çok sert tepki! "Kabul edilemez" Türkiye'den çok sert tepki! "Kabul edilemez"

"İNSANLIĞA AYKIRI BİR DURUŞ"

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk'te olayla ilgili şu mesajları verdi:

"Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs'tan çekiniyor. Bizimle de anlaşma yapmak zorundalar. Bu insanlığa aykırı bir duruş, herkesi sağ duyuya çağırıyoruz."

"ASKERİ BİR AMAÇ YOK"

"Hafta sonu dolayısı ile çalışmalar yavaşlatıldı. İnsani bir hareket. Bu yolun büyük bölümü KKTC sınırları içinde. İnsani nedenlerle önemli, askeri bir amaç yok."

AW011333_03

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

"10 dakikalık yol bir saati geçiyor. Pile özel bir köy. O bölgede hayvancımız var çiftçimiz var. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok."

"EGEMENLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ"

"KKTC kendi egemenliğini koruyacak. Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız. İnşallah sağ duyulu bir şekilde sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok."

AW011333_01

NE OLMUŞTU?

KKTC, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere insani sebeplerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni hazırlamış, yol yapım çalışmalarını engellemek isteyen BM Barış Gücü ile KKTC güvenlik kuvvetleri arasında cuma günü gerginlik yaşanmış ve projenin KKTC sınırları içindeki bölümüne müdahale etmek isteyen BM Barış Gücü askerleri, KKTC polisince Yeşil Hat'ta geri itilmişti.

İlginizi Çekebilir

Memurlar, gençler... Milyonlar bu kararı bekliyor! Gözler yarına çevrildi

Memurlar, gençler... Milyonlar bu kararı bekliyor! Gözler yarına çevrildi

 İki ülkeden kritik F-16 hamlesi!

İki ülkeden kritik F-16 hamlesi!

 Sabah saatlerindeki deprem sonrası Naci Görür uyardı!

Sabah saatlerindeki deprem sonrası Naci Görür uyardı!

Vale cinayeti kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Vale cinayeti kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tesettürlü kadına otobüste çirkin saldırı! O sözleri büyük tepki çektiTesettürlü kadına otobüste çirkin saldırı! O sözleri büyük tepki çekti
'Banyodan 1 dakika erken çıkın' uyarısı gelmişti! Bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi'Banyodan 1 dakika erken çıkın' uyarısı gelmişti! Bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi
Dünya evine adım atan çiftin şaşırtan gelin arabası tercihi!Dünya evine adım atan çiftin şaşırtan gelin arabası tercihi!
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar kktc

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.