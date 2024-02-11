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'Geçti Bolu'nun pazarı' demişti! Murat Kurum'a yanıt Tanju Öcan'dan geldi: "Boş ver İstanbul'u gel bana rakip ol"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.02.2024 16:41 | Son Güncelleme:
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İBB Başkan adayı Murat Kurum'un "Geçti 'Bolu'nun' pazarı derler ya o pazar geçti" sözlerine Tanju Özcan'dan yanıt geldi. "Üzülme Sayın Murat Kurum, biz her Pazartesi düzenli bir şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullanan Özcan, Kurum'a çağrıda bulundu: "Boş ver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol"

'Geçti Bolu'nun pazarı' demişti! Murat Kurum'a yanıt Tanju Öcan'dan geldi: "Boş ver İstanbul'u gel bana rakip ol"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'ım katıldığı bir programda kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren İBB Başkan adayı Kurum, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

MURAT KURUM'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kurum, İmamoğlu için "Kusura bakmayın, yönetemediniz, yönetemiyorsun" derken, sözlerinin devamında "Geçti 'Bolu'nun' pazarı derler ya o pazar geçti" diye konuştu.

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TANJU ÖZCAN'DAN YANIT GELDİ

Kurum'un sözleri sosyal medyada gündem olurken, yeniden aday olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kurum'a yanıt geldi.

Kurum'u da etkitleyen Özcan, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"ÜZÜLME HER PAZARTESİ YAPIYORUZ"

"Geçti Bolu’nun pazarı derken! Üzülme Sayın Murat Kurum, biz her Pazartesi düzenli bir şekilde yapıyoruz." dedi.

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"BOŞ VER İSTANBUL'U BOLU'DA RAKİBİM OL"

Kurum'a Bolu'da aday ol diyerek meydan okyan Özcan, "Hiçbir şey için hala geç değil, sen en iyisi mi boş ver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol." ifadelerine yer verdi.

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Tanju Özcan Yerel seçim Bolu Murat Kurum
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