Evde âdeta kendi SPA mekânınızı oluşturmanızı sağlayacak ürün önerileri

SPA keyfi yaşamak için lüks SPA merkezlerine gitmeye gerek yok. Evlerinizde kendi yarattığınız konforla SPA keyfini deneyimlemeniz mümkün. Bu keyfi yaşamak için satın alacağınız birkaç malzemeyle hem yorgunluğunuzu atabilir hem cildiniz için kapsamlı bir bakım yapabilirsiniz. Gelin, evde kendi SPA mekânınızı oluşturabilmek için ihtiyacınız olan pratik ve kullanışlı ürün önerilerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Duştan sonra saçlarınıza nazik davranın: Upline Hairdry Gri Saç Kurutma Havlusu

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Saçlarınızı yıpratmadan kurutabileceğiniz Upline Hairdry Gri Saç Kurutma Havlusu, %100 pamuk ipliğinden üretildiği için konfor sunuyor. Saçlarınızı kurutmadan önce, saçınızın nemini almak için kullanabileceğiniz havlu; şık duruşuyla olduğu kadar düğmeli kapama sistemi sayesinde de dikkat çekiyor. Su emici özelliği sayesinde duştan sonra saçlarınızı kısa sürede kurutabilmenize yardımcı oluyor.

2. Kırışıklık görünümünü azaltır: Sildne Ice Roller Buz Silindiri

Yüzünüze masaj yapmak için kullanabileceğiniz Sildne Ice Roller Buz Silindiri, cilt bakım rutininizin vazgeçilmez parçası olmaya aday. Cildi sakinleştiren ürünü güneş lekeleri, kırışıklıklar, göz altı morlukları, kapalı gözenekler ve yaralanmalar için değerlendirebilirsiniz. Dondurucuda ya da buzdolabında saklayarak cilt bakım rutinlerinizin sonunda kullanabilirsiniz. Ürün sayesinde cildinizin her zaman dinç ve ferah kalmasına şahit olabilirsiniz.

3. Ayak bakımının vazgeçilmezi: Dermokil Kil & Kenevir Yağlı Ayak Maskesi

Nasırlı ayaklarınız için kullanabileceğiniz Dermokil Kil & Kenevir Yağlı Ayak Maskesi, ayak derisi için gerekli bakımı sağlıyor. Yıpranan ayaklara derinlemesine bakım yapıyor, aynı zamanda çatlakların giderilmesine ve ayak derisinin onarılmasına yardımcı oluyor. Üstelik ürünü sadece 20 dakika uygulamanız yeterli. Ölü deriyi tamamen temizleyerek ayağınızdan uzaklaştıran maske, doğal içeriğiyle cildi tahriş etmiyor.

4. Vücut peelingini ihmal etmek istemeyenlere: Let'scrub Banyo Duş Kesesi

Gerçek bir SPA etkisi yaratmak istiyorsanız cildinizi derinlemesine temizleyecek Let'scrub Banyo Duş Kesesi'ni kullanabilirsiniz. Cildinizi ışıl ışıl parlatacak peeling eldiveni %100 ipekten üretiliyor. Cildinizi çizmeden ve tahriş etmeden ölü derilerden arındırıyor. Üstelik selülit görünümünü en aza indiriyor. El yapımı ve uzun ömürlü peeling eldivenini ister bir peeling jeliyle ister direkt olarak kullanabilirsiniz.

5. Rahatlamak ve gevşemek için: İBCCCNDC Kan Dolaşımını Hızlandıran Saç Masaj Aleti

Saçlarınıza ve kafa derinize masaj yapabileceğiniz İBCCCNDC Kan Dolaşımını Hızlandıran Saç Masaj Aleti, kendinizi daha dingin hissetmenize yardımcı oluyor. Kepek oluşumunu engelleyerek daha sağlıklı bir saç derisine kavuşmanızı sağlıyor. Pratik şekilde masaj yapabilmenize imkân tanıyan ürün kolayca temizlenebiliyor. Ergonomik tasarımı sayesinde kolayca tutulabiliyor ve yumuşak uçlara sahip olduğu için canınızı acıtmıyor.

6. Cildinizi besleyin: Sinoz Besleyici Arındırıcı ve Nemlendirici Vücut Peelingi

Vücudunuzun tamamı için kullanabileceğiniz Sinoz Besleyici Arındırıcı ve Nemlendirici Vücut Peelingi, onarıcı bakım etkisi sunuyor. Uyguladığınız ilk andan itibaren cildinizin güzel kokmasını sağlayan peeling, içeriğindeki doğal mineral özleri ile organik bir bakım desteği sağlıyor. E vitamini sayesinde ise koruma kalkanı oluşturuyor ve cildinizin ışıldamasına yardımcı oluyor.

7. Etkili bir bakım rutini için her eve lazım: Foreo Luna 3 Karma Ciltler için Yüz Temizleme ve Sıkılaştırıcı Masaj Cihazı

Yüz bakım ürünlerini eşit şekilde dağıtan Foreo Luna 3 Karma Ciltler için Yüz Temizleme ve Sıkılaştırıcı Masaj Cihazı aynı zamanda yüzünüze masaj da yapıyor. Ciltteki kan dolaşımını arttırdığı için gözeneklerin azalmasına yardımcı oluyor. Ayarlanabilir titreşim kademeleri sayesinde ürünü cildinizin tüm gözeneklerine yayıyor ve siyah nokta ile sivilce oluşumunu engelliyor. Masaj cihazı, su geçirmeyen yapısı ve uzun süre dayanan şarjının yanı sıra kolay temizlenebilmesiyle de banyolarda yer alan pratik ürünlerden.

8. Ellerine önem verenler için: Akita %100 Doğal Killi El Maskesi

Derinlemesine el bakımı yapan Akita %100 Doğal Killi El Maskesi, ellerinizin kurumasını önlüyor. Düzenli kullanımda etkili sonuçlar sunuyor ve ellerinizdeki lekelerin kısa sürede giderilmesini sağlıyor. Doğal yağlar ve vitaminler kullanılarak üretildiği için cildinizi yıpratmıyor. Evinde SPA lüksünü yaşamak isteyenler, ürünü banyodan önce ya da sonra uygulayabiliyor. Maskeyi, elleri aşırı terleyen kişiler de kullanabiliyor.

9. Cildiniz ışıl ışıl parlasın: CeraVe Nemlendiren Temizleyici

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Dermatologlar tarafından geliştirilen CeraVe Nemlendiren Temizleyici, cildin ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri içeriyor ve kısa sürede onarılmasına yardımcı oluyor. Cildin koruyucu bariyerine zarar vermeden derinlemesine temizlik yapıyor ve gün boyu nemli kalmasını sağlıyor. Temizleyicinin içeriğinde üç temel seramid ve hyalüronik asit bulunuyor. Parfüm ve paraben içermediği için cildi tahriş etmiyor. Ürünü normal ve kuru cilt tiplerine sahip kişiler rahatlıkla kullanabiliyor.

10. Yorgunluk görünümünü azaltır: Origins GinZing C Vitamini & Niacinamid İçerikli Canlandırıcı Göz Kremi

Göz çevresini nemlendirmek için kullanabileceğiniz Origins GinZing C Vitamini & Niacinamid İçerikli Canlandırıcı Göz Kremi, yenilenmiş formülüyle düzenli kullanımda göz altı morluklarını gideriyor ve yorgun görünümün önüne geçiyor. Kırışıklıkları azaltan içeriği ile aydınlatıcı etki sunuyor. Formülündeki portakal kabuğu özü sayesinde şişkinlikleri azaltıyor. Siz de ürünü günlük cilt bakım rutininize ekleyebilir ve farkı kendi gözlerinizle görebilirsiniz.