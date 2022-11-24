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Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken karma yüz tiplerine özel bakım ürünleri

23.11.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildin fazla yağlanması ve siyah nokta oluşumu, karma ciltlerin en büyük sorunu. Eğer siz de karma cilt tipine sahipseniz kasım ayı indiriminde yer alan ürünlere yer verdiğimiz harika bir liste ile karşınızdayız. İndirimler sona ermeden ve stoklar tükenmeden listemize mutlaka göz atmalısınız. İşte bakım rutininizde mutlaka olması gereken karma ciltlere özel ürünler!

Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken karma yüz tiplerine özel bakım ürünleri

Karma cilt tipiniz nedeniyle geniş gözenekler, parlak bir görünüm, akne ve sivilce eğilimi gibi problemlerle başınız dertteyse tüm bu dertlerinize deva olacak ürünleri bir araya getirdik. Üstelik bu ürünler kasım ayı indirim fırsatlarıyla sizi bekliyor. Haydi gelin, indirimler bitmeden ve stoklar tükenmeden uygun fiyata alabileceğiniz karma cilt tipine özel ürünlere hep birlikte göz atalım!

1. "Nemlendirsin ama yağlandırmasın." diyenler için: Nivea Aqua Sensation Canlandırıcı Bakım Kremi

Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken karma yüz tiplerine özel bakım ürünleri

Yağlı ve karma cilde sahip olanların en büyük derdini, parlama sorununu rafa kaldırıyoruz! Kullanılan yanlış kremler yüzünden cilt, fazla sebum üreterek parlak bir görünüm kazanır. Nivea Aqua Sensation Canlandırıcı Bakım Kremi ise bu sorunu ortadan kaldırır. Sürüldüğü gibi emilir ve en önemlisi yağlı his bırakmaz. Salatalık özlü zengin formülü sayesinde cildin dolgun, ışıl ışıl ve canlı görünmesini sağlar.

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2. Yüzünüzü yağdan arındırır: Celenes by Sweden Sea Buckthorn Temizleme Jeli

Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken karma yüz tiplerine özel bakım ürünleri

Celenes by Sweden Sea Buckthorn Temizleme Jeli; yüzdeki makyaj kalıntısını, kiri ve yağı derinlemesine temizler. Özel bitkisel formülü ve antioksidan özelliğiyle hem cilt tonunu dengeler hem siyah nokta ve sivilce oluşumunu en aza indirir. Paraben, alkol, mineral yağ ve parfüm içermez. Ürünün vegan olduğunu ve hayvanlar üzerinde test yapmadıklarını da söylemek isteriz.

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3. Cildi nemlendirerek yumuşacık yapan: Bioderma Hydrabio Gel-Cream Nemlendirici Bakım Kremi

Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken karma yüz tiplerine özel bakım ürünleri

Cildi temizledikten sonra nemlendirmek gerekiyor. Karma cildinizi nemlendirmek için Bioderma Hydrabio Gel-Cream Nemlendirici Bakım Kremi'ni güvenle kullanabilirsiniz. Hafif dokusuyla nemini kaybetmiş ciltler için ideal olan krem; cilt dokusunu düzeltir, cildin nem kapasitesini artırır ve teninizi yumuşacık yapar. Donuk görünümü yok ederek tenin daha canlı ve ışıl ışıl bir görünmesini sağlar.

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4. Sivilcelere elveda: Seranem Karma ve Yağlı Ciltler İçin Yüz Temizleme Köpüğü

Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken karma yüz tiplerine özel bakım ürünleri

Seranem Karma ve Yağlı Ciltler İçin Yüz Temizleme Köpüğü, sivilceye meyilli ve siyah noktalı ciltler için birebir. Yüzdeki fazla yağı alarak parlamasını engeller ve mat bir görünüm sunar. Ürün, makyaj temizliğinde de kullanılabilir. Paraben içermez. Cilt bariyerine zarar vermediği için olası cilt sorunlarının önüne geçer. Günlük kullanıma uygun olan temizleme köpüğü, cildin nem tutma kapasitesini artırır.

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5. Cildiniz de toniğiniz de çiçek gibi olsun: L'Oreal Paris Değerli Çiçekler Temizleyici Tonik

Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken karma yüz tiplerine özel bakım ürünleri

Yağlanmanın verdiği histen artık eser kalmayacak! Cildi ferahlatıp temizleyen L'Oreal Paris Değerli Çiçekler Temizleyici Tonik sayesinde T bölgenizdeki parlak görünümden kurtulabilirsiniz. Ürün, makyaj kalıntısını da temizler. Ciltteki pütürlü hissi yok edip çiçek gibi kokan kadife bir ten bırakır. 400 ml olduğu için uzun süre kullanılır ve bütçenizi de korur. Günlük kullanıma uygun olduğu için ürünü rahatlıkla bakım rutininize dâhil edebilirsiniz.

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6. Doğal peeling ile cildinize tazelik gelsin: Nivea Aqua Rose 3'ü 1 arada Yüz Temizleme Peeling Maske

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Nivea Aqua Rose 3'ü 1 arada Yüz Temizleme Peeling Maske ile pürüzsüz bir cilde kavuşma zamanı! Ürün, içeriğindeki mineral kili ve organik gül suyu ile derinlemesine temizlik hissini sağlar. Cildi tahriş etmeden ölü derilerden arındırır. Geriye parlak ve esnek bir cilt bırakır. Gözenekleri temizlediği için siyah noktalardan eser kalmaz. Hoş kokusuyla da kalbinizi kazanacak peeling ile mat bir cilt görünümü elde etmek hiç de zor değil!

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7. Cildiniz neme doysun: COSMED Matifying Rebalancing Cream

Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken karma yüz tiplerine özel bakım ürünleri

Karma ciltlerin en büyük sorunlarından biri de aşırı yağlanma. COSMED Matifying Rebalancing Cream, nem dengesini sağlayarak bu sorunun üstesinden gelir. Cildi mat bir görünüme kavuşturur. Aynı zamanda siyah nokta oluşumunu da azaltır. Güne başlarken kullanabileceğiniz ürün, cilt tarafından hızlıca emilir. Üstelik makyaj bazı olarak da kullanılabilir. Cildinizin sebum dengesini sağlayacak kremi çok seveceksiniz!

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8. Ferah bir cilt için: Himalaya Herbals Yağ Dengeleyici Yüz Yıkama Jeli

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Haftalık cilt bakım rutininize Himalaya Herbals Yağ Dengeleyici Yüz Yıkama Jeli'ni ekleyerek cildinizdeki fazla yağdan kurtulmaya ne dersiniz? Cildin esnekliğini geri kazandıran ürün hem kırışıklık oluşmasını en aza indirir hem cildi sıkılaştırır. Ürünü temiz yüz ve boyun bölgesine ince bir tabaka hâlinde uygulayın. Biraz bekledikten sonra cildinizi soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

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9. Yaşlanmaya son: L'Oréal Paris Revitalift Yüz Hatlar ve Boyun Yenileyici Krem

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Cildinize esneklik ve parlaklık kazandırmak istiyorsanız L'Oréal Paris Revitalift Yüz Hatlar ve Boyun Yenileyici Krem tam size göre. Yaşlanma belirtilerini en aza indirmeyi hedefleyen konsantre formülüyle daha yoğun bakım sunar. Hızlı nüfuz eden, ilk sürdüğünüz anda bile etkisini gösteren bakım kremi sayesinde bir aylık kullanımda gözle görülür farklılık deneyimlemeniz mümkün.

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10. Sivilcelere "Elveda!" deyin: Ziaja Akneli Cilt Temizleme Jeli

Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken karma yüz tiplerine özel bakım ürünleri

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Çıkan sivilceleri tedavi etmek kadar yeniden çıkmalarını önlemek de oldukça önemli. Bunun için cilt temizliğine özen göstermek gerekiyor. Dermatolojik olarak test edilen Ziaja Akneli Cilt Temizleme Jeli, kokusuz formülüyle cildinizi derinlemesine temizler. Sabun, alkol ve paraben gibi cilt bariyerini zedeleyecek maddeler içermez. Hayvanlar üzerinde test yapmayan marka, bakım rutinine vegan ürünler eklemek isteyenler için harika bir seçenek!

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