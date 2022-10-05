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Bu yiyecekleri her gün yiyoruz ama büyük tehlike taşıyorlar! Kan şekerini bir anda yükselterek hastalıklara yol açıyor

05.10.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler sağlığımız için büyük önem taşıyor. Bazı yiyecekler sağlık için oldukça fayda sağlasa da bazıları çeşitli hastalıkların oluşmasına zemin oluşturabiliyor. Özellikle kan şekerini yükselten gıdalar en sık yediklerimiz yiyecekler olarak görülüyor. Bu yiyecekler kan şekerinin bir anda yükselmesine neden olarak ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

Yüksek kan şekeri (hiperglisemi) diyabete yol açan nedenler arasında bulunmaktadır. Kan şekerini dengede tutmamak ciddi hastalıkların başlamasına neden olabilmektedir. Diyabet kalp hastalıkları ve böbrek hastalıklarına yol açan zamanla körlük veya uzuvların kesilmesine neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Bu durumlardan kaçınmak için kan şekerinin dengede tutulmasını sağlamak adına sağlıklı beslenmek ve aşağıda bulunan yiyecekler uzak durmak hayati önem taşımaktadır.

KAN ŞEKERİNİ ANİDEN YÜKSELTEN YİYECEKLER

ŞEKERLE TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER

ŞEKERLE TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER
Gazlı ve şekerli içecekler kan şekerini hızlı yükseltmekte. Ayrıca şeker yerine içeriklerinde yer alan fruktoz şurubu, insülin direnci, obezite ve non-alkolik karaciğer yağlanması ile yakından ilişkilidir.

TRANS YAĞLAR

TRANS YAĞLAR
Trans yağlar, stabilitelerini artırmak için kimyasal olarak değiştirilmiş doymamış yağlardır. Enflamasyon, insülin direnci, abdominal yağlanma ve kardiyovasküler hastalıklar ile bağlantılılar.

BEYAZ EKMEK, PİRİNÇ, MAKARNA

BEYAZ EKMEK, PİRİNÇ, MAKARNA
Beyaz ekmek, makarna ve pirinç karbonhidrat bakımından yüksek ancak lif bakımından fakir besinlerdir. Bundan kaynaklı olarak tüketildiklerinde kan şekerini hızlıca yükseltirler. Beyaz ekmek yerine tam buğday veya çavdar ekmeği, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı ve kepekli makarna seçmek bu anlamda daha yararlı olacaktır.

MEYVE AROMALI YOĞURT VE KEFİR

MEYVE AROMALI YOĞURT VE KEFİR
Meyve aromalı yoğurtlar genellikle yağ bakımından düşüktür ancak şeker bakımından yüksektir, bu da daha yüksek kan şekeri ve insülin seviyelerine yol açabilir. Sade, tam yağlı yoğurt, diyabet kontrolü ve genel sağlık için daha iyi bir seçimdir. Kefir veya süt içiminde zorlanan bireyler için meyve ile blenderize edilmesi önerilebilir.

KAHVALTILIK GEVREK

KAHVALTILIK GEVREK
Yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı kahvaltı, diyabet ve iştah kontrolü için en iyi seçenektir. Bunun tam tersi olarak pek çok kahvaltılık gevrek karbonhidrat bakımından yüksek ancak protein açısından fakirdir. Bundan dolayı kahvaltılık gevrek seçerken etiket okumak büyük önem taşımaktadır.
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