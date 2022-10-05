Bu yiyecekleri her gün yiyoruz ama büyük tehlike taşıyorlar! Kan şekerini bir anda yükselterek hastalıklara yol açıyor

Yüksek kan şekeri (hiperglisemi) diyabete yol açan nedenler arasında bulunmaktadır. Kan şekerini dengede tutmamak ciddi hastalıkların başlamasına neden olabilmektedir. Diyabet kalp hastalıkları ve böbrek hastalıklarına yol açan zamanla körlük veya uzuvların kesilmesine neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Bu durumlardan kaçınmak için kan şekerinin dengede tutulmasını sağlamak adına sağlıklı beslenmek ve aşağıda bulunan yiyecekler uzak durmak hayati önem taşımaktadır.

KAN ŞEKERİNİ ANİDEN YÜKSELTEN YİYECEKLER

ŞEKERLE TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER Gazlı ve şekerli içecekler kan şekerini hızlı yükseltmekte. Ayrıca şeker yerine içeriklerinde yer alan fruktoz şurubu, insülin direnci, obezite ve non-alkolik karaciğer yağlanması ile yakından ilişkilidir.

TRANS YAĞLAR Trans yağlar, stabilitelerini artırmak için kimyasal olarak değiştirilmiş doymamış yağlardır. Enflamasyon, insülin direnci, abdominal yağlanma ve kardiyovasküler hastalıklar ile bağlantılılar.

BEYAZ EKMEK, PİRİNÇ, MAKARNA Beyaz ekmek, makarna ve pirinç karbonhidrat bakımından yüksek ancak lif bakımından fakir besinlerdir. Bundan kaynaklı olarak tüketildiklerinde kan şekerini hızlıca yükseltirler. Beyaz ekmek yerine tam buğday veya çavdar ekmeği, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı ve kepekli makarna seçmek bu anlamda daha yararlı olacaktır.

MEYVE AROMALI YOĞURT VE KEFİR Meyve aromalı yoğurtlar genellikle yağ bakımından düşüktür ancak şeker bakımından yüksektir, bu da daha yüksek kan şekeri ve insülin seviyelerine yol açabilir. Sade, tam yağlı yoğurt, diyabet kontrolü ve genel sağlık için daha iyi bir seçimdir. Kefir veya süt içiminde zorlanan bireyler için meyve ile blenderize edilmesi önerilebilir.