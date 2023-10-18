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    4. Fiyatı 1614 TL'ye düştü! Tommy Hilfiger'ın beğenilen çantasında kaçırılmayacak fırsat

    Fiyatı 1614 TL'ye düştü! Tommy Hilfiger'ın beğenilen çantasında kaçırılmayacak fırsat

    17.10.2023 17:32 | Son Güncelleme:
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    Şehir hayatında tarzınızı yansıtmak ve fark yaratmak isteyen kadınların vazgeçilmezi bir çanta ile karşınızdayız: Tommy Hilfiger TJW CITY GIRL SHOULDER BAG Kadın Çanta. Özel tasarımı ve kalitesiyle dikkatleri üzerinize çekmek için mükemmel bir seçim olan bu çanta şimdi büyük bir fırsatla karşınızda! İşte detaylar!

    Fiyatı 1614 TL'ye düştü! Tommy Hilfiger'ın beğenilen çantasında kaçırılmayacak fırsat

    Küçük çantalar son yılların en trend aksesuarları arasında yer alıyor. Hem şık bir görünüm sunan hem de kişisel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşımanıza yardımcı olan bu çantalar gardıropların vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor. Sezon trendlerini minimalist ve şık detaylarla süsleyen Tommy Hilfiger markasına ait çantalar da trendleri yakından takip eden kadınların tercihi olmaya devam ediyor. Siz de şık bir çanta arıyorsanız Tommy Hilfiger TJW CITY GIRL SHOULDER BAG Kadın Çanta'daki 2195 TL indirimi kaçırmamalısınız. İşte detaylar!

    Sezon trendlerini tarzınıza yansıtın: Tommy Hilfiger TJW CITY GIRL SHOULDER BAG Kadın Çanta

    Adsız tasarım - 2023-10-17T171503.504

    Tommy Hilfiger TJW CITY GIRL SHOULDER BAG Kadın Çanta, zarif ve minimalist bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra kaliteli malzemelerle üretiliyor. Bu şık çanta işlevsellik ve stilin mükemmel bir birleşimini sunuyor. İç ve dış bölmeleri sayesinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlarken kullanışlı omuz askısıyla da rahat taşımanıza imkan tanıyor. Bu çanta, hem günlük hem de özel davetlerde kullanabileceğiniz uyumlu renk seçenekleriyle her kombininizi tamamlayacak bir aksesuar.

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    Bu içerik 17 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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