Fiyatı 3900 TL'ye düştü! Schafer airfryer fritöz indirimde! Bu fırsat kaçmaz

Geleneksel yöntemlerle kızartma yaparken yaşanılan sorunların en başında her yere yağ sıçraması ve mutfakta oluşan ağır kokular gelir. Bu sorunu kökten çözen airfryerlar mutfakları hem ağır kızartma kokusundan hem de yağ sıçrama derdinden kurtarıyor. Siz de hala airfryer almadıysanız ve mutfağınıza yeni bir soluk katmak istiyorsanız; bu indirim önerimize mutlaka kulak vermelisiniz. Piyasadaki en sevilen airfryerlar arasına giren ve büyük hacmiyle diğer modellere fark atan Schafer Fit Fry XL Siyah Sıcak Hava Fritözü son 30 günün en düşük fiyatıyla satışta! Bu fırsatı kaçırmayın, deriz.

Schafer Fit Fry XL Siyah Sıcak Hava Fritözü

Mutfağınıza yeni bir soluk getirecek Schafer Fit Fry XL Siyah Sıcak Hava Fritözü, 1900 Watt'lık ısıtma gücü ve 5 litrelik pişirme kapasitesiyle öne çıkıyor. Bu özellikleriyle piyasadaki birçok airfryer modelinden ayrılıyor. Dijital ekranında sıcaklık, ısıtma, zaman ve fan göstergesi yer alan modelde ayrıca otomatik kapanma, yağsız kullanım, ayarlanabilir sıcaklık özellikleri bulunuyor. Schafer Fit Fry XL Siyah Sıcak Hava Fritözü'nün pişirme haznesi çıkarılarak bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ürünü kullananlar, kullanımının kolay olduğunu ve genel olarak başarılı buldukların belirtirken büyük boyutu sayesinde fazla yemek yapabildiklerini, misafir ağırlamanın keyifli bir hale geldiğini ifade ediyorlar.

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