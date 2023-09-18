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Fiyatı 2399 TL'ye düştü! Kullanıcılarının gözdesi Xiaomi airfryer indirimde

18.09.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde sağlıklı beslenme, hızlı ve pratik yemek hazırlama yöntemleri her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu noktada akıllı cihazlar ile mutfakta geçirilen zamanı en aza indirgemek bu sayede hem enerji hem de zaman tasarrufu sağlamak mümkün hale geliyor. Gelişmiş teknolojisi ile farklı bir deneyim sunan Xiaomi Mi Smart Air Fritöz şimdi Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında 300 TL indirimle satışta! İndirimin bugün son günü olduğunu da ekleyelim, işte detaylar!

Fiyatı 2399 TL'ye düştü! Kullanıcılarının gözdesi Xiaomi airfryer indirimde

Yiyecekleri hızlı bir şekilde pişirerek zamandan tasarruf sağlayan airfryerlar, aynı zamanda yağ kullanımını da azaltarak daha sağlıklı bir pişirme yöntemi sunuyor. İster lezzetli atıştırmalıklar pişirmek için ister sağlıklı bir diyet yaparken yağsız yemeklerin tadını çıkarmak için tercih edin; Xiaomi Mi Smart Air Fritöz mutfak deneyiminizi tamamen değiştirecek, lezzet dolu bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak! Kısa süreliğine indirimde olan bu ürünü sizin için inceledik.

Xiaomi Mi Smart Air Fritöz

Adsız tasarım - 2023-09-18T172020.298

Xiaomi Mi Smart Air Fritöz sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmenin en akıllı yolu. Akıllı teknolojiyi mutfakla buluşturan bu yenilikçi cihaz, 360° hava dolaşımı sistemiyle yağ kullanmadan kızartma imkanı sunuyor. 3,5 litrelik geniş pişirme kapasitesiyle birçok yiyeceği aynı anda pişirebilirken dokunmatik ekranı ve akıllı telefon uygulamasıyla uzaktan kontrol imkanı sağlıyor. Ayrıca 7 farklı pişirme moduyla çıtır çıtır cipslerden kusursuz tavuk kanatlarına kadar her türlü yemeği kolaylıkla hazırlayabiliyor. İnanılmaz derecede pratik ve kullanımı kolay olan Xiaomi Mi Smart Air Fritöz sağlıklı yaşam tarzını benimseyenlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Ürünü İncele

Bu içerik 18 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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