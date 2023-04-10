Fenomen Kendall Visser göğüs dekoltesiyle nefes kesti! İçine hiçbir şey giymedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomenleşen Kendall Elizabeth Visser cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. 26 yaşındaki genç fenomen bu defa yine sınırlarını zorladı ve beyaz elbisesinin içine hiçbir şey giymeden pozlar verdi.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Kendall Visser beyaz vücudu saran elbisesiyle çok konuşuldu.

Visser kıvrımlarını ortaya çıkaran göğüs dekolteli elbisesinin içine sütyen giymemeyi tercih etti.

Ünlü fenomene takipçileri; 'Mükemmelsin', 'Çarpıcı', 'Çok güzelsin', 'Seni seviyorum' gibi yorumlar yaptılar.





