Gözle görülür artış yaşanıyor! Hastane kapasiteleri... Bakan Koca'dan uyarı geldi 'Ciddiye alınmalı'

Son dönemde toplumda pek çok kişi grip, soğuk algınlığı ve çeşitli üst solunum yolu hastalıklarından şikayetçi. Salgın dönemiyle ilgili uzman isimlerden vatandaşlara pek çok uyarı da geliyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şikayetlerin arttığı bu döneme ilişkin bir paylaşım yaptı.

