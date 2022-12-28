Bunu yiyenler kış boyunca doktor yüzü görmüyor! Cinsel gücü artıyor, enfeksiyonları geçiriyor

Mesir macunu Osmanlı'dan beri hayatımızda yer alan her sene şenlikleri yapılan şifa kaynağı bir macun. Mesir macunun hikayesi Yavuz Sultan Selim'in zamanında başarılı bir hekim olan Merkez Efendi'nin Ayşe Hafsa Sultan'ın hastalığını iyileştirmek için çeşitli bitkileri karıştırmasına dayanıyor. İçerisinde çok çeşitli faydalı bitkiler bulunan mesir macunu bağışıklığı çelik gibi kuvvetlendirmesiyle biliniyor. Vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor.

MESİR MACUNU FAYDALARI

GRİBAL ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIR İçinde yer alan darıfülfül, karabiber, havlican gibi bitkilerin öksürük kesici, vücuda direnç verici etkileri sayesinde mesir macunu; soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelir.

İDRAR SÖKTÜRÜR VE BÖBREK TAŞLARINI DÜŞÜRÜR Vücudun neredeyse her yerine şifalı dokunuşlarda bulunmayı başaran mesir macunu, böbrekleri de boş geçmiyor. Özellikle karışımın içinde bulunan kebabe bitkisi sayesinde idrar söktürücü bir etkiye sahip olan leziz macunun böbreklerde oluşan kum ve taş gibi rahatsızlıklara iyi geldiği de söyleniyor.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR Mesir macunu, içindeki çörek otu, safran ve zencefilin cinsel gücü arttırma etkileri ve diğer bitkilerin faydalarıyla bir araya gelince hem kendi gücüne hem de insanların gücüne güç katıyor.

VÜCUTTAKİ AĞRILARI GEÇİRİR İçindeki her şeyle tam bir şifa küpü olan mesir macunu, hindistan cevizi, beşmase ve kimyon gibi maddeler sayesinde baş ağrısından mide ağrısına kadar pek çok ağrıyı dindirmeye yardımcı.