Evde, bahçede, kampta her yerde kullanabileceğiniz 5 projeksiyon cihaz

Dizi ve film izlemek hayatının vazgeçilmezi olanlar, fırsatını bulduğu her yerde uygun ortam oluşturarak görsel bir dünyaya kapı aralar. Evde olmadığımız zamanlarda ise cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlardan film izlemeyi sıklıkla tekrarlıyoruz. Geniş ekran deneyimi yaşayarak keyif ortamı yaratmak isteyenler ise projeksiyon cihazlarını tercih ediyor. İşte hem evde hem de dış mekanlarda kullanabileceğiniz 5 indirimli projeksiyon cihazı….

1- Fişe takmadan her yerde kullan

Viewsonic M1 taşınabilir led projeksiyon cihazı, bataryalı sistemi sayesinde 30 bin saate kadar fişe takmadan her yerde kullanılabilir. 1 kilogramdan daha hafif ve kompakt olan cihazı ev içinde her odada rahatça kullanabileceğiniz gibi bahçe, kamp ve her türlü gezilerinizde de yanınızda taşıyabilirsiniz. Wi-Fi ve Bluetooth’a hızlıca bağlanabilen cihaza, telefonunuzdaki videoları tek tıkla yansıtabilirsiniz. Ekran genişliğini ayarlayarak görüntüyü yansıtmak istediğiniz alanının boyutuna uygun hale getirebilirsiniz. Oynar akıllı standı aynı zamanda lens koruma görevini üstlenir.

2- Güçlü ses ve HD görüntü kalitesiyle evde sinema ortamı yaratın

Anker Nebula Mars II Pro Akıllı Taşınabilir WiFi Kablosuz Projeksiyon Cihazı TV Box Hoparlör, 10 Watt’a kadar çıkabilen güçlü çift hoparlör sistemiyle üstün ses kalitesi sunar. HD görüntü kalitesi ve üstün ses deneyimi sunan ürün sayesinde bulunduğunuz mekanı sinema salonuna çevirmek çok kolay. USB, HDMI girişlerine sahip olan cihaz aynı zamanda Android yazılımı sayesinde pek çok uygulamayı barındırdığından harici bir akış cihazı olarak kullanılabilir. Hem dikey hem de yatay görüntüleri destekleyen modeli her yerde kullanabilirsiniz. Anker Nebula Mars Projeksiyon ile sinema deneyimini istediğiniz her yerde yaşayın.

3- Cebinizde taşıyabileceğiniz kadar küçük!

Viewsonic M1 Mini cep sineması led projeksiyon cihazı inanamayacağınız kadar küçük boyuta sahip. 300 gram kadar hafifliğe sahip ultra mini projeksiyonu cebinizde dahi taşıyabilirsiniz. Eğlenceli renkleriyle enerjik aktivitelerinize uyum sağlayan modelde HDMI ve USB girişi bulunur. Hoparlörleri, kaliteli ses sistemi deyince akla ilk gelen marka olan JBL tarafından üretilen projeksiyon ile dilediğiniz yeri konser alanına çevirin. Küçük boyutuna rağmen mükemmel görüntü kalitesi sunan ürünü indirimli bir şekilde alabilirsiniz.

4- Kompakt ve çok şık

Tek elinizle sığacak kadar minimal bir tasarıma sahip olan LG Kompakt LED Projektör sizinle her yere eşlik edebilir. Evinizi, gezilerinizi, hatta işyerinizi dahi keyifli ortam haline getiren ürün, kablosuz bir projeksiyon deneyimi yaşamanızı sağlar. HD görüntü kaliteli led projektör yalnızca projeksiyon perdesinde değil her yüzeyde izlenebilir. Kaliteli özellikleri kadar tasarımıyla da dikkatleri çeken model USB ve HDMI girişe sahip bu ürünü, indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

5- Akıllı projeksiyon sayesinde belgelerinizi depolayın

Xiaomi Mijia 2 Pro Projeksiyon Cihazı akıllı sistemi sayesinde bambaşka bir projeksiyon deneyimi sunar. Dahili 16 GB depolama alanı içeren flash bellek işletim sistemi sayesinde, cihaz içinde video ve fotoğraflarınızı saklayabilirsiniz. Android yazılımı ile internete bağlandığında harici bir akış cihazı olarak kullanılabilir. Kablolu ve kablosuz internet bağlantısı uyumlu projektörde ayrıca iki USB, iki HDMI girişi bulunur. Bluetooth özelliği sayesinde telefonunuzu ya da bluetooth destekli tüm cihazlarınızı yansıtabilirsiniz. Ses efektli ve HDR videoları destekleyen kompakt modele buradan ulaşabilirsiniz.