F sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kapsamı nedir? F sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Farklı araç türlerini kullanabilmek için var olan ehliyet sınıfları her araç cinsine ve ağırlığına kimi zaman da römork eklenebilme durumuna göre farklılık gösterir. Bu nedenle hangi araç tipi kullanmak isteniyorsa ona göre sınavlara girmeli ve başvuru yapılmalıdır. F sınıfı da sadece traktörü kapsar ve traktör kullanma yetkisi verir. Geçerlilik süresi 10 sene olan F ehliyet almak için belirli bir yaş sınırı vardır ve diğer ehliyetlere göre alt tür kullanım kapsamı daha sınırlıdır.

F sınıfı ehliyet nedir?

Lastik tekerli traktör kullanmaya izin veren ehliyet türüne F sınıfı ehliyet denir. Bu ehliyet türüne sahip olmak için herhangi bir tecrübe gerekmez sadece yaş sınırı bulunur. F sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

F sınıfı ehliyet sadece traktör kullanımına izin verir. F sınıfı ehliyet yalnızca traktör kullanımını kapsadığı için oldukça sınırlıdır. F ehliyete sahip olan kişiler sadece traktör ve M sınıfı araçları kullanabilir. F sınıfı için ayrıca sınava girmek yerine F sınıfını kapsayan diğer ehliyet sınıflarını (B, D, DE gibi) alıp F sınıfa sahip olmak da mümkündür.

F sınıfı ehliyet nasıl alınır?

F sınıfı ehliyet almak için sürücü kursuna kaydolmak gerekiyor. Bu sürücü kursunda ilgili teorik ve pratik dersleri alıp ehliyet sınavlarından geçerek F sınıfı ehliyet alabilirsiniz. Aynı zamanda kapsam alanı içinde F olan diğer ehliyetlerden birisini alarak da F sınıfı ehliyeti alabilirsiniz. F sınıfı ehliyet almak için bazı belgeleri de hazırlamanız gerekiyor:

Sağlık belgesi ve kan grubunu belirten kan grubu kartı

Nüfus kartı ve 2 tane biyometrik fotoğraf

Adli sicil kaydı

Mezuniyet belgesi

F sınıfı ehliyet alma şartları nelerdir?

F sınıfı ehliyet alma şartları şu şekildedir:

F sınıfı ehliyet yaş sınırı olan 18 yaşını tamamlamak

İlokul ve üstü bir okuldan mezun olmak

Sürücü belgesi için sağlık raporu

Var olan herhangi bir sürücü belgesinin süresiz bir şekilde geri alınmış olmaması

Sürücü kursunu ve ehliyet sınavlarını başarılı bir şekilde bitirmek

F sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

F sınıfı ehliyet fiyatları her sene değişkenlik gösterebiliyor. 2022 yılı için F sınıfı ehliyet harç ücreti 370,40 Türk lirası, değerli kâğıt bedeli 280 Türk Lirası ve vakıf payı 65 Türk Lirası'dır.

