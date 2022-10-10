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  4. Kanser olmak istemiyorsanız uzak durun! Sandığımızdan çok daha fazla tüketiyoruz

Kanser olmak istemiyorsanız uzak durun! Sandığımızdan çok daha fazla tüketiyoruz

10.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser en sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Oldukça ciddi sonuçlara neden olan kanserin etkilerini azaltmak için doğru beslenmek önem taşıyor. Bilerek veya bilmeden yediğimiz birçok yiyecek kansere davetiye çıkarıyor. Mide kanserinin oluşmasına yol açabilen etkenlerden olan tuzlu yiyecekleri düşündüğümüzden çok daha fazla tüketiyoruz.

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkilemektedir. Fazla tuzlu, yağlı yiyecekler özellikle mide için oldukça rahatsız edici durumlara neden olmaktadır. Sağlıksız beslenme reflü, ülser gibi hastalıklara yol açabilirken mide kanserinde de belirleyici rol oynamaktadır. Dünya üzerinde en yaygın 5. kanser türü olan mide kanserini önlemek için doğru beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir.

KANSER RİSKİYLE BAĞLANTILI

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Uzmanlar yediğiniz yiyeceklerin mide kanseri riskinizi etkileyebileceğini söylüyor. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO), " Tuz oranı yüksek bir diyet yemek mide kanseri riskinin artmasıyla bağlantılıdır" diyor. "Bu, kurutma, tütsüleme, tuzlama veya dekapaj yoluyla korunmuş yiyecekleri ve ilave tuz oranı yüksek yiyecekleri içerir."

GIDALARI KORUYAN TUZ MİDE KANSERİNE YOL AÇIYOR

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Uluslararası Dünya Kanser Araştırma Fonu bu bağlantıyı şöyle açıklıyor: "Bilim adamları , tuzla korunmuş gıdalardan kaynaklanan artan mide kanseri riskinin , koruma sürecinde gıdaları besleyen çok miktarda tuz içermelerinden kaynaklandığına inanıyorlar. Deneysel araştırmalar, tuzun vücuda zarar verdiğini göstermiştir. Tuz mide zarını kaplar ve gelişirse mide kanserine dönüşebilen lezyonlara neden olur."

SANDIĞIMIZDAN FAZLA TUZ YİYORUZ

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Bununla birlikte, vücudunuzun bu temel işlevleri tamamlamak için sadece biraz sodyuma ihtiyacı vardır ve çoğumuz diyetlerimizden ihtiyaç duyduğumuzdan fazlasını alırız. Dünya Kanser Araştırma Fonu, "Tuz tüketimini bu şekilde ölçmek çok zor, çünkü tuz alımımızın çoğu, farkında olmadan gıdalarda 'gizli' durumda," diye açıklıyor. Raporlar, ne kadar tuz yediklerine bakılmaksızın, "tuzlu yiyecekleri tercih eden kişilerde mide kanseri riskinin arttığını" gösterdi.

GİZLİ TUZLU YİYECEKLER

HAZIR ÇORBALAR

HAZIR ÇORBALAR
Pratik olduğu için özellikle öğrencilere cazip gelen hazır çorbaların sodyum içeriği çok yüksektir. Yüksek içeriğinden ziyade katkı maddeleri içermesi sebebiyle de beslenmemizde yer almaması gereken besinlerdendir.

KONSERVE SEBZELER

KONSERVE SEBZELER
Konserve sebze ürünlerini kullanmak yerine sebzelerin mevsiminde dondurularak saklanması daha sağlıklı bir yöntemdir.

EKMEK

EKMEK
Sofraların vazgeçilmezi ekmek maalesef çok tuzlu. Ekmekteki tuz oranının azaltılmasına yönelik bütün çabalara karşılık, tuz oranı hala ekmeğin cinsi ve imalatçısında göre % 1- 2 arasında değişiyor. Günde 200 gram ekmek yiyen birisi bu şekilde günde 2- 4 gram tuzu sadece ekmekten alıyor. Ortalama Türk insanının aldığı günlük tuzun üçte biri sadece ekmek kaynaklı.

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
Sucuk, salam, sosis, pastırma ve kavurma gibi şarküteri ürünleri ciddi miktarda tuz içeriyor. Sucuk, sosis ve pastırmada genellikle % 5 civarında tuz bulunuyor

TURŞU

TURŞU
Turşunun tuz içeriği oldukça yüksek. Örneğin 100 gram salatalık turşusu genellikle 2,5 gram, yani günlük ihtiyacınızın yarısı kadar tuz içeriyor.
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