KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Kadın TV
  4. Evde, bahçede, kampta her yerde kullanabileceğiniz 5 projeksiyon cihaz

Evde, bahçede, kampta her yerde kullanabileceğiniz 5 projeksiyon cihaz

30.06.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon ayrıcalığıyla sahip olabileceğiniz taşınabilir 5 projeksiyon cihazını sizler için inceledik.

Evde, bahçede, kampta her yerde kullanabileceğiniz 5 projeksiyon cihaz

Dizi ve film izlemek hayatının vazgeçilmezi olanlar, fırsatını bulduğu her yerde uygun ortam oluşturarak görsel bir dünyaya kapı aralar. Evde olmadığımız zamanlarda ise cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlardan film izlemeyi sıklıkla tekrarlıyoruz. Geniş ekran deneyimi yaşayarak keyif ortamı yaratmak isteyenler ise projeksiyon cihazlarını tercih ediyor. İşte hem evde hem de dış mekanlarda kullanabileceğiniz 5 indirimli projeksiyon cihazı….

1- Fişe takmadan her yerde kullan

1

Viewsonic M1 taşınabilir led projeksiyon cihazı, bataryalı sistemi sayesinde 30 bin saate kadar fişe takmadan her yerde kullanılabilir. 1 kilogramdan daha hafif ve kompakt olan cihazı ev içinde her odada rahatça kullanabileceğiniz gibi bahçe, kamp ve her türlü gezilerinizde de yanınızda taşıyabilirsiniz. Wi-Fi ve Bluetooth’a hızlıca bağlanabilen cihaza, telefonunuzdaki videoları tek tıkla yansıtabilirsiniz. Ekran genişliğini ayarlayarak görüntüyü yansıtmak istediğiniz alanının boyutuna uygun hale getirebilirsiniz. Oynar akıllı standı aynı zamanda lens koruma görevini üstlenir.

2- Güçlü ses ve HD görüntü kalitesiyle evde sinema ortamı yaratın

2

Anker Nebula Mars II Pro Akıllı Taşınabilir WiFi Kablosuz Projeksiyon Cihazı TV Box Hoparlör, 10 Watt’a kadar çıkabilen güçlü çift hoparlör sistemiyle üstün ses kalitesi sunar. HD görüntü kalitesi ve üstün ses deneyimi sunan ürün sayesinde bulunduğunuz mekanı sinema salonuna çevirmek çok kolay. USB, HDMI girişlerine sahip olan cihaz aynı zamanda Android yazılımı sayesinde pek çok uygulamayı barındırdığından harici bir akış cihazı olarak kullanılabilir. Hem dikey hem de yatay görüntüleri destekleyen modeli her yerde kullanabilirsiniz. Anker Nebula Mars Projeksiyon ile sinema deneyimini istediğiniz her yerde yaşayın.

3- Cebinizde taşıyabileceğiniz kadar küçük!

3

Viewsonic M1 Mini cep sineması led projeksiyon cihazı inanamayacağınız kadar küçük boyuta sahip. 300 gram kadar hafifliğe sahip ultra mini projeksiyonu cebinizde dahi taşıyabilirsiniz. Eğlenceli renkleriyle enerjik aktivitelerinize uyum sağlayan modelde HDMI ve USB girişi bulunur. Hoparlörleri, kaliteli ses sistemi deyince akla ilk gelen marka olan JBL tarafından üretilen projeksiyon ile dilediğiniz yeri konser alanına çevirin. Küçük boyutuna rağmen mükemmel görüntü kalitesi sunan ürünü indirimli bir şekilde alabilirsiniz.

4- Kompakt ve çok şık

4

Tek elinizle sığacak kadar minimal bir tasarıma sahip olan LG Kompakt LED Projektör sizinle her yere eşlik edebilir. Evinizi, gezilerinizi, hatta işyerinizi dahi keyifli ortam haline getiren ürün, kablosuz bir projeksiyon deneyimi yaşamanızı sağlar. HD görüntü kaliteli led projektör yalnızca projeksiyon perdesinde değil her yüzeyde izlenebilir. Kaliteli özellikleri kadar tasarımıyla da dikkatleri çeken model USB ve HDMI girişe sahip bu ürünü, indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

5- Akıllı projeksiyon sayesinde belgelerinizi depolayın

5

Xiaomi Mijia 2 Pro Projeksiyon Cihazı akıllı sistemi sayesinde bambaşka bir projeksiyon deneyimi sunar. Dahili 16 GB depolama alanı içeren flash bellek işletim sistemi sayesinde, cihaz içinde video ve fotoğraflarınızı saklayabilirsiniz. Android yazılımı ile internete bağlandığında harici bir akış cihazı olarak kullanılabilir. Kablolu ve kablosuz internet bağlantısı uyumlu projektörde ayrıca iki USB, iki HDMI girişi bulunur. Bluetooth özelliği sayesinde telefonunuzu ya da bluetooth destekli tüm cihazlarınızı yansıtabilirsiniz. Ses efektli ve HDR videoları destekleyen kompakt modele buradan ulaşabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerinin sarkmasından şikayet edenler! Daha dik göğüsler için etkili 5 yoga pozuGöğüslerinin sarkmasından şikayet edenler! Daha dik göğüsler için etkili 5 yoga pozu
PARTNER Ünlü şarkıcı dünya evine girdi! Ünlü şarkıcı dünya evine girdi!
Tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmak için neler yapılabilir?Tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmak için neler yapılabilir?
Anahtar Kelimeler:
Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci sere serpe! Siyah bikinisiyle nefes kesti

Selin Ciğerci sere serpe! Siyah bikinisiyle nefes kesti

"Hüsnü Komiser görmesin" Bikinili pozları nefes kesti!

"Hüsnü Komiser görmesin" Bikinili pozları nefes kesti!

Yeni moda gözleri şaşı edecek! Bikini altları gittikçe küçülüyor

Yeni moda gözleri şaşı edecek! Bikini altları gittikçe küçülüyor

Test sonucuyla ortaya çıkıyor! Pozitif çıkarsa 10 gün boyunca...

Test sonucuyla ortaya çıkıyor! Pozitif çıkarsa 10 gün boyunca...

Dört ana bölgenin kontrolüyle anlaşılıyor! Mutlaka gözlemleyin

Dört ana bölgenin kontrolüyle anlaşılıyor! Mutlaka gözlemleyin

Göğüs sarkması kabus olmaktan çıkıyor! Daha dik göğüsler için...

Göğüs sarkması kabus olmaktan çıkıyor! Daha dik göğüsler için...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yaşını öğrenenler inanmıyor

Yaşını öğrenenler inanmıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Cinsellik için kullanılan deyimler

Cinsellik için kullanılan deyimler

Cinsellikte altın çağ! Hazzı iki katına çıkartıyor

Cinsellikte altın çağ! Hazzı iki katına çıkartıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.