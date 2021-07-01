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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan "ittifak" açıklaması

01.07.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçim sathı mailine geldiğimizde, tek başına iktidar olmanın bütün gereklerini yaparak seçime gireceğiz. Seçim şartları yeni bir durum gerektirirse, onu o zaman düşünürüz ama şu veya bu partiye, ittifaka eklemlenmek için gelmedik biz." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan "ittifak" açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılmak üzere Çorum'a gitti.

İnönü Caddesi'ndeki il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, ardından eşi Sare Davutoğlu ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, kentin gündemi hakkında bilgi aldı.

Kentteki bir düğün salonunda partililerle öğle yemeğinde bir araya gelen Davutoğlu, ardından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür'ü ziyaret etti.

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"HALKI ÖRGÜTLEYECEĞİZ"

Davutoğlu, kentteki bir konakta düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin seçimlerde hangi ittifakta yer alacakları konusundaki sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Varsayımlar üzerine siyaset yapılmaz. Biz kendi doğrularımızı söyleyeceğiz. Halka anlatacağız, tekrar tekrar anlatacağız. Yeni bir partiyiz, örgütleneceğiz. Seçim sathı mailine geldiğimizde, tek başına iktidar olmanın bütün gereklerini yaparak seçime gireceğiz. Seçim şartları yeni bir durum gerektirirse, onu o zaman düşünürüz ama şu veya bu partiye, ittifaka eklemlenmek için gelmedik biz. Herhangi bir makama bir kişiyi getirmek için de gelmedik. Ben de dahil. Yoksa o makamı bırakmazdım ben. Önce halkın sözcüsü olacağız, o halkı örgütleyeceğiz, teşkilatlarımızı güçlendireceğiz."

Türkiye'de seçim ittifaklarının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte gündeme geldiğini, o dönemde Gelecek Partisinin henüz kurulmadığını anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"2 sene önce Gelecek Partisi yoktu, şimdi önemli bir siyasi aktör olarak var. Söylediğimiz her şey Türk siyasetini etkiliyor. Bilin ki bir müddet sonra anketçiler görmek istemese bile Türkiye'nin en önemli, güç belirleyici aktörü olarak Gelecek Partisi olacak. Ondan sonra 'Hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusu sorulmayacak. 'Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz?' sorusu sorulacak. Sorulması gereken soru bu. Biz bu esas soruyla ilgileniyoruz. Bunu hep beraber yapacağız. Bunu AK Parti ile MHP'ye oy veren vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Onlara karşı değil, onlarla birlikte yapacağız."

Toplantıya Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, İl Başkanı Barış Coşkunsu ile partililer katıldı. (AA)

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Çorum Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Gelecek Partisi
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