Amazon'un kasım ayı indirimlerinden mutlaka almanız gereken kişisel bakım ürünleri

Amazon indirimlerinin sıkı bir takipçisiyseniz kasım ayındaki indirimleri kaçırmak istemezsiniz. Bu ay da indirimlerden yararlanarak her zaman kullandığınız bakım ürünlerini stoklayabilir veya size iyi gelecek yeni ürünlerle tanışarak etkili bir bakım rutini oluşturabilirsiniz. İndirimler sona ermeden uygun fiyatlı kişisel bakım ürünleri almak istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atmalısınız!

1. Uzun süre koruma sağlar: Rexona Men Nane ve Sedir Ağacı Sprey Deodorant

Rexona Men Nane ve Sedir Ağacı Sprey Deodorant, 48 saat boyunca ter kokusu ve ıslaklığa karşı maksimum koruma sağlar. Kendinizi gün boyu duştan yeni çıkmış gibi temiz ve ferah hissetmenize olanak tanır. MotionSense teknolojisi ile üretilen deodorant, ter kokusunun özgürlüğünüzü kısıtlamasına izin vermez. Siz de alkol içermeyen, kokusuyla kalbinizi çalacak bir ürün arayışındaysanız deodorant tam da size göre!

2. Her cilt tipine uygun: Celenes Herbal SPF 50+ Güneş Koruyucu Krem

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından ve leke oluşumundan korumak istiyorsanız kaliteli bir güneş kremine ihtiyacınız var demektir. Celenes Herbal SPF 50+ Güneş Koruyucu Krem'i tercih ederek cildinize hak ettiği korumayı sağlayabilirsiniz. Paraben içermeyen ürünü, her yaşa ve cilt tipine uyumlu olması sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kremin hafif dokusuyla cildinizin parlamasını engelleyebilirsiniz. Suya dayanıklı olan koruyucu kremle terleseniz bile cildinizi korumaya devam edebilirsiniz.

3. Pürüzsüz ve sağlıklı görünen bir cilt için: Simple Yüz Temizleme Jeli

Simple Yüz Temizleme Jeli, pürüzsüz ve sağlıklı görünen bir cilt için hassas temizlik sağlar. Tamamen vegan olan jel, hayvanlar üzerinde test edilmeden üretilir. Parfüm, renklendirici, mineral yağı içermemesiyle de tercih sebebi olan temizleme jeli; sıradan ürünlere göre iki kat E vitamini, B5 vitamini ve pro-amino asit içerir. Zengin içeriği ile cildinize etkili bir bakım sunar.

4. Canlı ve sağlıklı görünen saçlar için: Elidor Saç Bakım Şampuanı By Afra Saraçoğlu

Canlı ve sağlıklı görünen saçlara sahip olmak istiyorsanız saç bakım rutininize Elidor Saç Bakım Şampuanı By Afra Saraçoğlu'nu dahil etmelisiniz! Saçı ağırlaştırmayan formülüyle çok sevilen ürünün greyfurt ve hibiscus içeriğiyle saçlarınıza özenle bakabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızı dış faktörlerin zararlı etkilerinden gün boyu koruyabilirsiniz. İçeriğindeki koku incileri sayesinde 48 saate kadar eşsiz bir koku bırakan ürünü bir an önce denemelisiniz.

5. Beş farklı fırçalama modu: Oral-B iO5 Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B iO5 Şarjlı Diş Fırçası'nın beş farklı fırçalama modundan istediğinizi seçerek dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Cihazın diş eti koruma koruma özelliği sayesinde dişlerinizi çok sert fırçaladığınızda kırmızı ışıkla uyarı alırsınız. Böylece diş fırçasını en doğru şekilde kullanabilirsiniz. Fırçanın yapay zekâ destekli yönlendirmelerini takip ederek oldukça kapsamlı bir temizlik yapabilirsiniz.

6. Daha sıkı bir cilt görünümü için: L'Oréal Paris Revitalift Yüz Hatlar ve Boyun Yenileyici Krem

L'Oréal Paris Revitalift Yüz Hatlar ve Boyun Yenileyici Krem, cildinizi nemlendirir ve anında rahatlatma etkisi sağlar. Düzenli uygulandığında kırışık görünümünü gözle görülür seviyede azaltır. Siz de yüzünüzdeki ve boynunuzdaki kırışıklık ile sarkma görünümünü azaltmak, daha sıkı bir cilde sahip olmak için ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ürünün etkisini dört hafta içinde görebilirsiniz.

7. Cildinizi nemlendirir: Dove Kadın Roll On Deodorant

Dove Kadın Roll On Deodorant, 1/4 oranında nemlendirici içerir. Böylece gün boyu tere karşı savaşmasının yanı sıra cildinizi nemlendirir ve teninize bakım yapar. Ürünün temiz ve ferah kokusu, her kullanımda kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Size gün boyu özgürlük ve konfor vadeden deodorant ile artık koltuk altlarınız için endişelenmenize hiç gerek yok!

8. Etkili bakım: Garnier C Vitamini Parlaklık Verici Kağıt Yüz Maskesi

C vitamini ile zenginleştirilen Garnier C Vitamini Parlaklık Verici Kağıt Yüz Maskesi, cildinize derinlemesine nüfuz ederek cilt tonunuzu eşitler. Hassas ciltlere de uyum sağlayan ve kolaylıkla uygulayabileceğiniz maskeyi yüzünüzde 15 dakika bekletmeniz yeterli. Vegan formülü ile hayvan dostlarının da tercihi olan ürünü kendinizi şımartmak istediğiniz her an kullanabilir ve cildinize hak ettiği bakımı yapabilirsiniz.

9. Yağlı ve yapışkan bir his bırakmayan: Nivea Koruyucu Bakım El Kremi

Nivea Koruyucu Bakım El Kremi; cildinizi, teninizde yağlı ve yapışkan bir his bırakmadan nemlendirir. Bal mumu içeren, gül kokulu, yoğun formülü sayesinde ellerinizi yıpratıcı dış etkenlere karşı korur. Yumuşacık bir cilt vadeden set, iki adet kremden oluşmasıyla bütçenize katkıda bulunur. Siz de kremi denedikten sonra el bakımınızı hiç düşünmeden ona emanet edeceksiniz.

10. Hassasiyet hissini ortadan kaldırır: Sensodyne Promine Diş Macunu

Sensodyne Promine Diş Macunu, hassasiyet hissini ortadan kaldırır ve bu hissin tekrarlamaması için dişlerinizi korur. Taze bir nefese sahip olmanızı sağlayacak ürün; diş çürümesine karşı savaşır, diş minesini güçlendirir ve yeniden sertleştirir. Diş macunundan bütün beklentilerinizi karşılayacak ürünü bir kere denedikten sonra diş bakım rutininizin vazgeçilmez parçası yapacaksınız!