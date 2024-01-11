HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gözle görülür artış yaşanıyor! Hastane kapasiteleri... Bakan Koca'dan uyarı geldi 'Ciddiye alınmalı'

Gözle görülür artış yaşanıyor! Hastane kapasiteleri... Bakan Koca'dan uyarı geldi 'Ciddiye alınmalı'

11.01.2024 16:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir dönemde olunduğunu belirtip "Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalı" dedi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koord. Başhekimi Surel ise hastalık kaynaklı yoğunluk bulunduğunu ama kapasitenin bunu eritebildiğini söyledi. Doç. Dr. Aktaş da başvuran hasta sayısının gözle görülür oranda arttığına dikkat çekti.

Son dönemde toplumda pek çok kişi grip, soğuk algınlığı ve çeşitli üst solunum yolu hastalıklarından şikayetçi. Salgın dönemiyle ilgili uzman isimlerden vatandaşlara pek çok uyarı da geliyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şikayetlerin arttığı bu döneme ilişkin bir paylaşım yaptı.

Keşfet

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI İÇİN UYARILAR

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu ifade etti. Rahatsızlıklarının çoğunun virüs kaynaklı olduğunu, istirahat ve semptomatik tedaviyle iyileşildiğini belirten Koca, "Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır." bilgisini verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel'in açıklamaları da yer aldı. Surel, hastanede mevsimsel olarak her yıl olduğu gibi üst solunum yolu hastalıkları kaynaklı yoğunluk bulunduğunu, ancak beklenen bir yoğunluk olması dolayısıyla hastane kapasitesinin bunu eritebildiğini kaydetti.

Acil servislerine başvuran hasta sayısında yıllık ortalamaya bakıldığında artış olmadığını belirten Surel, oransal bakıldığında hasta dağılımında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hasta sayısında ise artış gözlemlendiğini ifade etti. Surel, bu hastalarının çoğunun semptomatik tedavi ve istirahatle iyileştiğini, ancak belli bir yaşın üzerinde olan ya da bağışıklık sistemi baskılanmış bazı kişilerde bu enfeksiyonların ciddiye alınması gerektiğini aktardı. (AA)

'GRİP, ÖZELLİKLE KRONİK HASTALARI TEHDİT EDİYOR'

'GRİP, ÖZELLİKLE KRONİK HASTALARI TEHDİT EDİYOR'

Hemen hemen her kış mevsiminde salgınlara neden olan grip virüsünün yapısının hızlıca değişebildiği için insanların bağışıklık sisteminden kolayca kaçabildiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, son günlerde yaşanan grip salgınları sonucu sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunanların sayısının gözle görülür oranda arttığına dikkati çekerek önemli bilgiler verdi.

Gribin her yıl dünya çapında yaklaşık 500 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu anlatan Doç. Dr. Aktaş, “Hastalık, özellikle 50 yaş üstündekiler, 5 yaş altındakiler, gebeler, akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği olanlar ile kanser ve diyabet gibi hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin yanı sıra obez bireyleri de daha çok etkilemektedir. Bu gruplarda hastaneye yatışlar ve istenmeyen sonuçlar daha fazla yaşanıyor" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
grip nezle soğuk algınlığı Fahrettin Koca hastane üst solunum yolu enfeksiyonu
En Çok Okunan Haberler
Epstein skandalındaki Türk: Banu Küçükköylü! Sessizliğini bozdu

Epstein skandalındaki Türk: Banu Küçükköylü! Sessizliğini bozdu

'İçmeden sarhoş olma' Vücudu kendi kendine alkol üretiyor...

'İçmeden sarhoş olma' Vücudu kendi kendine alkol üretiyor...

Sadece İYİ Parti katılmadı! Tüm muhalefet partilerinden ortak bildiri: Sessiz kalmayacağız

Sadece İYİ Parti katılmadı! Tüm muhalefet partilerinden ortak bildiri: Sessiz kalmayacağız

CHP'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! Geri çekilecek mi?

CHP'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! Geri çekilecek mi?

MHP'de 'Efsane Vali' sürprizi! Oğlu aday gösterildi

MHP'de 'Efsane Vali' sürprizi! Oğlu aday gösterildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.