Eskiye elveda yeniye merhaba! Yeni bir telefona geçmenin zamanının geldiğini gösteren 7 işaret

1. Şarjın Göz Açıp Kapayana Kadar Bitiyorsa

Bataryanın hızla tükenmesi, gün boyunca sürekli şarj etme ihtiyacı hissetmek.... Eskiden sabah şarj edip akşama kadar rahat rahat kullanırdınız, değil mi? Şimdi ise telefonun şarjı göz açıp kapayıncaya kadar tükeniyor. Powerbank'le yaşamaktan sıkıldıysanız, yeni bir telefon almanın zamanı gelmiş demektir.

2. Uygulamalar Bir Türlü Açılmak Bilmiyorsa

Yeni uygulamalar ve oyunlar eski telefonunuzla uyumlu olmuyor ve yüklemekte zorlanıyorsanız, telefonunuzun çağın gerisinde kaldığını düşünebilirsiniz. “Yok artık, bu kadar da yavaş olamaz!” dediğiniz zamanlar çoğaldıysa, telefonunuzla yollarınızı ayırma vakti gelmiş demektir.

3. Kamera Performansı Sınıfta Kalıyorsa

Eskiden mükemmel olan kamera performansı, zamanla yeterli gelmemeye başlayabilir. Arkadaşlarınızın paylaştığı mükemmel fotoğraflara bakıp “Keşke benim de böyle çekse…” diyorsanız, artık her anı muhteşem yakalayan bir telefona geçmelisiniz.

4. Depolama Alanı Sürekli Doluyorsa

Fotoğraflarınızı silmeye kıyamıyorsunuz, ama yer de kalmadı... Telefonunuzun depolama alanının hızla dolması yüzünden uygulamalarınızı düzenlemek için sürekli yer açmanız gerekiyorsa artık yeni ve geniş hafızalı bir telefonla yola devam etmeniz gerekiyor.

5. Telefon Kendiliğinden Kapanıyorsa

Telefonunuzda sürekli donma ve takılma sorunları yaşıyorsanız, en önemli anlarda ansızın kapanıyor ve sizi ortada bırakıyorsa, sürekli yeniden başlatmak yerine, yeni bir telefonla huzura kavuşabilirsiniz.

6. İşletim Sistemi Güncellemelerini Desteklemiyorsa

Son gelen güncellemeleri telefonunuz desteklemiyor, uygulamalar birer birer çalışmamaya başlıyorsa bu eski telefonunuzun teknolojiye ayak uyduramadığını gösteriyordur ve artık veda etme vakti geldi demektir. Teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız, yeni bir telefona geçmenin tam zamanı!

7. Ekran Çatlaklarından Yıldız Haritası Oluştuysa

Telefonunuzun ekranında çatlaklar, fiziksel aşınma veya donanımsal arızalar varsa bunları tamir ettirmenin maliyeti, yeni bir telefon almaktan daha yüksek olabilir. Eski telefonunuza bu kadar masraf yapmak yerine yenisiyle tertemiz bir başlangıç yapabilirsiniz!

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