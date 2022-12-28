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  4. Bunu yiyenler kış boyunca doktor yüzü görmüyor! Cinsel gücü artıyor, enfeksiyonları geçiriyor

Bunu yiyenler kış boyunca doktor yüzü görmüyor! Cinsel gücü artıyor, enfeksiyonları geçiriyor

28.12.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kış grip ve soğuk algınlığına yakalan kişi sayısı giderek artıyor. Gribal hastalıklar basit olarak görülse de bu kış oldukça ağır bir şekilde geçiriliyor. Hastalıklardan korunmak için düzenli ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Osmanlı'dan beri kullanılan cinsel gücü artırmasıyla bilinen bir şifa kaynağı vücudu gribe karşı zırh gibi koruyor.

Mesir macunu Osmanlı'dan beri hayatımızda yer alan her sene şenlikleri yapılan şifa kaynağı bir macun. Mesir macunun hikayesi Yavuz Sultan Selim'in zamanında başarılı bir hekim olan Merkez Efendi'nin Ayşe Hafsa Sultan'ın hastalığını iyileştirmek için çeşitli bitkileri karıştırmasına dayanıyor. İçerisinde çok çeşitli faydalı bitkiler bulunan mesir macunu bağışıklığı çelik gibi kuvvetlendirmesiyle biliniyor. Vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor.

MESİR MACUNU FAYDALARI

GRİBAL ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIR

GRİBAL ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIR
İçinde yer alan darıfülfül, karabiber, havlican gibi bitkilerin öksürük kesici, vücuda direnç verici etkileri sayesinde mesir macunu; soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelir.

İDRAR SÖKTÜRÜR VE BÖBREK TAŞLARINI DÜŞÜRÜR

İDRAR SÖKTÜRÜR VE BÖBREK TAŞLARINI DÜŞÜRÜR
Vücudun neredeyse her yerine şifalı dokunuşlarda bulunmayı başaran mesir macunu, böbrekleri de boş geçmiyor. Özellikle karışımın içinde bulunan kebabe bitkisi sayesinde idrar söktürücü bir etkiye sahip olan leziz macunun böbreklerde oluşan kum ve taş gibi rahatsızlıklara iyi geldiği de söyleniyor.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR
Mesir macunu, içindeki çörek otu, safran ve zencefilin cinsel gücü arttırma etkileri ve diğer bitkilerin faydalarıyla bir araya gelince hem kendi gücüne hem de insanların gücüne güç katıyor.

VÜCUTTAKİ AĞRILARI GEÇİRİR

VÜCUTTAKİ AĞRILARI GEÇİRİR
İçindeki her şeyle tam bir şifa küpü olan mesir macunu, hindistan cevizi, beşmase ve kimyon gibi maddeler sayesinde baş ağrısından mide ağrısına kadar pek çok ağrıyı dindirmeye yardımcı.

BAĞIRSAK PROBLEMLERİNİ GİDERİR

BAĞIRSAK PROBLEMLERİNİ GİDERİR
Kimyon, kakule ve çörek otu gibi gaz söktürücü özelliğe sahip birçok bitki bulunan mesir macunu, bağırsak problemleri yaşayanların en büyük destekçilerinden. İçinde bulunan bir diğer madde olan hiyarşembe adlı bitki kabızlığa iyi gelir.
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