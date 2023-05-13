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Frikikleriyle ünlenen Amanda Holden unvanının hakkını verdi! Süper mini elbisesiyle şov yaptı... “Umarım iç çamaşırı giymiştir”

13.05.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan 52 yaşındaki Amanda Holden verdiği frikikler sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. İngiltere’nin yetenek yarışmasının jüri üyesi yine geleneğini bozmadı ve vücudunu tamamen saran kırmızı bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı. Süper mini elbisesiyle bacak bacak üzerine atan ünlü ismin hayranlarını gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

Frikikleriyle ünlenen Amanda Holden unvanının hakkını verdi! Süper mini elbisesiyle şov yaptı... “Umarım iç çamaşırı giymiştir”

İngiltere’nin yetenek avcısı Amanda Holden süper mini elbisesiyle sevenlerinin kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşıma imza attı. 52 yaşındaki fenomen isim Instagram’dan Paris’te çekilen pozlarını paylaşarak hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen ismin yıllara meydan okuyan güzelliği ve kusursuz fiziği sevenlerinin bir kez daha takdirini kazandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Holden bir bar taburesinin oturarak poz verdi. Süper mini elbisesiyle frikik vermekten korkmayan Holden’ın güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı Holden’in paylaşımını beğenirken diğer bir kısmı ise bilinçli bir şekilde frikik verdiğini söyleyerek fenomen ismi eleştirmeyi tercih etti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Umarım iç çamaşırı giymiştir” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Vay canına harika görünüyorsun” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Frikik sosyal medya Amanda Holden

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