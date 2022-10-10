Kanser olmak istemiyorsanız uzak durun! Sandığımızdan çok daha fazla tüketiyoruz

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkilemektedir. Fazla tuzlu, yağlı yiyecekler özellikle mide için oldukça rahatsız edici durumlara neden olmaktadır. Sağlıksız beslenme reflü, ülser gibi hastalıklara yol açabilirken mide kanserinde de belirleyici rol oynamaktadır. Dünya üzerinde en yaygın 5. kanser türü olan mide kanserini önlemek için doğru beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir.

KANSER RİSKİYLE BAĞLANTILI

Uzmanlar yediğiniz yiyeceklerin mide kanseri riskinizi etkileyebileceğini söylüyor. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO), " Tuz oranı yüksek bir diyet yemek mide kanseri riskinin artmasıyla bağlantılıdır" diyor. "Bu, kurutma, tütsüleme, tuzlama veya dekapaj yoluyla korunmuş yiyecekleri ve ilave tuz oranı yüksek yiyecekleri içerir."

GIDALARI KORUYAN TUZ MİDE KANSERİNE YOL AÇIYOR

Uluslararası Dünya Kanser Araştırma Fonu bu bağlantıyı şöyle açıklıyor: "Bilim adamları , tuzla korunmuş gıdalardan kaynaklanan artan mide kanseri riskinin , koruma sürecinde gıdaları besleyen çok miktarda tuz içermelerinden kaynaklandığına inanıyorlar. Deneysel araştırmalar, tuzun vücuda zarar verdiğini göstermiştir. Tuz mide zarını kaplar ve gelişirse mide kanserine dönüşebilen lezyonlara neden olur."

SANDIĞIMIZDAN FAZLA TUZ YİYORUZ

Bununla birlikte, vücudunuzun bu temel işlevleri tamamlamak için sadece biraz sodyuma ihtiyacı vardır ve çoğumuz diyetlerimizden ihtiyaç duyduğumuzdan fazlasını alırız. Dünya Kanser Araştırma Fonu, "Tuz tüketimini bu şekilde ölçmek çok zor, çünkü tuz alımımızın çoğu, farkında olmadan gıdalarda 'gizli' durumda," diye açıklıyor. Raporlar, ne kadar tuz yediklerine bakılmaksızın, "tuzlu yiyecekleri tercih eden kişilerde mide kanseri riskinin arttığını" gösterdi.