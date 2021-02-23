Eski ilişkiler gündem oluyor... 23 Şubat 2021 Salı burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Merkür Retrosu bitiyor. Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 23 Şubat 2021 Salı günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?
23 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Salı burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 23 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün planlarınızda değişiklikler olabilir. Merkür retrosunun son gününde aceleci ve kontrolcü olmamalı, yeni işlerinizi bir sonrakine güne bırakmalısınız.
Bugün daha gizemli olabilir, bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Kendi kendinizi manipüle etmekten ve manipülatif konuşmalardan kaçının. Hareketli ve koşturmaca içinde bir gün geçirebilirsiniz.
Bugün yüksek duygular içerisinde olabilir, ilişkilerinizde daha romantik bir hava esebilir. Finansal konularda akılcı ilerlemeye ve kendinizi garantiye almaya çabalayın. Harcamalarınızı ve para yönetiminizi ileriyi düşünerek yapacaksınız.
Bugün sınavlar, akademik ve yasal süreçler, ilahi adalet ve yasal haklarınızla ilgili gündemler oluşabilir. Geleceğe yönelik planlamalar yapma, uzun vadeli düşünerek hareket etme zamanı.
Bugün Merkür retrosunun son gününde ilişkiler, ortaklıklar ve finansal konularda bekleyiş ve mecburiyetler gündeminizde olabilir. Aceleci ve kontrolcü olmamalı, yeni başlangıçları ve adımları yarına bırakmalısınız.
Bugün ilişkilerinizde kadersel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlık, partnerlik ve ortaklıklarda ilahi adaletin sonuçlarıyla ödül veya kayıplar yaşanabilir. Geçmişteki deneyimlere, geçmişteki kişilere özlem duygusu uyanabilir.
Bugün planlamalarınız ve işlerinizde gecikme ve bekleyişler olabilir. İşler kontrolünüz dışında ilerleyebilir. Önemli işlerinizi bir sonraki güne bırakmanız daha sağlıklı olacaktır.
Bugün önemli görüşmeler ve haberleşmeler, ileriye yönelik kararlar, yolculuk ve seyahat programları gündeminizde olabilir. Eşin ailesiyle ilgili gündemlerle ilgilenmeniz gerekebilir.
Bugün finansal konularda daha temkinli davranmalı, risklerden ve yeni girişimlerden kaçınmalısınız. Her konuda ileriyi düşünerek hareket etmek isteyeceksiniz.
Bugün ilişkilerde ileriye, geleceğe yönelik konuşmalar yapılabilir. Ortaklı işlerde uzun vadeli projeler gündeminizde olabilir. İnsanlarla yardımlaşma ve destek içinde olmak sizi ilerletebilir.
Bugün günlük rutininizin dışına çıkabilir, farklı işlerle ilgilenebilir ve işinizde farklı projeler içerisine dahil olabilirsiniz. Şartlara ve koşullara göre hareket etme zamanı.
Bugün hislerinize kulak vererek hareket edebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgilenebilir, onlar için gününüzü planlayabilirsiniz. İlişkilerde daha duygusal ve hassas olabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum